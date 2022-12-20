Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Поляки протестуют против "скрытой мобилизации" для войны с РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Варшава усиленно готовит население своей страны к войне с Россией. Так думают поляки, узнав о планах "скрытой мобилизации" в армию 200 тысяч человек.

Поляки протестуют против "скрытой мобилизации" для войны с РФ

Минобороны Польши мобилизует 200 тыс. человек для учений

В начале декабря Министерство обороны Польши объявило о войсковых учениях, в которых оно задействует 200 тыс. человек в 2023 году. Планируется охватить не только военнослужащих территориальных войск и отставников добровольной службы по призыву (1 год), но и резервистов профессиональной армии, которым не исполнилось 50 лет — для рядовых и 60 лет — для офицеров и унтер-офицеров.

На практике многим из мобилизуемых придется уйти в неоплачиваемый отпуск. Неявка в подразделение может быть наказуема, пишет Money. pl. Журналист и военный аналитик Ярослав Вольский написал в "Твиттере", что это может особенно ударить по программистам, врачам, журналистам, ютуберам, юристам и архитекторам. По его мнению, представителям этих профессий "базовый оклад" не сможет компенсировать 30-дневный перерыв в работе.

Поляки оказались непатриотичными

17 декабря в Кракове, Варшаве и Вроцлаве прошёл протест против призыва на обязательные военные учения. Издание Glos24 сообщает, что протестующих не устраивает обязательная присяга и сроки учений — вплоть до 30 дней для резервистов из числа "добровольцев" и 90 дней для профессионалов.

Организаторы акции "Выбор, а не призыв" считают, что общевойсковые учения совершенно не нужны, так как Россия не нападёт.

"Польша - член НАТО, поэтому угрозы нападения нет. Кроме того Россия уже ослаблена войной на Украине. С другой стороны, абсурдно подозревать, что угроза может исходить из другой страны", — сказал газете один из участников.

По его мнению, власти воспользовались "атмосферой агрессии России против Украины", чтобы ограничить гражданские права поляков.

"Мы надеемся, что люди выйдут на улицу, и тема будет хотя бы достаточно на виду, чтобы правители были осторожнее. И было бы лучше, если бы они вообще отказались от этих намерений, и именно на это мы рассчитываем больше всего", — добавил собеседник.

В комментариях к статье в газете Money, поляки пишут:

  • У меня складывается впечатление, что это скрытая мобилизация от ПиС (правящая партия Польши "Право и Справедливость" — ред.).
  • Я не чувствую себя обязанным сражаться за вашу Великую католическую Польшу. Мы совершенно равнодушны к вашим проблемам.
  • Я не хожу ни на какие призывы, потому что я не являюсь собственностью ни армии, ни государства, а единственная ценность для меня — моя семья. Страна — это просто место на карте, и я всегда могу изменить его.
  • Отойдите подальше от наших сыновей, отцов и т. д. Пусть президент идёт со своим окружением воевать.
  • Значит, я должен закрыть компанию и потерять источник дохода, потому что Блащак (министр обороны Польши — ред.) хочет научить меня набивать мешки с песком?
  • Я не намерен воевать за интересы США, Украины и ПиС.
  • Мы купили танки на миллиарды, а танк — это наступательное оружие. Мы что собираемся наступать и думаем, что современная война будет выглядеть как в фильме "Четыре танкиста и собака"? "Густлик - осколочный заряд". Имеем ли мы адекватную противоракетную и противовоздушную оборону и нужное количество оперативно-тактических ракетных установок и реактивных снарядов для возможного ответного удара, ведь решающими в современной войне будут именно эти элементы, а не танки и окопы.

Однако есть в Польше и патриоты

  • Я, 62-летний прапорщик уже в так называемом пенсионном состоянии, но у меня в гардеробе есть парадная форма с фуражкой и я бы с удовольствием побывал в родной части, которая существует, и потренировался, потому что военная техника ушла далеко вперед.
  • Сейчас выяснится, какие у нас мужчины. Половина побежит на запад, другая будет сражаться. Лучшая убегающая половина: космополиты, метросексуалы в коротких штанах и с сумочкой на плече.
  • Нам следует брать пример с мужественного общества — истинных мужчин Востока. Слава тем украинцам, которые воюют. Радуйтесь, что это только на 30 дней, а не на 9 месяцев.

Варшаве нужна армия для захода в "восточные кресы"

Заметим, что Варшава не раз высказывалась за участие неких "миротворцев" в украинском конфликте, в ходу призывы зайти на Западную Украину, как часть "восточных крес", и аннексировать её.

Для этого и надо держать войска готовыми: при полном развале украинской государственности в выигрыше будет тот, кто сможет опереться на реальную военную силу.

Читайте по теме: Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной

Польская оппозиция не поддержала желание ПиС втянуть Польшу в войну с Россией

Тренировка к войне: Польша в панике 5 часов ждала нападения России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы польша
Новости
Ким заявил, что ВСУ используют термобарические боеприпасы для ударов по ВС РФ на Кинбурнской косе
Генерал-майор Михайлов: если пожары в разных точках РФ — диверсии, реагировать нужно максимально жёстко
Жигалова заявила, что Лепс не платил деньги петербуржцу за прекращение дела
NYT: в Кремле нет единого мнения, стоит ли начинать новое наступление на Украину зимой
Глава МО Британии: участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятно
Уоллес попытался уличить Россию в намерении поставить военные комплектующие Ирану
Посольство Финляндии в Москве закидали кувалдами
США планируют вооружить Украину высокоточными бомбами
В Красноярске на продажу выставили знаменитого местного верблюда Васю
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Критик Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева Знак зодиака 20 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
Последние материалы
Посольство Финляндии в Москве закидали кувалдами
Эксперт: "Для агрессивного катания на лыжах выбирайте компрессионное термобельё"
В Красноярске на продажу выставили знаменитого местного верблюда Васю
США планируют вооружить Украину высокоточными бомбами
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Премьер Косово обвинил Россию в желании "разжечь войну" на Баканах
Рогов рассказал о психологическом давлении на мобилизованных со стороны спецслужб Украины
США выделят 300 млн долларов на борьбу с "влиянием России"
Горная бригада ВСУ угодила в огневой мешок ВС РФ под Соледаром
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников