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Любовь Степушова

Политолог: чтобы денацифицировать Украину, не нужно брать Киев

Силовые структуры » Министерство обороны

В начале российской спецоперации на Украине Владимир Путин заявил о её целях: демилитаризации и денацификации. Как образом лучше всего достичь второй из них, почему для денацификации совершенно не нужно брать Киев, и возможен ли сейчас народный бунт на Украине, рассказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Политолог: чтобы денацифицировать Украину, не нужно брать Киев

— Павел Викторович, эксперты утверждают, что цели России на Украине не изменились. Как вы считаете?

— У нас три цели.

  1. Первая цель — это обеспечение безопасности новых территорий. Нам необходимо отодвинуть войска Украины, по меньшей мере, на 100-150 км от границ нашей территории.
  2. Вторая цель — это денацификация.
  3. Третья цель — демилитаризация, она подразумевает внеблоковый статус. Поэтому я о нём отдельно не упомянул. Но можно считать его четвёртой целью.

— Вы говорите о денацификации. Как её можно осуществить?

— Во-первых, это серьёзные изменения в законодательстве Украины. Во-вторых, это люстрация тех персон, которые замазались в нацистских преступлениях, их уголовное преследование на Украине. В-третьих, это запрет для них занимать определённые должности на будущей Украине. И, конечно, это роспуск всех парамилитарных формирований типа "Азова".

— Но для этого нам надо брать контроль, прежде всего, над Киевом?

— Нам не нужно брать контроль над Киевом, чтобы получить удовлетворение наших требований. Для этого достаточно удерживать несколько ключевых точек, иметь базы на Украине и дождаться, пока все эти решения будут воплощены в жизнь. А это достаточно долгий срок.

Безусловно, для этого необходимо, чтобы в Киеве к власти пришли адекватные персоналии. Но брать для этого Киев нет никакой необходимости. Я вообще сомневаюсь в необходимости брать Киев.

— А как они придут? Это будет народный бунт или капитуляция? Киевская хунта скажет: "Всё, мы побежали" — и уедет в Польшу?

— Такой вариант тоже не исключён. Но насчёт народного бунта я бы не стал загадывать, потому что народный бунт невозможен в стране, где вовсю зверствует СБУ, направляемая ЦРУ, и где всех олигархов держат за причинные места их счетами на Западе. Поэтому нужно, чтобы американские кураторы сдали своих подчинённых, и тогда по команде они побегут:

  • в Польшу,
  • Аргентину,
  • США.

Но сомневаюсь, что в ближайшее время западные кураторы этого захотят. Потому что для США ситуация развивается крайне позитивно. Им это всё очень нравится: большие ресурсы для ВПК, большая угроза экономическому развитию России и Европы. Для них это как манна небесная.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша всу киев армия война россия украина павел данилин
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