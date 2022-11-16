Тренировка к войне: Польша в панике 5 часов ждала нападения России

Полякам пришлось ждать более 5 часов, прежде чем власти раскрыли далеко не полные данные о "падении российской ракеты". И все эти пять часов в Польше была паника.

Об этом пишет польское издание wpolityce.pl.

Варшава включает панику на ожидании "агрессии" РФ

После ракетного удара по селу Пшеводов, расположенному недалеко от границы с Украиной, польское правительство весь вечер во вторник нагнетало обстановку, объявляя о чрезвычайных мерах:

повышении готовности воинских частей,

совещании силовиков;

обращении к НАТО о привлечении статей о взаимопомощи при агрессии 4 и 5;

звонкам в США и на Украину.

Поляки получили "невербальный, но весьма напряжённый посыл от властей — на нас напали", и "пошла паника, что очень опасно", пишет газета.

Кроме того указывает польское издание, до сих пор польские СМИ продолжают сообщать о двух "упавших" ракетах, намекая, что, если одна атака может быть случайностью, то две — не может.

"Многие люди были потрясены прошлой ночью, они были в ужасе. Если бы власти сразу сообщили об этом, не проводили бы тайных совещаний, после которых упоминалась статья 4 Североатлантического договора, что говорило о том, что мы накануне российской агрессии, то, возможно, панические настроения были бы ниже", — сказал политолог и историк Антони Дудек в интервью rp.pl.

Варшава хочет войны с Россией

Дудек объяснил такие действия правительства тем, что ему нужна атмосфера страха в Польше перед войной.

"Испуганные люди менее критичны по отношению к власти. Так было, есть и будет", — сказал он.

Дудек не исключает, что в Польше усилятся антиукраинские настроения, потому что помощь Украине оборачивается собственными жертвами.

Другой вопрос, который задают поляки, "а есть ли у нас ПРО", способная перехватывать ракеты. Действительно, у Польши есть системы ПВО Patriot, но они не сработали. И это ещё один факт, говорящий о том, что налицо очередная провокация Варшавы. Польские власти уже предлагали:

ввести на Украину контингент НАТО,

закрыть небо над Украиной,

поставлять ей дальнобойное оружие.

Варшава опять сработала на эскалацию, и есть большая вероятность, что Польша разработала этот план совместно с Украиной. Недаром Владимир Зеленский первым отреагировал на событие, заявив, что Россия "ударила по территории НАТО".

Но НАТО во главе с Вашингтоном отреагировал спокойно. Там отчаянно не хотят третьей мировой войны.

Москве надо брать пример с Израиля

Российская ракета "упала" на территории Польши — это, по мнению западных чиновников, "ненормально", а когда натовские снаряды взрываются на территории России, это нормально?

Возможно, ударить "Калибрами" по польской железнодорожной станции в Жежуве стоило давно, предупредив Варшаву, что это важный пункт снабжения ВСУ и, тем самым, она участвует в военных действиях против РФ.

Так действует Израиль против Дамаска, уничтожая караваны с оружием "Хезболле" на территории Сирии.

Польская сторона сообщила во вторник, что на село Пшеводов "упала ракета российского производства", что привело к гибели двух фермеров, работающих на тракторе.

Утром в среду агентство AP после общения с анонимными источниками в американских органах власти сообщило, что, по предварительным данным, в Пшеводове взорвалась украинская ракета ПРО, которая была выпущена в сторону ракеты, летевшей из России, и по ошибке попала по польской территории.

Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

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