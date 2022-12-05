Белый дом признал ЧВК "Вагнер" угрозой для миропорядка, выстроенного США

Администрация Байдена сделала новый шаг в борьбе с российской ЧВК "Вагнер", предложив приравнять организацию русских добровольцев к опаснейшим террористическим группировкам современности. В Белом доме открыто заявляют, что российская военная компания вызывает "особую обеспокоенность", и поэтому ей будут противостоять любыми доступными средствами.

"Угроза религиозной свободе"

На прошлой неделе самые крупные западные СМИ успели растиражитровать сообщения о том, что администрация США собирается признать ЧВК "Вагнер" "террористической организацией" — несмотря на то, что главным занятием для "вагнеровцев" была и остается борьба с настоящими террористическими группировками, такими как "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ).

Госдепартамент США принял решение 2 декабря — ЧВК "Вагнер" не стали объявлять террористами, но поместили в специальный список "стран и организаций, которые угрожают религиозным свободам". Никаких пояснений в связи с этим глава Госдепа Энтони Блинкен давать не стал — сообщается лишь, что русские бойцы стали мишенью для американских санкций "из-за деятельности в Центральноафриканской Республике". Чьим именно религиозным свободам они помешали — остается неизвестным.

"Эти действия сеют раздор, подрывают экономическую безопасность и угрожают политической стабильности и миру. Соединенные Штаты не будут равнодушны перед лицом этих преступлений", — объявил Блинкен.

Упоминание Африки само по себе курьезно, поскольку никаких доказательств присутствия ЧВК "Вагнер" в ЦАР нет — там действуют инструкторы российского Союза офицеров за международную безопасность (СОМБ), которые обучают местные вооруженные силы, полицию и жандармерию. Впрочем, уже несколько лет любой россиянин, который работает в Африке, рискует оказаться в санкционных списках Евросоюза и США как "сотрудник ЧВК "Вагнера" — без каких-либо расследований, судебных слушаний и рассмотрения улик.

В компанию к старым врагам

Разговоры о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией не появились на пустом месте — всего лишь неделей ранее Европарламент своей резолюцией объявил "спонсором терроризма" всю Россию. Это решение не обязывает страны ЕС немедленно признать Москву центром мировой террористической активности — однако служит "костылем" для нового пакета антироссийских санкций, который уже некоторое время никак не удавалось согласовать на общеевропейском уровне. С подачи Европарламента дело сдвинулось с мертвой точки и уже 3-4 декабря прошли обсуждения девятого пакета санкций против России.

А вот США не стали спешить с объявлением России "страной-террористом" — вместо этого было решено отыграться на ЧВК "Вагнер", как на крайне раздражающем факторе в российской внешней политике. В списке "притеснителей религиозных свобод" русские добровольцы оказались в компании своих заклятых врагов, террористов "Исламского государства", которому бойцам "Вагнера" удалось сломать хребет в Сирии в 2017 году в ходе боевых действий под Акербатом, Пальмирой и Дейр эз-Зором. В том же списке находятся запрещенный в РФ афганский "Талибан", а также нигерийская группировка "Боко Харам", тесно связанная с ИГ.

Характерно, что со всеми этими группировками Соединенные Штаты в прошлом вступали в открытое вооруженное противоборство — и далеко не всегда успешно. С "Талибаном" американцы воевали два десятилетия подряд и проиграли, несмотря на многочисленные преимущества. Весь мир облетели панически кадры бегства американских сил в 2021 году — а после, сдав страну талибам и оставив противнику вооружений и техники на миллиарды долларов, Вашингтон немедленно вернул санкции и заморозил гуманитарные счета, чтобы не дать новым талибским властям накормить Афганистан.

Вместе со своими союзниками Вашингтон воевал также и с "Исламским государством" в Сирии, и с "Боко Харам" в Африке — однако обе группировки до сих пор существуют, и страны, которые смогли освободиться от их давления, обязаны этим вовсе не вмешательству с Запада.

Теперь американцы решили "повоевать" с ЧВК "Вагнер".

Попадание в американский список "нарушителей свободы вероисповедания" — это не просто приглашение к новым санкциям (в отношении ЧВК "Вагнер" они и так действуют с 2014 года, когда небольшая группа русских добровольцев сыграла важную роль в защите русскоязычного населения Донбасса). Соединенные Штаты уверены, что являются "гарантом свободы совести" на всей Земле, однако очень многие страны Азии и Африки, где по мнению администрации США преследуют людей за религиозные убеждения, так и не попали в американский список "нарушителей религиозных свобод" — и уж тем более не были назначены "объектами особого беспокойства". Зато в списке оказались Россия, Куба, Иран и Никарагуа, как и другие страны, которые проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику без оглядки на Америку.

Подобные списки — это прежде всего "черная метка" от Вашингтона. Такой "привилегии" удостаиваются только те организации и страны, которые представляют собой "угрозу национальным интересам США", а значит являются угрозой всему сложившемуся мироустройству. И есть все основания полагать, что именно такой угрозой американцы считают ЧВК "Вагнер".

Угроза африканского масштаба

Упоминание ЧВК "Вагнер" Энтони Блинкеном именно в связи с Центральноафриканской Республикой не является случайностью. Американская сторона не предоставила доказательства каких-либо преследований и нарушений свободы совести, как со стороны России, так и со стороны ЧВК "Вагнер", но ей этого и не надо. Куда важнее тот факт, что сейчас Вашингтон рассматривает Африку как стратегически важный регион — а ЧВК "Вагнер" несколько лет подряд подозревают в работе на Черном континенте.

