На Запорожском направлении ВС РФ перешли в наступление. Возможно, реализуется план командования СВО по упреждению атаки ВСУ на этом направлении весной, под которую Запад выделяет оружие. Этот вариант решает многие военные стратегические задачи.
Экс-советник офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина (включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что ВС РФ начали "движение в направлении города Орехов Запорожской области на тактическом уровне".
По его словам, "главная задача — отодвинуть нашу артиллерию, чтобы она не доставала до железной дороги Волноваха — Мелитополь — Токмак".
"Ни о каком взятии Запорожья или Камышевахи речь не идёт и близко," — сказал Арестович.
Расстояние от Орехова до Запорожья — около 60 км, до Камышевахи — около 30 км по дороге.
Минобороны РФ в сводке за 20 января информировало, что освобождено село Лобковое Запорожской области.
Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщает, что российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехов. По его словам, четыре населённых пункта освобождены от ВСУ и находятся под плотным огневым контролем ВС РФ.
ВС РФ вели огонь по противнику из танков, миномётного и артиллерийского огня в районах Ольговское, Малиновка, Гуляй-поле, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское. Украинские источники заявляют о повышении в разы плотности огня на этом участке Запорожской области.
По данным Telegram-канала "Рыбарь", 19 января ВС РФ осуществили в направлении на Орехов очень удачную разведку боем.
В результате "неожиданного для ВСУ наскока" на опорные пункты украинские подразделения отошли на запасные рубежи. Из-за нехватки артиллерии и отсутствия поддержки с воздуха отбить атаку не удалось, информировал Telegram-канал.
Ранее "Рыбарь" сообщал, что на этом участке командование ВСУ готовится к наступлению с участием польских наёмников.
Washington Post пишет, что США и западные страны перебрасывают бронетехнику, артиллерию и ракеты на Украину, что "позволит армии Зеленского прорваться через контролируемые Россией районы, такие как Запорожье, в наступлении, которое, как ожидается, начнётся в ближайшие месяцы".
Наиболее вероятным с украинской стороны считается направление удара с линии соприкосновения в Запорожской области на Мелитополь-Бердянск с целью выйти к Азовскому морю, разрезать надвое российскую группировку, одновременно почти окружить группировку, которая находится в Херсонской области и заставить её уйти в Крым.
Ближайшие дни покажут, насколько этот план наступления ВСУ будет упреждён командующим СВО Валерием Герасимовым. Перерастёт ли локальное наступление на Орехов в наступление на Камышеваху и Запорожье, что очень перспективно.
Как пишет Telegram-канал "ЗеРада", главное преимущество этого варианта наступления ВС РФ — прикрытие левого фланга рекой Днепр. По мнению экспертов, штурмовать сам город Запорожье РФ "не обязательно, достаточно уничтожить мосты, которые и так находятся в аварийном состоянии". Далее ВСУ окажутся в городе в ловушке и "вряд ли смогут угрожать контрударом, постепенно истощая запасы".
"Ключевая задача этого варианта — уничтожение мостов в бывшем Днепропетровске, или взятие под огневой контроль трассы Днепр-Павлоград. В таком случае у всей восточной группировки ВСУ останется одна нормальная дорога для снабжения — Харьков-Славянск", — пишет "ЗеРада".
Со временем ВСУ будут вынуждены отойти, как минимум, с Авдеевской и южной части позиций из-за плохого снабжения. По мнению авторов, контратаковать наступающую группировку ВС РФ с востока ВСУ будет сложно, так как там образуется "полумешок", а с запада невозможно — река Днепр.
Сообщается 20 января об успехах ВС РФ и добровольцев штурмовых отрядов на других участках фронтов СВО, в частности, о взятии Клещеевки на юго-западе Артёмовска, что перерезает пути снабжения ВСУ. Ситуация для них в городе близка к критической.
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