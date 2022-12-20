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Александр Приходько

Смольный делит героев СВО по сортам и предлагает хоронить их на отшибе

Силовые структуры » Министерство обороны

Представители Белоостровского кладбища и вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков противоречат друг другу, высказываясь по поводу статуса скандальной "Аллеи Доблести", продолжая делить погибших бойцов "по сортам". Участок никак не благоустроен и находится на отшибе.

Смольный делит героев СВО по сортам и предлагает хоронить их на отшибе

ЧВК "Вагнер" выразил несогласие с решением похоронить Меньшикова на наспех придуманной Смольным "Аллее Доблести". Объект появился только 13 декабря — через день после обращения представителей организации к администрации кладбища и чиновникам. Героя "Вагнера" отказались хоронить вместе с остальными военнослужащими, но выделили ему участок на отшибе кладбища.

Вице-губернатор Кирилл Поляков заявил о создании так называемой "Аллеи Доблести". По его словам, в таких местах будут хоронить добровольцев и "других бойцов". В беседе с "Фонтанкой" он указал, что власти отреагировали на просьбы организаторов похорон героя спецоперации.

"Обращение от Героя России Андрея Трошева (стоял у истоков создания ЧВК, ныне общественный деятель. — прим. ред.) мы получили с просьбой похоронить погибшего на Аллее Славы. У нас нет такого места на Белоостровском кладбище и на других кладбищах тоже. Поступило обращение в администрацию города 12-го декабря. С заявителями связались и выслушали, что они хотят. На следующий день мы создали "Аллею Доблести". На этой аллее можно хоронить всех, кто не является военнослужащими и сотрудниками спецподразделений", — заявил Поляков.

Вице-губернатор при этом не пояснил, где именно располагается "Аллея Доблести". При этом выяснилось, что она находится не на воинском участке, а на неблагоустроенном отшибе кладбища. Заявление Полякова противоречит словам, которые озвучил заместитель директора кладбища.

"Аллея Доблести" выделена, места выделены, вы оформляете, и мы захораниваем спокойно. "Аллея Доблести" выделена на воинском участке", — сообщил он.

Сослуживцы Меньшикова, организовывающие похороны, также сообщили, что выделенное Смольным для захоронения место далеко от того, где должен лежать герой СВО. Они заявили, что отказались от этого места еще 18 декабря.

Поляков фактически подтвердил ранее сделанное Смольным заявление. Речь о том, что власти Петербурга не считают бойцов ЧВК "Вагнер" героями.

"Для нас это гражданский человек, погибший в зоне специальной военной операции. Даже добровольцем его не признать. Если есть еще какие-то документы о признании статуса ЧВК, то мы просто о них не знаем", — заявил вице-премьер правительства Петербурга.

Беглов пока не прокомментировал ситуацию публично. По всей видимости, власти Санкт-Петербурга не вынесли урока из критики. Так, позицию Смольного раскритиковали главы фракций в Госдуме и спикер ГД Вячеслав Володин.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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