Смольный не считает бойцов ЧВК Вагнер участниками спецоперации на Украине

Именно так следует из обращения правительства Санкт-Петербурга, которое было направленно начальнику военного комиссариата города Сергею Качковскому 14 декабря, с целью найти выход из сложившейся ситуации с захоронением бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова.

Боец ЧВК Вагнера Дмитрий Меньшиков героически погиб 17 октября этого при захвате укреплённого опорного пункта противника. Как следует из известной нам информации, он сумел уничтожить пулеметный расчет ВСУ и еще как минимум трех бойцов противника, спасая тем самым жизни своих товарищей. Но в ходе боя получил тяжёлое ранение не совместимое с жизнью и не приходя в сознание скончался на поле боя, став примером храбрости и профессионализма.

Но как ранее писали СМИ, коллеги погибшего Меньшикова столкнулись с сугубо бюрократическими барьерами, возникшими в Северной столице на фоне коррумпированности сферы похоронного бизнеса города. Уже месяц Меньшикова не могут похоронить в Петербурге. И неудивительно, ведь данная отрасль всегда считалась одной из самых коррумпированных и монополизированных в стране, а в случае с Петербургом ситуация обстоит гораздо хуже. По информации ряда источников, в этой сфере у губернатора Александра Беглова на разных уровнях занимают места лояльные ему люди, в настоящее время препятствующие захоронению героически погибшего в интересах России бойца ЧВК "Вагнер".

Письмо Качковскому было направлено 14 декабря подведомственной Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга "Специализированной службой по вопросам похоронного дела". В обращении госслужащие пытаются уточнить, как именно им поступать с обращениями о захоронении на городских кладбищах погибших участников специальной военной операции, не являющихся военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, сотрудниками Росгвардии, МВД РФ и других силовых структур.

"В целях организации погребения вышеуказанной категории граждан на достойном уровне на кладбищах Санкт-Петербурга Учреждение просит Вас сообщить о статусе участников специальной военной операции, не являющихся сотрудниками силовых структур и добровольческих формирований", — говорится в письме на имя главного военного комиссара Северной столицы.

Фактически Смольный признается в том, что не считает бойцов ЧВК Вагнер участниками Специальной Военной Спецоперации на Украине. По мнению чиновников, не нашлось им места даже в рядах добровольцев. И это при том, что об успехах "вагнеровцев" говорят даже в брифингах Минобороны.

Впрочем, о чем мы говорим. Чиновники Смольного проявили активность в данном вопросе только после обращения к губернатору Александру Беглову председателя правления межрегиональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрея Трошева и реакции в СМИ по поводу беспрецедентного случая с отказом в захоронении на Аллее Славы Белоостровского кладбища бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, героически погибшего в зоне специальной военной операции. Как сообщает "Фонтанка", администрация кладбища уверяла, что у них этой самой Аллеи Славы просто нет, хотя до этого дала предварительное согласие похоронить Меньшикова, но только при условии получения отдельного разрешения от "Специализированной службы по вопросам похоронного дела".

Заслуживает внимания и тот факт, что после обращения Трошева на Белоостровском кладбище 13 декабря был открыт новый участок для захоронений — "Аллея Доблести", рассчитанная на 46 могил, где по словам чиновников могут быть похоронены "участники специальной военной операции, не являющиеся военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации".

"Получается настоящее притеснение. Воевать против украинцев совместно с военными можно. Умирать на Украине можно. А вот похороненным быть на местах, рядом с военными нельзя. Возможно в Смольном считают, что бойцы "Вагнера" не заслужили это? Или же чиновники настолько некомпетентны, что не могут понять сути данного вопроса", — возмущается публицист Андрей Рост.

По нашей информации, "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой разъяснить почему в Смольном не считают бойцов ЧВК Вагнер участниками СВО и отказывают в захоронениях на территории Петербурга в местах, где хоронят всех бойцов погибших во время военных конфликтов и исполнявших свой долг перед страной. решили притеснять бойцов ЧВК Вагнера, погибших при исполнении своего долга.