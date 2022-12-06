Донбасс сегодня: Зеленский катался по Славянску, ВСУ накрыли Донецк смертоносным градом

Пока президент Украины бодро, с ноткой трагизма в голосе записывал видеоселфи на фоне стелы на въезде в Славянск, ВСУ обрушили смертоносный град на Донецк.

Сообщается, что били из РСЗО "Град". Горожане публикуют в соцсетях последствия массированного обстрела — горящие автомобили (ни одного военного), иссечённые осколками фасады, всё укутано дымом, огонь, распространяющийся по опустевшим улицам города, который ещё недавно был миллионником.

Как сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин, по городу прилетело, как минимум, десять ракет. Повреждены здания "Центавр плазы", Крытого рынка, дворца спорта "Дружба" и в районе "Донбасс Арены" — то есть били по самым некогда многолюдным местам в центре. Да и сейчас магазины, расположенные там, работают, то есть в каждом могли быть люди.

По предварительным данным (на момент написания этой статьи), в результате обстрела погибли четыре мирных жителя. Один из них — судья Военного суда ДНР. Информацию о его гибели подтвердили в региональном суде. Ещё четверо дончан госпитализированы. Обстрел продолжался.

Никакой борьбой с русской армией тут и не пахнет. Просто привычно (восемь лет тренировались) уничтожают жителей Донбасса.

Под артиллерийский удар попала Макеевка

Макеевка, город-спутник Донецка, сегодня тоже находится под интенсивным обстрелом. Сообщается о попаданиях по электроподстанции и обесточивании нескольких районов города.

"Почему эта тварь ходит по нашим территориям?"

Военкор Андрей Руденко, как и я, связал вместе два совпавших по времени события: приезд в Донбасс Владимира Зеленского и летящие на Донецк "Грады".

"Не удивлюсь, если Зеленский (ублюдок) лично отдавал команду на удар по городу. И ещё вопрос, почему эта тварь свободно ходит по нашим территориям ??? Или они не наши…", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Другой военкор, Александр Сладков, словно отвечая коллеге, дал рецепт прекращения этих диких обстрелов мирных районов. Он уверен: надо прямо сегодня "разнести в хлам центр Киева":

"Сегодня же. И Крещатик, и Майдан, и Банковую, и Институтскую. Переговоры бесполезны. Уговоры — тем более… Пока не разнесём, будут продолжать убивать, разрушать Донецк", — заявил военкор.