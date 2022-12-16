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Эксперт: необходимо вернуть на подлодки тактическое ядерное оружие

Силовые структуры » Министерство обороны

Почему именно сейчас необходимо вернуть на российские ракетные лодки тактическое ядерное оружие, действительно ли эта мера убережёт мир от эскалации конфликта на Украине, а также о том, какие провокации устраивают американские подводники у наших берегов ещё с советских времен, и зачем они это делают, рассказал Pravda.Ru военный эксперт Максим Климов.

Эксперт: необходимо вернуть на подлодки тактическое ядерное оружие

— Максим, вы неоднократно высказывали мнение, что российскому флоту необходимо вернуть на подлодки тактическое ядерное оружие. И именно командир подводной лодки должен иметь право самостоятельно принимать решение о запуске такой торпеды. Почему вы так считаете?

— Даже если наша стратегическая лодка атакована американской лодкой, даже если мы стреляем не по их лодке, а просто в какую-то точку, чтобы взбаламутить воду, — всё равно в этом случае мы обеспечиваем такие гидрофизические условия, что никакой работы гидроакустических средств в этом районе быть не может. То есть, мы гарантированно уходим от удара. Однако, задача экипажа подлодки — даже не выжить и уйти, а сообщить на берег: "Меня атакуют, меня начинают отстреливать".

Я подчеркну, что американцы иногда устраивают провокации. Такие случаи были и в советские времена. Последний такой случай, который мне известен, был в 2004 году на Камчатке.

Там было очень много эмоций на борту. Американцы включают, судя по всему, имитатор с записанными шумами торпеды, выстреливают, а дальше смотрят на реакцию нашего экипажа. Это очень опасный момент, потому что какие действия могут быть в ситуации, когда на тебя идут торпеды (или имитатор)? Например, есть развёрнутая стратегическая лодка на боевой службе или две наших развёрнутых стратегических лодки. Цена вопроса здесь очень высокая. Но даже если в этой ситуации будет применено тактическое ядерное оружие, ничего страшного в этом нет. Ну, бахнет в воде — и шут с ним! Зато американцы не будут устраивать такие провокации, если будут знать, что в игру может вступить ядерное оружие.

То есть, даже если мы стреляем заведомо мимо цели, мы тем самым обеспечиваем срыв атаки противника. Таким образом гарантировано:

  • выживание нашей подводной лодки,
  • возможность передать на берег сигнал: "Меня атакуют".

В этом случае для американцев теряется смысл скрытой атаки.

Поэтому необходимо вернуть тактическое ядерное оружие на ракетные лодки, развёрнутые на боевую службу, боевое патрулирование. Это не эскалация конфликта, а предотвращение возможной эскалации.

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Автор Юрий Панков
Юрий Панков — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша война армия оружие россия ядерное оружие
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