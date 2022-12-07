Завербованные английские аристократы работали на СССР за идею

"Кембриджская группа", завербованная Советской разведкой ещё накануне Второй мировой войны, стала эталоном за многовековую историю разведки во всех странах. И в эту группу вошли сливки аристократического общества Великобритании.

Аристократы Англии работали на СССР не за деньги и не со зла

Англичане до сих пор утверждают, что молодые блестящие выпускники знаменитого Кембриджского университета нанесли огромный ущерб репутации британских спецслужб. Другие это называют провалом западной разведки. Хотя, если говорить об ущербе, работа была в основном против фашистской оси и менее касалась самой Англии, если последняя не вела сепаратные делишки с Гитлером на фоне русофобии.

Лондонская "Таймс" отмечала, что после выхода американского вестерна "Великолепная семёрка", "наших" ребят из Кембриджа журналисты назвали "великолепной четвёркой".

Гай Бёрджес и Дональд Маклин в 1951 году смогли перебраться в Москву. В 1963-м здесь появился и Ким Филби (те, кто вхож в архив спецслужб, с датой могут меня поправить). Утверждается, что "четвёртым" был Энтони Блант, которому предъявили обвинение в 1979 году. Есть ещё имя Джона Кейнкросса, но он уже давно умер, и чем он занимался — одни догадки. Хотя, есть кое-какие сведения из домыслов тамошних исследователей спецслужб.

Сообщим только о Дональде Маклине, о котором рассказал его брат — Алан Маклин. Понятно, что тоже из элитного Кембриджа, откуда он вышел уже в звании дипломата, оказавшись в центре скандала "мирового класса".

По его словам, он был неожиданно отозван из Нью-Йорка, где работал в ООН. В Лондоне его ошарашили заявлением о том, что его брат — шпион и вместе с другим подданным Великобритании исчез из страны.

Известно лишь одно: наши "шпионы" переправились через Ла-Манш на пароме и, как обозвали их английские журналисты, "начали свой путь к бесчестию". У нас за это они получили ордена. И правильно. Если вспомнить, сколько миллионов индусов было уничтожено англичанами пару веков назад, слово "честь" как-то не увязывается с "самой цивилизованной страной в мире".

"Дональд просто ушёл из дома и не вернулся..."

Из-за брата Алан Маклин теряет работу в МИД, но быстро находит работу в издательской области. Кстати, брата он никогда не упрекал. Но то, что мир менялся, читая Маркса и Гегеля, Дональд понимал отчётливо. В течение нескольких лет работы в английском МИД он жил двойной жизнью. Был ответственен и всегда следовал требованиям английских спецслужб — Акт хранения государственной тайны.

Годы, на которые пришлась "советская" работа Дональда, были непростыми. Шла гражданская война в Испании, рядом маячила Вторая мировая, по Лондону маршировали последователи Гитлера, лидер которых, кстати, был папой одного из менеджеров известной команды F1 в Англии 1970-х годов. Социализм для аристократов того времени оказался не пустым звуком. По словам Алана, на формирование мировоззрения его брата огромное влияние оказала гражданская война в Испании. А особенно, ненависть к немецкому фашизму.

С высоты нашей сегодняшней действительности интересной предстаёт информация от брата, которую получает Алан в 1956 году. Год, когда Хрущев осудил культ Сталина, а Дональд пишет ему, что он ни о чём не сожалеет и считает, что "Советский Союз изменится к лучшему".

Глава тогдашнего британского МИД Гарольд Макмиллан называет Дональда "предателем высшего класса", но его брат — Алан, так не считает:

"Если Макмиллан имел в виду, что Дональд был обязан своему классу, это одно. Но он имел обязательства перед справедливым и гуманистическим обществом, по его точке зрения. Это Советский Союз. И он был по-своему прав".

Алан также отмечал, что для советского разведчика Дональда Макмиллана побудительным мотивом было чувство справедливости. Действительно, последний работал "не за деньги и не со зла".

А напоследок скажем, что Алан встретился с братом в 1983 году в Москве. Первая и последняя встреча за 30 лет. Через месяц советский разведчик умер. Как вспоминал Алан, говорили, чаще всего, о детстве. Неслучайно, вспоминая о брате, он отмечал: "Дональд как бы просто вышел из дома и не вернулся".

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