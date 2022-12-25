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Александр Приходько

"Черная дыра" для ВСУ: о влиянии Бахмута на остальные участки фронта

Силовые структуры » Министерство обороны

Битва за Бахмут давно перестала быть очередным сражением специальной военной операции. От нее сейчас без преувеличения зависит ситуация на всех участках фронта: от Сватово и Лисичанска до Угледара и далее.

"Черная дыра" для ВСУ: о влиянии Бахмута на остальные участки фронта

Северный участок

На северном участке фронта, который проходит от российской границы до Лисичанской агломерации у ВСУ закончился наступательный потенциал и каких-то существенных изменений здесь ожидать не стоит. Возможности противника в первую очередь ограничивает труднопроходимая пересеченная местность, которая создает проблемы в логистике. Но это далеко не единственный фактор.

Например, в случае, если киевское командование все-таки решится на прорыв к Лисичанску, в теории они могли бы начать наступление либо с севера, предварительно захватив Кременную, Рубежное и Северодонецк, либо с юга — со стороны Северска. Однако оба этих варианта крайне маловероятны.

Большая часть воинских подразделений их этих районов была переброшена под Бахмут, чтобы сдержать наступление ЧВК "Вагнер", из-за чего у ВСУ на этом участке просто нет достаточного количества живой силы, техники и резервов, чтобы предпринять какие-то решительные действия. Не упрощает ситуацию и длинное плечо подвоза, которое затрудняет снабжение передовых сил.

Южный участок

Южнее Майорска ситуация для украинских военнослужащих не лучше. Там подразделения ВСУ не могут наступать все по той же причине переброски существенной части сил на Бахмутское направление. А потому большее значение стало иметь военное давление, которое российскими силами оказывается в районах Марьинки, Песок, Угладара и Авдеевки.

В киевском командовании понимают, что прорыв на любом из этих направлений будет чреват созданием котлов для ВСУ, а также потерей крупного транспортного узла Покровска, через который идет снабжение и переброска сил в интересах Бахмутской группировки украинских войск.

И хотя существенного продвижения российских сил здесь ожидать не стоит, бои, которые идут, все равно создают напряжение на этом участке фронта, лишая подразделения ВСУ возможности для маневра и вынуждая их обороняться.

Бахмутское направление

Исходя из вышеизложенного, Бахмутское направление сейчас и для киевского режима, и для российских сил является наиболее приоритетным. Город Бахмут для ВСУ на текущий момент не имеет никакого стратегического значения, а потому ничего не мешало его сдать и отойти на следующую линию обороны. Но киевское командование почему-то выбрало его в качестве направления основного удара. Не случайно именно Бахмут был выбран органами украинской пропаганды для сюжета о визите президента Владимира Зеленского.

Туда практически без остановки направляется большое количество техники и живой силы. На этом направлении действуют профессиональные украинские военнослужащие, иностранные наемники, зарубежные артиллерийские расчеты передового западного вооружения, переброшенные в большом количестве танки.

Оборона ВСУ на этом участке глубоко эшелонирована и продолжает укрепляться. ВСУ создают новые опорные пункты среди жилых домов и в полях вокруг, минируют местность, возводят инженерные заграждения.

Не считаясь с потерями

Однако, несмотря на то, что ВСУ сконцентрировали в Бахмуте и его окрестностях все свои наиболее боеспособные подразделения, те несут значительные потери. Причина: эффективные действия ЧВК "Вагнер", которые некоторые военные обозреватели сравнивают с мясорубкой или черной дырой для украинских военнослужащих.

Подразделения, теряющие боеспособность в виду больших потерь, выводятся в тыловые районы, где экстренно доукомплектовываются мобилизованными, и вновь отправляются в район Бахмута. Красноречиво об этом говорят регулярно появляющиеся видео от украинских военнослужащих. Например, не так давно, опубликованное обращение одной из рот 57 отдельной механизированной бригады ВСУ: из 32 человек после 20-минутного боя с ЧВК "Вагнер" выжило только 6 человек. Но такое положение дел не меняет решение киевского режима, который и так-то никогда не считался со своими потерями. А теперь — тем более. ВСУ не начнут наступления на других направлениях, пока не будет решен вопрос с Бахмутом. Но даже тогда — большой вопрос: останутся ли после этого украинские подразделения, способные наступать.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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