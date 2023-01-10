ВС РФ в Донбассе выходят из позиционного тупика и начнут быстрое наступление

ВС РФ начали освобождать российские города после осеннего отступления. Появилась возможность выйти из позиционного тупика и перейти к быстрому освобождению Украины от нацистов.

Соледар и Артёмовск скоро будут взяты ВС РФ

Сейчас российская армия ведёт боевые действия, в основном, на своей территории. В ДНР Соледар ВС РФ возьмут в ближайшие часы-дни, далее придёт очередь Бахмута (Артёмовска), считают российские военные эксперты. Судя по интонациям вышедшего вчера заявления Владимира Зеленского, киевским режимом принято решение оставить Соледар.

"Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы", — сказал президент Украины.

Направления последующих ударов

На сайте Aftershok, где публикуются статьи анонимных авторов, рассматриваются два варианта последующих событий.

Первое направление — на Славянск и Краматорск. Этим ВС РФ сразу прервут снабжение сил ВСУ, которые накапливаются для атаки на Кременную в ЛНР, одновременно окружая их в районе Северска. При этом, взятие Славянска с юга будет "гораздо легче, чем с севера", поэтому штурм Славянска и Краматорска с юга может стать успешным, считает автор публикации.

Второе направление — удар на Константиновку и Покровск после взятия Часова Яра, что отрезает всю "старую" линию обороны по линии Дружковка-​Покровск, и заставит ВСУ отводить войска на новые рубежи обороны из Торецка и Авдеевки.

"Это приведёт к взятию крупного узла Покровск и созданию угрозы для группировки ВСУ в Запорожье тем, что российские воска станут угрожать фланговым ударом", — пишет автор.

Киев перемолол в Артёмовске и Соледаре стратегические резервы

По данным Telegram-канала "Поисковик ЗВИ", Украина перебросила в район донбасского фронта практически все имеющиеся стратегические резервы. В частности, это 4-я танковая, 60-я, 61-я, 62-я и 63-я механизированные бригады. Большинство из них переброшены с Херсонского направления, где на текущий момент осталось всего несколько соединений. Также в Артёмовске и его окрестностях находятся недавно сформированные: 5-й штурмовой полк, 3-я штурмовая и 71-я егерская бригады.

По мнению авторов, для восполнения потерь и сдерживания наступления командованию ВСУ приходится задействовать части других силовых ведомств, включая СБУ, Национальной гвардии (МВД) и пограничников.

Тем не менее, удержать позиции эти резервы не смогли. Всё это указывает на низкую эффективность частей и подразделений резерва ВСУ, считают военные эксперты канала "Поисковик ЗВИ".

Открываются возможности для наступления ВС РФ на других фронтах

А вот, российская армия "научилась воевать", "признавать ошибки, анализировать и делать выводы", считает член комитета Госдумы по обороне, бывший замкомандующего ЮВО генерал Андрей Гурулёв. По его словам, мобилизованные, которых отправили в зону спецоперации, "обкатались в боевых действиях". Также созданы новые части и подразделения, которые "в состоянии изменить ход боевых действий".

Это обеспечит выход из позиционного тупика, в котором оказалась СВО. Для прорывных атак, как указывают военные эксперты, готова и новая техника. Это новые модификации танков Т90М "Прорыв" и танки "Армата". Расширен выпуск высокоточного оружия разного калибра и радиуса действия: "Калибры" и "Искандеры", БПЛА "Герани" и "Ланцеты".

Удары этим оружием позволили системно разрушать украинскую ПВО, поражать контрбатарейные РЛС, уничтожать резервы на удалении от линии боевого соприкосновения. Всё это ежедневно можно увидеть в сводках Минобороны, успехи отмечают и военные блогеры.

Нельзя останавливаться на освобождении своих территорий

Делать прогнозы — неблагодарное занятие, но на Западе поражением Украины и победой РФ считают даже сохранение статус-кво.

По мнению Генри Киссенджера, "если Россия останется там, где она сейчас, то она завоюет 20 процентов Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Чёрного моря".

И это, по его словам, будет победа России, "несмотря на все неудачи, которые русские потерпели вначале".

Как пишет белорусский политолог Алексей Дзермант в своём Telegram-канале, победой "следовало бы считать ликвидацию угрозы для России в виде теперешнего украинского государства". Потому что, когда Россия полностью освободит Донбасс и защитит новые присоединённые территории, это не ликвидирует угрозу в будущем.

"Даже принятие уже существующего статус-кво в какой-то форме, не означает, что проблема будет решена. Через некоторое время Украину будут вновь накачивать оружием и направлять на войну с Россией, и всё начнётся сначала. А западные политики потом скажут, что переговоры были нужны только для этого", — написал Алексей Дзермант.

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