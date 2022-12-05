Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия

Атака на российские стратегические силы ядерного сдерживания в Энгельсе показала, что киевский режим готов на самые радикальные меры и не успокоится. Поэтому в России ждут ответа на теракты.

Военные аэродромы РФ вновь атакованы

База стратегических ракетоносцев, способных нести ядерное оружие, атакована 5 декабря в Энгельсе Саратовской области. Позднее на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошёл взрыв, погибли 3 человека, ещё 6 пострадали, сообщают в российском МЧС.

Власти Саратовской и Рязанской области не комментируют ситуацию. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе Саратов не было, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В августе и ноябре беспилотниками были атакованы военные аэродромы в Крыму, и это признано властями РФ терактами со стороны Украины.

Атаку беспилотников ВСУ подтверждают на ТГ-платформе

На этот раз версию об атаках украинских беспилотников озвучивают ТГ-каналы, публикуя свидетельства очевидцев и видео взрывов.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлётно-посадочной полосе местного аэродрома. В итоге оказались повреждены два самолёта. Также ранения получили два человека — они были доставлены в больницу, написала в своём ТГ-канале ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1", журналист Ольга Скабеева.

Политолог Павел Данилин в своём ТГ-канале пишет, что для проведения диверсии в Энгельсе "нужен всего лишь тяжёлый квадрокоптер". Для проведения диверсии в Рязани — "достаточно и лёгкого с 2 гранатами". Он не исключает, что диверсию проводили не в интересах Украины. А так же, как и подрыв "Северного потока", — "в интересах англичанки или звёзднополосатиков".

Это утверждение сомнительно, исходя из некритического размера повреждений, но, несомненно, на Западе оценивают последствия по вопросу об охране этих аэродромов и делают вывод, что ядерные силы России плохо прикрыты.

Это может подталкивать их к опасной мысли, что в ядерной войне могут быть победители.

"Текущий противник в лице Украины, подначиваемый Западом, может начать опасно заблуждаться в нашей решимости и потому попробовать на зубок российские территории уже в Крыму, на Брянщине или Белгородчине", — пишет ТГ-канал "Военный осведомитель".

В Москве не сделали выводов о решимости киевского режима

Военкор Александр Коц в своём ТГ-канале указывает, что в России не осталось стратегических объектов, которые можно было бы считать абсолютно безопасными. Он справедливо полагает, что Украина будет бить по ним "просто исходя из своих возможностей".

Впрочем, об этом неоднократно говорили и на самой Украине. Так, пресс-атташе президента Украины Алексей Арестович и секретарь СНБО Алексей Данилов заявляли, что если только представится возможность, ВСУ ударят по Крымскому мосту.

Коц и другие говорят, что беспилотники могли быть направлены украинскими ДРГ. Или "спящими ячейками" .

"За потоком беженцев за всеми не уследишь. Мы со всем этим уже сталкивались в 1990-е и начале нулевых. Но, похоже, слишком привыкли к спокойной и сытой жизни, позабыв про те уроки. Давайте уже, вспоминать. Или учиться заново элементарным вещам", — пишет Коц.

Недостатки в России опять будут исправлять пост-фактум

Некоторые блогеры публикуют западные космические снимки аэродрома в Энгельсе и удивляются, почему для дальней авиации не предусмотрены бетонные сооружения, которые могли бы полностью укрыть самолёт.

"2 декабря EurAsian Times опубликовала статью, в которой приведены спутниковые снимки аэродрома. На них видно, что "заправщики стоят рядом с дальними бомбардировщиками". А сами бомбардировщики, как можно заметить, стоят крыло к крылу. То есть, настолько близко, что случись даже не атака БПЛА, а ЧП при заправке, результат будет немного предсказуем ", — пишет блогер Андрей Медведев.

Каким будет ответ РФ на теракты?

Политолог Сергей Марков в ТГ-канале "Логика Маркова" подчёркивает, что это "обычные диверсии в рамках военных действий". У него есть "только один обратный" вопрос, — а почему армия России не ведёт активную диверсионную деятельность?

"Почему диверсионная война идёт уже несколько месяцев только в одну сторону?" — спрашивает он.

Ещё один вопрос также назревает: каков будет ответ? В прошлый раз атака подобного уровня по Крымскому мосту привела к началу разрушения энергосистемы Украины.

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