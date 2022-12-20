Поляки протестуют против "скрытой мобилизации" для войны с РФ

Варшава усиленно готовит население своей страны к войне с Россией. Так думают поляки, узнав о планах "скрытой мобилизации" в армию 200 тысяч человек.

Минобороны Польши мобилизует 200 тыс. человек для учений

В начале декабря Министерство обороны Польши объявило о войсковых учениях, в которых оно задействует 200 тыс. человек в 2023 году. Планируется охватить не только военнослужащих территориальных войск и отставников добровольной службы по призыву (1 год), но и резервистов профессиональной армии, которым не исполнилось 50 лет — для рядовых и 60 лет — для офицеров и унтер-офицеров.

На практике многим из мобилизуемых придется уйти в неоплачиваемый отпуск. Неявка в подразделение может быть наказуема, пишет Money. pl. Журналист и военный аналитик Ярослав Вольский написал в "Твиттере", что это может особенно ударить по программистам, врачам, журналистам, ютуберам, юристам и архитекторам. По его мнению, представителям этих профессий "базовый оклад" не сможет компенсировать 30-дневный перерыв в работе.

Поляки оказались непатриотичными

17 декабря в Кракове, Варшаве и Вроцлаве прошёл протест против призыва на обязательные военные учения. Издание Glos24 сообщает, что протестующих не устраивает обязательная присяга и сроки учений — вплоть до 30 дней для резервистов из числа "добровольцев" и 90 дней для профессионалов.

Организаторы акции "Выбор, а не призыв" считают, что общевойсковые учения совершенно не нужны, так как Россия не нападёт.

"Польша - член НАТО, поэтому угрозы нападения нет. Кроме того Россия уже ослаблена войной на Украине. С другой стороны, абсурдно подозревать, что угроза может исходить из другой страны", — сказал газете один из участников.

По его мнению, власти воспользовались "атмосферой агрессии России против Украины", чтобы ограничить гражданские права поляков.

"Мы надеемся, что люди выйдут на улицу, и тема будет хотя бы достаточно на виду, чтобы правители были осторожнее. И было бы лучше, если бы они вообще отказались от этих намерений, и именно на это мы рассчитываем больше всего", — добавил собеседник.

В комментариях к статье в газете Money, поляки пишут:

У меня складывается впечатление, что это скрытая мобилизация от ПиС (правящая партия Польши "Право и Справедливость" — ред.).

Я не чувствую себя обязанным сражаться за вашу Великую католическую Польшу. Мы совершенно равнодушны к вашим проблемам.

Я не хожу ни на какие призывы, потому что я не являюсь собственностью ни армии, ни государства, а единственная ценность для меня — моя семья. Страна — это просто место на карте, и я всегда могу изменить его.

Отойдите подальше от наших сыновей, отцов и т. д. Пусть президент идёт со своим окружением воевать.

Значит, я должен закрыть компанию и потерять источник дохода, потому что Блащак (министр обороны Польши — ред.) хочет научить меня набивать мешки с песком?

Я не намерен воевать за интересы США, Украины и ПиС.

Мы купили танки на миллиарды, а танк — это наступательное оружие. Мы что собираемся наступать и думаем, что современная война будет выглядеть как в фильме "Четыре танкиста и собака"? "Густлик - осколочный заряд". Имеем ли мы адекватную противоракетную и противовоздушную оборону и нужное количество оперативно-тактических ракетных установок и реактивных снарядов для возможного ответного удара, ведь решающими в современной войне будут именно эти элементы, а не танки и окопы.

Однако есть в Польше и патриоты

Я, 62-летний прапорщик уже в так называемом пенсионном состоянии, но у меня в гардеробе есть парадная форма с фуражкой и я бы с удовольствием побывал в родной части, которая существует, и потренировался, потому что военная техника ушла далеко вперед.

Сейчас выяснится, какие у нас мужчины. Половина побежит на запад, другая будет сражаться. Лучшая убегающая половина: космополиты, метросексуалы в коротких штанах и с сумочкой на плече.

Нам следует брать пример с мужественного общества — истинных мужчин Востока. Слава тем украинцам, которые воюют. Радуйтесь, что это только на 30 дней, а не на 9 месяцев.

Варшаве нужна армия для захода в "восточные кресы"

Заметим, что Варшава не раз высказывалась за участие неких "миротворцев" в украинском конфликте, в ходу призывы зайти на Западную Украину, как часть "восточных крес", и аннексировать её.

Для этого и надо держать войска готовыми: при полном развале украинской государственности в выигрыше будет тот, кто сможет опереться на реальную военную силу.

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