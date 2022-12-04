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Любовь Степушова

Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские солдаты, казнённые грузинскими наёмниками, отомщены. Шестеро карателей и мародёров убиты кадыровцами под Артёмовском. Выродки поддерживаются правительством Грузии, потому что их задача — поджечь Северный Кавказ.

Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат

Чеченские воины уничтожили грузинских наёмников

Группа грузинских боевиков, воюющих на стороне ВСУ, попала в окружение под Артёмовском (Бахмутом), "несколько человек ранены, в том числе командир", сообщил один из карателей Ромео Парулава в интервью телеканалу "Мтавари".

Боевики грузинского отряда были убиты в результате атаки "кадыровцев", заявляют западные СМИ. Их имена: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили, Джабы Хоперия.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, как пишет "Страна", подтвердил уничтожение грузинских наёмников из 57-й бригады, которые оказались в окружении.

"Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы", — прокомментировал Ермак эти события в своем Телеграм-канале.

Грузинские наёмники — садисты, мародёры и трусы

"Воины света" в глазах "товарищей по оружию" вовсе такими не являются.

Автор ТГ-канала канала " Герои 35 бригады ВСУ" иронизирует:

"Божечки мой, 5 грузинских добровольцев трагически погибли под Бахмутом! Какая утрата для всего мира, теперь на пять грузинских тиктокеров стало меньше. Грузины — пид… нация, которая за 5 дней отдала свою страну Путину".

Украинский фашист посылает грузин "идти и забирать Абхазию", и только потом обещает "поговорить". Ранее он же сообщил, что из Херсона, как только похолодало, шестеро боевиков вернулись в Грузию.

Британский наёмник Джозеф Макдональд в своем интервью обвиняет грузин в мародёрстве.

"В иностранном легионе оказалось много криминального элемента, этот грабёж длился месяцами. То оружие, что у нас было, досталось нам от боевиков грузинского легиона после набега на склад, как плата за молчание — три старых ружья FAL и несколько пистолетов-пулемётов на отделение из 30-ти человек. Как оказалось, многие приехали пограбить, а не помочь Украине, они потом трусливо сбежали", — сказал Макдональд.

Именно группа "грузинского легиона" снимала на камеру, как мучила и убивала российских солдат. Одному из них каратели перерезали сухожилия и заставляли плыть по реке.

Тбилиси поддерживает своих выродков

Эти уроды поддерживаются правительством Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети принесла соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских наёмников, погибших на Украине.

Главарь боевиков Мамука Мамулашвили уверен, что "развал Российской Федерации всё-таки начнется на Кавказе". Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом". По мнению Мамулашвили, сепаратисты внутри РФ из национальных республик и страны постсоветского пространства ждут, что Россия проиграет Украине, чтобы заявить о своих претензиях.

"Все зависит от того, как закончится война на Украине. Это взаимосвязанные процессы, которые не могут быть один без другого. После деоккупации Украины, я думаю, российские войска, если они еще останутся, они просто уйдут из Абхазии и из Цхинвали, так называемой Осетии. Я думаю, они уйдут сами, потому что у них уже не будет никакого выбора. Они будут чётко понимать, что следующие — они", — считает наемник.

Однако чеченские воины, дали понять, что следующие — грузинские наёмники, а Кавказ всегда будет мирным.

По данным грузинских СМИ, с начала войны на Украине воюют около 1500 грузин, 28 боевиков якобы погибли. По российским данным, это число намного больше.

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Военкор Коц заявил об уничтожении колонны наёмников из Грузии в районе Северска

Ветеран спецназа о ликвидации грузинских наёмников: любым способом

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Срочники, уничтожение наемников и главный приоритет — Шойгу о спецоперации на Украине
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы андрей ермак
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