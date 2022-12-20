Варшава усиленно готовит население своей страны к войне с Россией. Так думают поляки, узнав о планах "скрытой мобилизации" в армию 200 тысяч человек.
В начале декабря Министерство обороны Польши объявило о войсковых учениях, в которых оно задействует 200 тыс. человек в 2023 году. Планируется охватить не только военнослужащих территориальных войск и отставников добровольной службы по призыву (1 год), но и резервистов профессиональной армии, которым не исполнилось 50 лет — для рядовых и 60 лет — для офицеров и унтер-офицеров.
На практике многим из мобилизуемых придется уйти в неоплачиваемый отпуск. Неявка в подразделение может быть наказуема, пишет Money. pl. Журналист и военный аналитик Ярослав Вольский написал в "Твиттере", что это может особенно ударить по программистам, врачам, журналистам, ютуберам, юристам и архитекторам. По его мнению, представителям этих профессий "базовый оклад" не сможет компенсировать 30-дневный перерыв в работе.
17 декабря в Кракове, Варшаве и Вроцлаве прошёл протест против призыва на обязательные военные учения. Издание Glos24 сообщает, что протестующих не устраивает обязательная присяга и сроки учений — вплоть до 30 дней для резервистов из числа "добровольцев" и 90 дней для профессионалов.
Организаторы акции "Выбор, а не призыв" считают, что общевойсковые учения совершенно не нужны, так как Россия не нападёт.
"Польша - член НАТО, поэтому угрозы нападения нет. Кроме того Россия уже ослаблена войной на Украине. С другой стороны, абсурдно подозревать, что угроза может исходить из другой страны", — сказал газете один из участников.
По его мнению, власти воспользовались "атмосферой агрессии России против Украины", чтобы ограничить гражданские права поляков.
"Мы надеемся, что люди выйдут на улицу, и тема будет хотя бы достаточно на виду, чтобы правители были осторожнее. И было бы лучше, если бы они вообще отказались от этих намерений, и именно на это мы рассчитываем больше всего", — добавил собеседник.
В комментариях к статье в газете Money, поляки пишут:
Заметим, что Варшава не раз высказывалась за участие неких "миротворцев" в украинском конфликте, в ходу призывы зайти на Западную Украину, как часть "восточных крес", и аннексировать её.
Для этого и надо держать войска готовыми: при полном развале украинской государственности в выигрыше будет тот, кто сможет опереться на реальную военную силу.
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