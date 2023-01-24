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Любовь Степушова

ВС РФ начали наступление на третьем участке СВО - Угледарском

Силовые структуры » Министерство обороны

На фронтах СВО активизировалось Угледарское направление. Инициатива очень важна, так как не позволяет ВСУ оперировать резервами и угадать направление главного удара.

ВС РФ начали наступление на третьем участке СВО - Угледарском

ВС РФ пошли в наступление на обхват Угледар

В наступление пошли морпехи 155 бригады ТОФ и оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад". Они наскоком прорвали оборону ВСУ и заняли дачные районы западнее Никольского, сообщает Telegram-канал "Новости с фронта войны".

"На левом фланге (район Шайтановского леса) зашли в первую линию. Севернее Павловки и от Никольского зашли в дачи_ медленно двигаются. По перехвату у противника были большие потери, отходил на шахту. Сейчас противник пытается организовать оборону, вводит в бой резервы", — цитирует канал сообщения с мест.

ВС РФ "неожиданно для украинских формирований начали наступать на Угледар с запада и юга", продвигаясь к населенному пункту Никольское, пишет Telegram-канал "Рыбарь".

Информацию об активизации на Угледарском направлении подтвердил командир подразделения ВС РФ Александр Ходаковский.

"Нашим войскам дан жёсткий приказ — на запад, — приказ исполняется. На ряде участков оборона противника продавлена, идёт борьба за охват Угледара. Опыт боёв учтён — брать в лоб населённый пункт командование целесообразности не видит", — пишет он в своём Telegram-канале.

По словам Ходаковского, "сканирование эфира показало значительную растерянность и дезорганизацию в рядах противника". Правда, замечает он, "по мере нашего углубления сопротивление стало более организованным".

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил об успехах российских подразделений на Угледарском направлении в районе населённого пункта Великая Новосёловка.

В ВСУ подтверждают: "прут активно"

"Сегодня россияне прут на Угледар", — пишет украинский Telegram-канал 93 бригады.

"Активно прут — но вряд ли слишком результативно будет. Возможно, изначально к этому времени они планировали захватить всю Марьинку — тогда бы картина была совершенно другой", — добавляет автор.

Угледар расположен южнее Марьинки — пригорода Донецка, которая "почти освобождена", как говорил Денис Пушилин, и при обхвате с двух сторон — от Угледара и от Мартьнки, украинская группировка попадает в котёл.

Угледарское направление — это третье, где активизировались ВС РФ после Артёмовска и Орехова в Запорожской области, где российским войскам удалось продвинуться вдоль берега Днепра и вытеснить украинские части из Каменского.

Инициатива на фронте очень важна

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что Ореховская операция, сама по себе, не так интересна, а это "прелюдия к более важным событиям".

"Правда, не думал, что все будет развиваться столь стремительно. Предполагал, что это будет конец недели", — пишет он в своём канале.

Артёмовск, где находится около 20 бригад ВСУ и иностранных подразделений почти находится в оперативном окружении. Два из трех основных путей снабжения ВСУ уже находятся под контролем ВС РФ. На данный момент для взятия Артёмовска в оперативные клещи, осталось взять дорогу на Часов Яр. Одновременно, от Соледара ведётся наступление на Северск, идут интенсивные бои за Благодатное и Красную гору.

Как считает Telegram-канал "Старше Эдды" на фронте "инициатива очень важна", так как она позволяет выбирать, где и как бить.

"Активная оборона, что мы ведём на участке фронта Сватово-Кременная, не позволяет противнику маневрировать резервами, так как в любой момент активная оборона, может превратиться в наступление и обрушить фронт. Киевский генштаб это прекрасно понимает и старается предугадать, где мы будем бить в ближайшее время", — пишет автор.

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ВС РФ начали наступать на перспективном Запорожском направлении

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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