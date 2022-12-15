Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Александр Приходько

Смольный не считает бойцов ЧВК Вагнер участниками спецоперации на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

Именно так следует из обращения правительства Санкт-Петербурга, которое было направленно начальнику военного комиссариата города Сергею Качковскому 14 декабря, с целью найти выход из сложившейся ситуации с захоронением бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова.

Смольный не считает бойцов ЧВК Вагнер участниками спецоперации на Украине

Боец ЧВК Вагнера Дмитрий Меньшиков героически погиб 17 октября этого при захвате укреплённого опорного пункта противника. Как следует из известной нам информации, он сумел уничтожить пулеметный расчет ВСУ и еще как минимум трех бойцов противника, спасая тем самым жизни своих товарищей. Но в ходе боя получил тяжёлое ранение не совместимое с жизнью и не приходя в сознание скончался на поле боя, став примером храбрости и профессионализма.

Но как ранее писали СМИ, коллеги погибшего Меньшикова столкнулись с сугубо бюрократическими барьерами, возникшими в Северной столице на фоне коррумпированности сферы похоронного бизнеса города. Уже месяц Меньшикова не могут похоронить в Петербурге. И неудивительно, ведь данная отрасль всегда считалась одной из самых коррумпированных и монополизированных в стране, а в случае с Петербургом ситуация обстоит гораздо хуже. По информации ряда источников, в этой сфере у губернатора Александра Беглова на разных уровнях занимают места лояльные ему люди, в настоящее время препятствующие захоронению героически погибшего в интересах России бойца ЧВК "Вагнер".

Письмо Качковскому было направлено 14 декабря подведомственной Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга "Специализированной службой по вопросам похоронного дела". В обращении госслужащие пытаются уточнить, как именно им поступать с обращениями о захоронении на городских кладбищах погибших участников специальной военной операции, не являющихся военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, сотрудниками Росгвардии, МВД РФ и других силовых структур.

 

"В целях организации погребения вышеуказанной категории граждан на достойном уровне на кладбищах Санкт-Петербурга Учреждение просит Вас сообщить о статусе участников специальной военной операции, не являющихся сотрудниками силовых структур и добровольческих формирований", — говорится в письме на имя главного военного комиссара Северной столицы.

Фактически Смольный признается в том, что не считает бойцов ЧВК Вагнер участниками Специальной Военной Спецоперации на Украине. По мнению чиновников, не нашлось им места даже в рядах добровольцев. И это при том, что об успехах "вагнеровцев" говорят даже в брифингах Минобороны.

Впрочем, о чем мы говорим. Чиновники Смольного проявили активность в данном вопросе только после обращения к губернатору Александру Беглову председателя правления межрегиональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрея Трошева и реакции в СМИ по поводу беспрецедентного случая с отказом в захоронении на Аллее Славы Белоостровского кладбища бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, героически погибшего в зоне специальной военной операции. Как сообщает "Фонтанка", администрация кладбища уверяла, что у них этой самой Аллеи Славы просто нет, хотя до этого дала предварительное согласие похоронить Меньшикова, но только при условии получения отдельного разрешения от "Специализированной службы по вопросам похоронного дела".

Заслуживает внимания и тот факт, что после обращения Трошева на Белоостровском кладбище 13 декабря был открыт новый участок для захоронений — "Аллея Доблести", рассчитанная на 46 могил, где по словам чиновников могут быть похоронены "участники специальной военной операции, не являющиеся военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации".

"Получается настоящее притеснение. Воевать против украинцев совместно с военными можно. Умирать на Украине можно. А вот похороненным быть на местах, рядом с военными нельзя. Возможно в Смольном считают, что бойцы "Вагнера" не заслужили это? Или же чиновники настолько некомпетентны, что не могут понять сути данного вопроса", — возмущается публицист Андрей Рост.

По нашей информации, "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой разъяснить почему в Смольном не считают бойцов ЧВК Вагнер участниками СВО и отказывают в захоронениях на территории Петербурга в местах, где хоронят всех бойцов погибших во время военных конфликтов и исполнявших свой долг перед страной. решили притеснять бойцов ЧВК Вагнера, погибших при исполнении своего долга.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы санкт-петербург александр беглов
Новости
ВСУ обстреливают Донецк из четырёх чешских "Вампиров"
Стилист Зверев считает, что молодость Аллы Пугачёвой является заслугой врачей
Самолёт Ан-12 загорелся в аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки
Гастроэнтеролог призвала не надевать платья-футляры на новогодний вечер
Читатели Daily Mail отказались обвинять Путина в ядерной угрозе в адрес Запада
ISW: ВС РФ начнут масштабное наступление на северо-востоке Украины в январе
В российских больницах начнут бесплатно тестировать на грипп
Леонков: американские "умные" авиабомбы не принесут пользу украинской армии
ВСУ пожаловались на обстрелы ВС РФ и продвижение вперёд под Артёмовском
Адвокат Алёшкин заявил, что Успенская получает не менее 100 000 рублей пенсии
Популярное
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы

Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.

Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
DM: Россия показала ядерную угрозу Западу установкой в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Последние материалы
Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим
ВСУ обстреливают Донецк из четырёх чешских "Вампиров"
Стилист Зверев считает, что молодость Аллы Пугачёвой является заслугой врачей
Самолёт Ан-12 загорелся в аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки
Гастроэнтеролог призвала не надевать платья-футляры на новогодний вечер
И снова Рубен
Volkswagen Beetle: по слухам, авто создано по команде Гитлера
Читатели Daily Mail отказались обвинять Путина в ядерной угрозе в адрес Запада
ISW: ВС РФ начнут масштабное наступление на северо-востоке Украины в январе
Учёные полагают, что древние майя вымерли из-за отравлений ртутью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников