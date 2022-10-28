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Автор Сергей Лебедев

Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США

Силовые структуры » Министерство обороны

Космос всегда интересовал весь мир. Были ли это жрецы из Египта или древние греки, которые строили карты звёздного неба или придумывали по расположению звёзд созвездия.

Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США

Ближе к нашему времени на Луне побывал Сирано де Бержерак, позже — Жюль Верн. А уже практически в наше время английский фантаст Герберт Уэллс отправил в "Войне миров" на Землю инопланетян. Понятно, что убивать землян. На Западе всё облекалось в хорошо известную формулу: "Убивать, убивать, и ещё раз убивать". Чего вы не услышите из работ основоположника русской и мировой космонавтики Эдуарда Циолковского. Космос — это мир. Но с началом космический эры полёт космонавта или астронавта уже не привлекает внимания. Обычная работа, обычный полёт. И это хорошо. Но люди сделали космос угрозой для Земли, окрасив спутники в цвет хаки.

Снять теннисный мячик из космоса — без проблем

Ещё в 1967 году исполнительный секретарь НАСА Эдвард Уэлш говорил, что запуск Советским Союзом 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли сыграл огромную роль в развитии науки и техники. Он побудил не только СССР, но и США предпринять энергичные усилия в освоении космоса.

Действительно, до запуска советского спутника мышление людей концентрировалось лишь вокруг Земли, а после 4 октября горизонты раздвинулись. Особенно это заметили на Западе — убивать можно и из космоса. И понеслась военная составляющая, особенно в странах НАТО. Тем более, что наработки гитлеровских учёных, которых американцы пригрели у себя, внесли весомый вклад в милитаризацию космоса.

Там сразу же оценили первый полёт советского спутника, который покрыл все козыри НАТО. Главное — ракета, доставившая спутник на орбиту, может наносить удары и по территории США. Зная менталитет Запада, где паранойя соответствует реалиям, тогдашнему президенту Эйзенхауэру вбили в голову лозунг: "У нас ракетное отставание". Следующий президент, Кеннеди, это подхватил, а военные уже бросили миллионы на ударную программу освоения космоса. И началась милитаризация космоса. И, как следствие, политика ядерного устрашения. Кто первый?

После развала СССР на Западе не говорили, что главный игрок в постсоветском пространстве, Россия, — это враг. Что, впрочем, не мешало нашим "друзьям" нашпиговывать околоземную орбиту окрашенными в цвета хаки военными спутниками.

Если на Земле мы и США сокращали ядерные арсеналы на основе договоров СНВ-1 и СНВ-2, то космос был вне досягаемости.

СОИ для России оказалась блефом ЦРУ

Здесь надо вспомнить такую программу США как СОИ. А попросту — "Стратегическая оборонная инициатива", известная в мире как "Звёздные войны". Заявленная президентом Рональдом Рейганом в 1983 году, эта долгосрочная программа — широкомасштабная система противоракетной обороны с элементами космического базирования, исключающая или ограничивающая возможное поражение наземных и морских целей из космоса. Главные цели:

  • завоевание господства в космосе,
  • создание противоракетного "щита" США для надёжного прикрытия всей территории Северной Америки посредством развёртывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полёта.

Уже в 1960-е годы пресса сообщала, что при наличии хорошего объектива спутник в состоянии сфотографировать из космоса теннисный мячик на корте. Прецедентов, когда спутник тем же лазером мог уничтожить танковую колонну ещё не было.

Абстрагируясь от глупых размышлений о боевом лазере (пока эта фантастика так и осталась в беллетристике), отмечу, что американцы — реалисты. Космос они оставили для возможности интеграции систем разведки, обнаружения, связи и слежения. И для наведения ракет, а сегодня, по линии СВО, и для артиллерии ВСУ. Вероятно, базирующейся только на американских системах вооружения. Тем более, как показывает информация из СМИ, уничтожение противника — не всегда заслуга наземного корректировщика. Спутники в хаки и безопаснее, и надёжнее. За ними будущее.

Жизнь покажет, насколько правильно заявление французского обозревателя Франсуа Жере о том, что у США сегодня в космосе нет соперников. С одной стороны — господство в космосе, с другой — господство в области информации. Китай же двигает американцев, планируя освоить Луну. Кто знает, может быть это "Клондайк". Да и технологии развиваются.

Информационная составляющая в руках США — тут не поспоришь. К тому же, и это самое главное, даже по гражданской линии мы также находимся в зависимости от западных технологий связи. Понятно, что речь идёт о массовых коммуникационных системах. Товарищ Сталин говорил по ВЧ. И не из космоса.

А программа СОИ мистера Рейгана, по словам его ближайшего окружения, была всего лишь блефом, чтобы заставить советские власти бросить полбюджета на "завоевание космоса". Бросили. Появился наш отечественный "челнок" "Буран". И всё. Теперь мы сидим на импортном Интернете.

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Звездный войны: США боятся нападение России в космосе
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