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Любовь Степушова

Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

США и НАТО ведут прокси-войну против России на территории бывшей Украины, но она неизбежно закончится прямым боевым столкновением. Россиянам надо готовиться.

Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО

Ставки в прокси-войне неуклонно повышаются

Санкции против РФ не могут быть планом НАТО. Этим теряющий могущество западный мир ничего не добьётся. Как правильно сказал хорватский президент Зоран Миланович, санкции — "это глупость, (Слободана) Милошевича тоже не сломили санкциями, к ним прибегают от войны к войне".

Поражение ВСУ под Соледаром — это поражение НАТО. Стало очевидно, что даже в тактике позиционной войны ВС РФ побеждают, а стратегия Москвы на измор киевского режима оказывает сильное давление на экономику Запада. Поэтому ставки в прокси-войне повышаются (тяжёлые танки привезут для ВСУ) и будут повышаться.

В России это прекрасно понимают, поэтому последовало назначение начальника генштаба Валерия Герасимова командующим СВО. Герасимов — человек гораздо большего масштаба по влиянию, целям и ресурсам, чем генерал Сергей Суровикин. Для Герасимова, несомненно, стоит задача возвращения могущества РФ, такого, которым обладал СССР.

На той стороне баррикад выразителем стратегии является генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он высказался вчера, что нормализации отношений западных стран с Россией не будет и после окончания конфликта на Украине. Какой итог он имеет в виду — неизвестно, но, в любом случае, "как раньше, не будет". С другой стороны, долгая война на Украине США и союзникам тоже не нужна, потому что идёт истощение ресурсов, влияния, морального духа, рост протестных настроений у населения.

Военные аспекты прямого столкновения ВС РФ с НАТО

Поэтому прямое военное столкновение между ВС РФ и НАТО неизбежно, и здесь есть три важных момента.

Первый. Лучше, если оно произойдёт на территории бывшей Украины. Это, например, удар по полякам, которые рискнут зайти на Волынь, или по американским и немецким экипажам, эксплуатирующим поставленное ВСУ высокоточное ракетное оружие, танки (вот-вот приедут), самолёты (несомненно, будут поставлены). Необходим просто сокрушительный удар по натовским военным, и для этого теперь есть Герасимов, располагающий ключами к РВСН и ядерному потенциалу.

Второй момент. Необходимо сдержать США от нанесения превентивного ядерного удара. Для этого сегодня объявлено о том, что готов первый боекомплект ядерных торпед "Посейдон" для атомной подводной лодки "Белгород".

ТАСС, со ссылкой на источник, подчёркивает, что успешно завершены испытания основных узлов "Посейдона", включая ядерную энергетическую установку. В НАТО прекрасно понимают, что нет никакого способа остановить подводный дрон, приближающийся к цели на километровой глубине со скоростью 200 км/ч, имея ядерную боеголовку мощностью до 100 мегатонн.

Её взрыв поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров у берегов, например, той же самой Британии, которая первой решилась послать ВСУ тяжёлые танки. Эта волна является ещё и носителем радиации. Пройдя над Британскими островами, она превратит то, что от них останется, в радиоактивную пустыню.

Также уже вышел в дальний поход фрегат "Адмирал Горшков" с боекомплектом гиперзвуковых ракет "Циркон" с ядерными зарядами. "Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак", — написал в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ну и третью часть ядерной триады — самолёты ракетоносцы Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3 никто не отменял. Против них у НАТО тоже нет оружия.

Россияне должны поддержать президента

Третий важный момент — россиянам надо готовиться к "горячей войне" с НАТО. Это означает, не поддаваться страхам и поддерживать военно-политическое руководство РФ. Президент Владимир Путин всё чётко просчитал, он может, на первый взгляд, принимать странные решения в духе "шаг вперёд, два шага назад", но это не так.

Результат перемен будет, в высшей степени, благоприятен для России. Она освободится от участи быть погребённой глобализмом на задворках Западного мира, только лишь в качестве прислуги и поставщика ресурсов. Перемены дадут мощный импульс к воссоединению земель под защитой России и экономическому развитию СССР 2.0. От союзников не будет отбоя, а бывший гегемон смирится и станет налаживать деловые отношения.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато война владимир путин зоран миланович йенс столтенберг валерий герасимов
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