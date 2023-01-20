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Любовь Степушова

ВС РФ начали наступать на перспективном Запорожском направлении

Силовые структуры » Министерство обороны

На Запорожском направлении ВС РФ перешли в наступление. Возможно, реализуется план командования СВО по упреждению атаки ВСУ на этом направлении весной, под которую Запад выделяет оружие. Этот вариант решает многие военные стратегические задачи.

ВС РФ начали наступать на перспективном Запорожском направлении

На Украине не верят что цель атаки ВС РФ — освободить Запорожье

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина (включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что ВС РФ начали "движение в направлении города Орехов Запорожской области на тактическом уровне".

По его словам, "главная задача — отодвинуть нашу артиллерию, чтобы она не доставала до железной дороги Волноваха — Мелитополь — Токмак".

"Ни о каком взятии Запорожья или Камышевахи речь не идёт и близко," — сказал Арестович.

Расстояние от Орехова до Запорожья — около 60 км, до Камышевахи — около 30 км по дороге.

ВС РФ развивают наступление на Орехов Запорожской области

Минобороны РФ в сводке за 20 января информировало, что освобождено село Лобковое Запорожской области.

Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщает, что российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехов. По его словам, четыре населённых пункта освобождены от ВСУ и находятся под плотным огневым контролем ВС РФ.

ВС РФ вели огонь по противнику из танков, миномётного и артиллерийского огня в районах Ольговское, Малиновка, Гуляй-поле, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское. Украинские источники заявляют о повышении в разы плотности огня на этом участке Запорожской области.

По данным Telegram-канала "Рыбарь", 19 января ВС РФ осуществили в направлении на Орехов очень удачную разведку боем.

В результате "неожиданного для ВСУ наскока" на опорные пункты украинские подразделения отошли на запасные рубежи. Из-за нехватки артиллерии и отсутствия поддержки с воздуха отбить атаку не удалось, информировал Telegram-канал.

Ранее "Рыбарь" сообщал, что на этом участке командование ВСУ готовится к наступлению с участием польских наёмников.

США выделяют оружие под наступление ВСУ в Запорожской области

Washington Post пишет, что США и западные страны перебрасывают бронетехнику, артиллерию и ракеты на Украину, что "позволит армии Зеленского прорваться через контролируемые Россией районы, такие как Запорожье, в наступлении, которое, как ожидается, начнётся в ближайшие месяцы".

Наиболее вероятным с украинской стороны считается направление удара с линии соприкосновения в Запорожской области на Мелитополь-Бердянск с целью выйти к Азовскому морю, разрезать надвое российскую группировку, одновременно почти окружить группировку, которая находится в Херсонской области и заставить её уйти в Крым.

Наступление ВС РФ на Запорожье решает стратегические задачи

Ближайшие дни покажут, насколько этот план наступления ВСУ будет упреждён командующим СВО Валерием Герасимовым. Перерастёт ли локальное наступление на Орехов в наступление на Камышеваху и Запорожье, что очень перспективно.

Как пишет Telegram-канал "ЗеРада", главное преимущество этого варианта наступления ВС РФ — прикрытие левого фланга рекой Днепр. По мнению экспертов, штурмовать сам город Запорожье РФ "не обязательно, достаточно уничтожить мосты, которые и так находятся в аварийном состоянии". Далее ВСУ окажутся в городе в ловушке и "вряд ли смогут угрожать контрударом, постепенно истощая запасы".

"Ключевая задача этого варианта — уничтожение мостов в бывшем Днепропетровске, или взятие под огневой контроль трассы Днепр-Павлоград. В таком случае у всей восточной группировки ВСУ останется одна нормальная дорога для снабжения — Харьков-Славянск", — пишет "ЗеРада".

Со временем ВСУ будут вынуждены отойти, как минимум, с Авдеевской и южной части позиций из-за плохого снабжения. По мнению авторов, контратаковать наступающую группировку ВС РФ с востока ВСУ будет сложно, так как там образуется "полумешок", а с запада невозможно — река Днепр.

Сообщается 20 января об успехах ВС РФ и добровольцев штурмовых отрядов на других участках фронтов СВО, в частности, о взятии Клещеевки на юго-западе Артёмовска, что перерезает пути снабжения ВСУ. Ситуация для них в городе близка к критической.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу война армия россия украина днепропетровск валерий герасимов
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