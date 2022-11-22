Российские беспилотники будут искать мины и военную технику

Российские инженеры создали модель беспилотника, способного "видеть" скрытую и замаскированную военную технику.

Новый российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащён локатором, разработанным сотрудниками Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), а его программное обеспечение и БПЛА-носитель созданы Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) совместно с предприятием "СНОИИТ", расположенным в Обнинске Калужской области.

Найти и обезвредить!

Проблема с залежами мин и оставленными военно-техническими средствами существовала всегда. Опасны даже снаряды времён Первой мировой и Великой Отечественной. Часто их находят в лесах или водоёмах. Порой, на них случайно натыкаются дети, которые пытаются поиграть "железками". К сожалению, не всегда их можно сразу опознать, и не все знакомы с техникой безопасности при нахождении таких объектов. В результате, люди гибнут и калечатся.

Сейчас в связи со спецоперацией на Украине возросла потребность в поиске и своевременном обезвреживании этих объектов.

Видеть даже под землей

По словам разработчиков, новые модели БПЛА позволят обнаруживать и распознавать с воздуха средства военной техники, находящиеся в лесных зонах или укрытые с помощью маскировки, а также подземные мины малых размеров, расположенные на глубине до 1,5 метра, неразорвавшиеся снаряды и прочие подобные объекты. Ведь зачастую они представляют собой серьёзную опасность для людей как военных, так и гражданских, при этом далеко не всегда находясь в зоне видимости.

Как рассказал один из разработчиков интеллектуальных информационных систем проекта, студент НИЯУ МИФИ Степан Соловей, рабочая модель устройства с миноискателем уже успешно прошла испытания на местности, и сейчас предстоит задача изготовления производственного образца.

"Это уникальная разработка, срок её завершения — около одного года, — говорит Соловей. — Локатор будет выпускаться полностью на отечественной элементной базе. Система разработана на основе новой технологии радиолокации с применением адаптивных цифровых антенных решеток".

Предстоит модификация

Кроме того, предполагается применение беспилотника не только в военных, но и в гражданских целях. К примеру, для расчистки сельскохозяйственных угодий и обследования больших площадей.

В наиболее полной своей модификации прибор сможет

при помощи лазерных и радиолокационных средств обнаруживать под землёй искусственные объекты диаметром от 30 сантиметров до 1 метра,

делать их качественные изображения,

определять химический состав,

в режиме реального времени передавать данные о найденных артефактах на компьютер оператора.