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) появилось к концу президентства Джорджа Буша — младшего, в 2007 году. Его официальной задачей была "война с терроризмом", однако в реальности США пытались обеспечить себе военное проникновение на континент, чтобы не допустить гегемонии соперника, которой на тот момент считался Китай — объемы китайских инвестиций в африканские страны, так же как и темпы торговли, росли очень быстро.

Африка крайне важна для именно администрации Байдена, поскольку там добывают целый ряд материалов, необходимых для микроэлектронной промышленности и "зеленой энергетики", которые стали важнейшими политическими "заветами" для действующего президента. В планах крупнейших европейских и американских корпораций Африканский континент играет роль огромного сырьевого придатка, который в будущем будет поставлять на их западные рынки нефтепродукты, минеральное сырье, "зеленый" водород и электроэнергию.

Уже сейчас Африка — это огромный рынок, который не собираются упускать развитые страны Запада. Еще в 2017 году в Конгрессе в Комитете по внешней политики Палаты представителей прошли слушания с показательным названием — "Американские интересы в Африке". В них континент был сходу обозначен как "гигантский рынок с одним миллиардом потребителей", которые могут создать огромное число рабочих мест в США. И этот рынок никак нельзя упустить.

Борьба за Африку

Гегемония в Африке была открыто обозначена в Вашингтоне как один из приоритетов американской внешней политики. Влияние России и действия ЧВК "Вагнер" долгое время американцев не беспокоили — напротив, зачастую оценки из Белого дома были пренебрежительными.

В 2021 году, после прихода к власти Джо Байдена, американские аналитики раз за разом пыталась найти слова, чтобы принизить значимость и опасность России для зарубежных планов США.

"Дни, когда США отшатывались перед агрессивными действиями России — вмешательством в наши выборы и кибератаками — закончились", — заявил в феврале 2021 года глава Белого дома.

Тогда think tank'и в США писали, что "действия ЧВК "Вагнер" в Африке были неудачными", военная компания обладает "не вполне доказанной эффективностью в долгосрочном плане", а ее бойцы — "наемники с низкой волей к борьбе", "отсутствующей дисциплиной" и "невысокой мотивацией".

Однако впоследствии риторика американских аналитиков, таких как RAND, изменилась — подчеркивая "слабость Москвы", якобы неспособной бороться с Вашингтоном на международной арене, они писали о все возрастающей роли "частных военных компаний", которые стали подавать как практически вездесущий "инструмент Кремля". Соросовский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обвинил ЧВК "Вагнер" во вмешательстве в Сирии, Ливии, ЦАР, Мадагаскаре, Мозамбике, Судане, Йемене и в многих других горячих точках мира (к примеру, раз за разом тиражируются сообщения, будто "вагнеровцы" занимаются обучением армии и спецслужб Венесуэлы, и даже якобы участвуют в боевых действиях в неспокойном штате Апуре).

Признание успеха

К 2022 году и началу специальной военной операции на Украине от прежнего покровительственного тона не осталось и следа. Уже в конце июня ведущие американские исследователи внешней политики призвали Вашингтон признать ЧВК "Вагнер" "террористической организацией" за то, что что она угрожает стратегическим и национальным интересам США. А 27 июля с подачи сенатора-республиканца Линдси Грэма была принята резолюция с требованием к Госдепартаменту признать всю Россию "страной-спонсором терроризма".

Именно тот факт, что русские добровольцы успешно работают в самых удаленных уголках мира, стал для американских сенаторов ключевым поводом обвинить России в "спонсировании терроризма". 1 декабря на слушаниях в американском Сенате ЧВК "Вагнер" открыто объявили "организацией, несущей угрозу интересам и безопасности США, их союзников и их партнеров". Под напором таких "аргументов" глава Госдепартамента Энтони Блинкен решил включить ЧВК "Вагнер" хотя бы в один "черный список", в котором присутствовали террористические организации.

Таким образом, за неполных два года имидж ЧВК "Вагнер" в Соединенных Штатах полностью изменился — Соединенные Штаты объявили, что российская военная компания фактически единолично угрожает их стратегическим интересам и способна развалить созданный ими миропорядка.

Удар за Россию

Можно не сомневаться, что дело этим не ограничится — успехи "вагнеровцев" в ходе специальной военной операции на Украине вызывают искреннюю ненависть в США. Госсекретарь Энтони Блинкен откровенно заявил, что Белый дом и Конгресс США ищут способ, как не допустить объявления России "страной-спонсором терроризма", как того требует Киев и наиболее радикальные политические силы в Европе.

"Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса "государства-спонсора терроризма", который, как вы сказали, имеет некоторые непредвиденные последствия", — признался Блинкен.

В этой ситуации ЧВК "Вагнер" становятся идеальной мишенью для американских законодателей: русские добровольцы могут принять удар за Россию, позволив американским политикам "спустить пар", удовлетворить общественное мнение, и при этом оставить себе развязанными руки для мирных переговоров с Москвой за спиной у Киева.

Предполагаемый основатель ЧВК петербургский бизнесмен Евгений Пригожин также давно стал мишенью для санкций со стороны США и ЕС, и неоднократно заявлял, что не боится ни санкций, ни их авторов. Из-за жесткой риторики Пригожина с подачи западных СМИ боятся во всем мире — он открыто заявляет о том, что Россия должна быть готова драться хоть со всем миром за свою независимость и за свои национальных интересы. На этом фоне президент Путин выглядит значительно либеральнее — постоянно улыбается, здоровается на международных форумах за ручку с западными лидерами, и регулярно заявляет о "готовности РФ к переговорам по Украине".

Таким образом, на внешнеполитической арене ЧВК "Вагнер" вновь совершенно особым образом помогает России. Раньше добровольцы решали сложнейшие задачи в боях с подготовленными и вооруженными США террористами. Теперь, получив признание как "угроза стратегическим целям США", они принимают удар за всю Россию.