Политолог: чтобы денацифицировать Украину, не нужно брать Киев

В начале российской спецоперации на Украине Владимир Путин заявил о её целях: демилитаризации и денацификации. Как образом лучше всего достичь второй из них, почему для денацификации совершенно не нужно брать Киев, и возможен ли сейчас народный бунт на Украине, рассказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

— Павел Викторович, эксперты утверждают, что цели России на Украине не изменились. Как вы считаете?

— У нас три цели.

Первая цель — это обеспечение безопасности новых территорий. Нам необходимо отодвинуть войска Украины, по меньшей мере, на 100-150 км от границ нашей территории. Вторая цель — это денацификация. Третья цель — демилитаризация, она подразумевает внеблоковый статус. Поэтому я о нём отдельно не упомянул. Но можно считать его четвёртой целью.

— Вы говорите о денацификации. Как её можно осуществить?

— Во-первых, это серьёзные изменения в законодательстве Украины. Во-вторых, это люстрация тех персон, которые замазались в нацистских преступлениях, их уголовное преследование на Украине. В-третьих, это запрет для них занимать определённые должности на будущей Украине. И, конечно, это роспуск всех парамилитарных формирований типа "Азова".

— Но для этого нам надо брать контроль, прежде всего, над Киевом?

— Нам не нужно брать контроль над Киевом, чтобы получить удовлетворение наших требований. Для этого достаточно удерживать несколько ключевых точек, иметь базы на Украине и дождаться, пока все эти решения будут воплощены в жизнь. А это достаточно долгий срок.

Безусловно, для этого необходимо, чтобы в Киеве к власти пришли адекватные персоналии. Но брать для этого Киев нет никакой необходимости. Я вообще сомневаюсь в необходимости брать Киев.

— А как они придут? Это будет народный бунт или капитуляция? Киевская хунта скажет: "Всё, мы побежали" — и уедет в Польшу?

— Такой вариант тоже не исключён. Но насчёт народного бунта я бы не стал загадывать, потому что народный бунт невозможен в стране, где вовсю зверствует СБУ, направляемая ЦРУ, и где всех олигархов держат за причинные места их счетами на Западе. Поэтому нужно, чтобы американские кураторы сдали своих подчинённых, и тогда по команде они побегут:

в Польшу,

Аргентину,

США.

Но сомневаюсь, что в ближайшее время западные кураторы этого захотят. Потому что для США ситуация развивается крайне позитивно. Им это всё очень нравится: большие ресурсы для ВПК, большая угроза экономическому развитию России и Европы. Для них это как манна небесная.