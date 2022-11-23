"Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию

Во время Второй мировой войны в Британии тогдашний премьер Уинстон Черчилль создаёт Управление специальных операций. Цель была благая — помочь местным силам Сопротивления "зажечь пожар в Европе".

Но, судя по кровопролитным боям на Восточном фронте, пожар на Западе особенно не разгорался. И даже сотня погибших бойцов Сопротивления или агентов, которых сбрасывали с английских самолётов на территорию Франции или Голландии, была просто каплей в море по сравнению с партизанским движением и их потерями на оккупированных гитлеровцами территориях Советского Союза.

"Специальные операции" против Москвы

Понятно, что многие досье Управления были уничтожены ещё в годы Второй мировой войны, а большая часть таинственно сгорала в пожарах в течение послевоенных десятилетий. К тем досье, что сохранились, доступ был запрещён на основании Акта о секретности официальных документов, и многих исследователей это подталкивало к мысли о недостойных методах работы английской разведки как в годы правления Черчилля, так и позже.

Всем известно, что разведка Англии не спешила делиться своей информацией с союзниками из СССР. А если и делилась, то весьма дозированно, да и то, когда ей это было выгодно. А ведь именно бойцы Красной армии вытащили британцев с того света, дав время США начать активные поставки вооружения в Великобританию. Любопытно, что Северные конвои в Мурманск немцы с большим ожесточением уничтожали, нежели поставки военного оборудования США в Англию. А ведь в южном океане проще спрятаться, нежели в северной Атлантике.

В последние дни войны или чуть позже союзники начали делить трофейный флот. Речь идёт о немецких подводных лодках, которые должны были перейти под флаг Северного флота СССР. Очевидцы сообщали, что некие английские офицеры, которые осуществляли передачу нам этих подлодок, на наших глазах уничтожали и выкидывали за борт всю документацию на техническое и военное оснащение немецких субмарин. Понятно, что нашим механикам потом приходилось самим вплоть до винтика разбирать и изучать трофейную технику. Изучали и применяли. Но на это уходило и время, и силы. А как же "союзники"?

Британская разведка всегда отличалась большим лицемерием по отношению к России. Камень за пазухой — главный их аргумент по отношению к нам. И стоит только удивляться и восхищаться советской социалистической идеологией, которая сумела уже в 1930-е годы завербовать Кембриджскую пятёрку — сеть советских агентов в Великобритании, по сути, даром работавших на страну Советов.

А ведь это были, в основном, аристократы, которые ненавидели фашизм и верили в светлое будущее человечества. Сегодня,такие услуги на халяву не проходят, да и утописты за последние полвека в мире кончились.

Наследники британских спецслужб уже осваивают просторы новой России

Бывший полковник спецслужб, в послужном списке которого больше двадцати лет в британской десантуре, Кен Коннор был в годы Афганской войны инструктором у афганских террористов, за спиной которых стояли все "можные" и невозможные структуры НАТО. Моджахедов учили запускать только поступившие на вооружение тамошних террористов "Стингеры". Сегодня они уже у украинских фашистов, и их тоже обучают наследники британского ветерана. А сбивать ими будут не только военные, но и гражданские самолёты. Как и во время афганской войны.

Натовцы дали допуск террористам уничтожать "Стингерами" не только советские военные самолёты, но и гражданские. Любые. Как сам признавался англичанин, это приводило к многочисленным жертвам. А сообщения международной прессы о том, что Англия поставляет американские ручные ракеты "земля-воздух", Лондон, как обычно, игнорировал, или, вернее, по словам Коннора, там разыграли возмущение "оскорблённой невинности".

Как и неонацистов из Киева, когда-то афганских террористов тайно доставляли в Великобританию. Замечу, что в то, советское, время США опасались напрямую конфликтовать с СССР, предпочитая прятаться за спиной своих сателлитов по НАТО. А исторически Англия и так засветилась по полной со своей русофобской политикой. С неё не убудет. К тому же, в Вашингтоне опасались, что их "тайные" операции станут объектом публичного расследования на основании Акта о свободе информации. Понятно, что с подачи той или иной партии, которая проиграла президентские выборы. Так что, Лондон сделали козлом отпущения по "Стингерам". Как бы не старались отнекиваться их спецслужбы.

Многолетний шум вокруг сбитого над Донбассом гражданского самолёта, в котором, понятно, обвинили Россию, банальная афера, а попросту провокация не без наших знакомых. А их почерк по отношению к России не изменился за последние века. Там, где не купишь, надо подставлять. Пусть, даже и ценой сотни пассажиров. Спишем на русских.

В начале 1980-х ЦРУ также попыталось списать на нас сбитый советскими ПВО южнокорейский Боинг. Погибли люди. Но, как оказалось, именно по схеме натовских провокаторов, пилотов самолёта попросту заманили на территорию СССР, не давая им ориентиры на "свой-чужой". Тогда мировая общественность особенно не шумела, понимая, что от ЦРУ и англичан можно ждать чего угодно. Только не быть в полной безопасности.