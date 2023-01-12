В начале российской спецоперации на Украине Владимир Путин заявил о её целях: демилитаризации и денацификации. Как образом лучше всего достичь второй из них, почему для денацификации совершенно не нужно брать Киев, и возможен ли сейчас народный бунт на Украине, рассказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
— Павел Викторович, эксперты утверждают, что цели России на Украине не изменились. Как вы считаете?
— У нас три цели.
— Вы говорите о денацификации. Как её можно осуществить?
— Во-первых, это серьёзные изменения в законодательстве Украины. Во-вторых, это люстрация тех персон, которые замазались в нацистских преступлениях, их уголовное преследование на Украине. В-третьих, это запрет для них занимать определённые должности на будущей Украине. И, конечно, это роспуск всех парамилитарных формирований типа "Азова".
— Но для этого нам надо брать контроль, прежде всего, над Киевом?
— Нам не нужно брать контроль над Киевом, чтобы получить удовлетворение наших требований. Для этого достаточно удерживать несколько ключевых точек, иметь базы на Украине и дождаться, пока все эти решения будут воплощены в жизнь. А это достаточно долгий срок.
Безусловно, для этого необходимо, чтобы в Киеве к власти пришли адекватные персоналии. Но брать для этого Киев нет никакой необходимости. Я вообще сомневаюсь в необходимости брать Киев.
— А как они придут? Это будет народный бунт или капитуляция? Киевская хунта скажет: "Всё, мы побежали" — и уедет в Польшу?
— Такой вариант тоже не исключён. Но насчёт народного бунта я бы не стал загадывать, потому что народный бунт невозможен в стране, где вовсю зверствует СБУ, направляемая ЦРУ, и где всех олигархов держат за причинные места их счетами на Западе. Поэтому нужно, чтобы американские кураторы сдали своих подчинённых, и тогда по команде они побегут:
Но сомневаюсь, что в ближайшее время западные кураторы этого захотят. Потому что для США ситуация развивается крайне позитивно. Им это всё очень нравится: большие ресурсы для ВПК, большая угроза экономическому развитию России и Европы. Для них это как манна небесная.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.