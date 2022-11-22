Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Российские беспилотники будут искать мины и военную технику

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские инженеры создали модель беспилотника, способного "видеть" скрытую и замаскированную военную технику.

Российские беспилотники будут искать мины и военную технику

Новый российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащён локатором, разработанным сотрудниками Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), а его программное обеспечение и БПЛА-носитель созданы Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) совместно с предприятием "СНОИИТ", расположенным в Обнинске Калужской области.

Найти и обезвредить!

Проблема с залежами мин и оставленными военно-техническими средствами существовала всегда. Опасны даже снаряды времён Первой мировой и Великой Отечественной. Часто их находят в лесах или водоёмах. Порой, на них случайно натыкаются дети, которые пытаются поиграть "железками". К сожалению, не всегда их можно сразу опознать, и не все знакомы с техникой безопасности при нахождении таких объектов. В результате, люди гибнут и калечатся.

Сейчас в связи со спецоперацией на Украине возросла потребность в поиске и своевременном обезвреживании этих объектов.

Видеть даже под землей

По словам разработчиков, новые модели БПЛА позволят обнаруживать и распознавать с воздуха средства военной техники, находящиеся в лесных зонах или укрытые с помощью маскировки, а также подземные мины малых размеров, расположенные на глубине до 1,5 метра, неразорвавшиеся снаряды и прочие подобные объекты. Ведь зачастую они представляют собой серьёзную опасность для людей как военных, так и гражданских, при этом далеко не всегда находясь в зоне видимости.

Как рассказал один из разработчиков интеллектуальных информационных систем проекта, студент НИЯУ МИФИ Степан Соловей, рабочая модель устройства с миноискателем уже успешно прошла испытания на местности, и сейчас предстоит задача изготовления производственного образца.

"Это уникальная разработка, срок её завершения — около одного года, — говорит Соловей. — Локатор будет выпускаться полностью на отечественной элементной базе. Система разработана на основе новой технологии радиолокации с применением адаптивных цифровых антенных решеток".

Предстоит модификация

Кроме того, предполагается применение беспилотника не только в военных, но и в гражданских целях. К примеру, для расчистки сельскохозяйственных угодий и обследования больших площадей.

В наиболее полной своей модификации прибор сможет 

  • при помощи лазерных и радиолокационных средств обнаруживать под землёй искусственные объекты диаметром от 30 сантиметров до 1 метра,
  • делать их качественные изображения,
  • определять химический состав,
  • в режиме реального времени передавать данные о найденных артефактах на компьютер оператора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Куратор: Александр Артамонов
Темы армия калуга оружие белгород технологии исследование
Новости
Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе
Педиатр Волков: в умах людей крепко засел миф о том, что Манту нельзя мочить
Ищенко: Ростовская область больше не граничит с другими государствами
На Краснолиманском направлении российскими военными отбита атака ВСУ
Марков о словах Пескова о цели СВО: В случае успеха Зеленский остаётся у власти?
СК проверит информацию о наёмниках из стран НАТО, воюющих за ВСУ
Глава Белгородской области Гладков заявил о гибели женщины при обстреле Шебекино
В Сети опубликованы новые видеокадры расстрела ВСУ безоружных пленных ВС РФ
ВС РФ ликвидировали огневые средства ВСУ, из которых вёлся обстрел ЗАЭС
Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении более 120 военных
Популярное
Мир. Новости мира
Military Watch: истребитель ВВС РФ МиГ-31 заслуженно стал основой авиации России

Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.

Military Watch: истребитель ВВС РФ МиГ-31 заслуженно стал основой авиации России
Отбросивший четыре гранаты из окопа военнослужащий ВС РФ рассказал о случившемся
Силовые структуры
Отбросивший четыре гранаты из окопа военнослужащий ВС РФ рассказал о случившемся
Мир. Новости мира
Politico: Польша может стать военной сверхдержавой с самой мощной армией в ЕС
Силовые структуры
Бойцы группировки "О" ВС РФ захватили американский БТР М113 ВСУ в районе Сватово
Сергей Лебедев Подпольный рынок фреона угрожает не только озоновому слою Сергей Лебедев Александр Артамонов Россия — Азербайджан — Иран: Гордиев узел или новая реальность? Александр Артамонов Ольга Лебедева Украинцы имеют мало шансов здоровыми пережить зиму дома, а уезжать некуда Ольга Лебедева
Политика. Новости и аналитика
Послание Путина ФС 2022 года будет о мобилизации страны и цене победы
Силовые структуры
Рогов: ВКС РФ нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Войска ВС РФ уничтожили американский БТР International MaxxPro в районе Павловки
Силовые структуры
Войска ВС РФ уничтожили американский БТР International MaxxPro в районе Павловки
Последние материалы
Волкособака - чудовище или друг человека?
Ищенко: Ростовская область больше не граничит с другими государствами
На Краснолиманском направлении российскими военными отбита атака ВСУ
Без догматов и таинств православной веры не бывает
Марков о словах Пескова о цели СВО: В случае успеха Зеленский остаётся у власти?
СК проверит информацию о наёмниках из стран НАТО, воюющих за ВСУ
Российские беспилотники будут искать мины и военную технику
Глава Белгородской области Гладков заявил о гибели женщины при обстреле Шебекино
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
В Сети опубликованы новые видеокадры расстрела ВСУ безоружных пленных ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников