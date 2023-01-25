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Александр Приходько

"Я обратно хочу": боец ЧВК "Вагнер" рассказал, как получил медаль "За Отвагу"

Силовые структуры » Министерство обороны

Сотрудник ЧВК "Вагнер" Андрей Ястребов попал в компанию из мест заключения и оказался в первой группе бывших заключенных, которые вернулись на Родину, отработав 180 дней своего контракта на передовой в Донбассе. В интервью "Комсомольской правде" он рассказал, как получил медаль "За Отвагу" и о своем отношении к работе на фронте.

"Я обратно хочу": боец ЧВК "Вагнер" рассказал, как получил медаль "За Отвагу"

Единство и равенство

Свой второй приговор Ястребов получил в феврале 2022 года за угон старых "Жигулей", однако в местах заключения пробыл совсем недолго — летом он вышел на связь с украинского номера и прислал матери фотографию в мультикаме, который носят бойцы ЧВК "Вагнер". В начале января 2023 года он вернулся домой свободным человеком и с медалью в первой группе отработавших полугодовой контракт.

По словам Андрея, он не жалеет о том, что попал в ЧВК "Вагнер".

"Мы поехали туда (в зону СВО) одними из первых. Многие говорили: "Вы дураки!" Но у нас там было полное равенство и единство, — подчеркивает боец. — Мы никогда своих не бросали, забирали и раненых, и 200-х (убитых). И позиции никогда не сдавали. У нас братство, и мы держимся".

"Родине помочь"

Андрей Ястребов попал в СМИ уже вскоре после того, как оказался на фронте — его родственница, узнав, что его нет в местах заключения, написала несколько десятков писем в различные инстанции, требуя немедленно его найти. Она утверждала, что 22-летнего мужчину могли увезти туда только насильно — сам он якобы никогда бы не согласился участвовать в боевых действиях. В разговоре с петербургскими СМИ она даже заявила, что родная мать "продала" Андрея за зарплату в ЧВК "Вагнер".

"Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой", — утверждала родственница, с которой Андрей, по его словам, отношений не поддерживал.

Однако правда оказалась совершенно иной — в интервью находившийся в то время на лечении после ранения Андрей заявил, что совершенно добровольно оказался на фронте под Бахмутом, и даже освобождение не было для него главной целью.

"Родине помочь", — ответил он на вопрос о том, зачем записался в ЧВК "Вагнер".

Он подчеркнул, что его очень раздражают и хлопоты родственницы, которая решила "спасти" его вопреки его собственно решению, и повышенное внимание прессы.

"За Отвагу"

Как и остальные добровольцы, Ястребов сражался на самых сложных участках фронта в Донбассе, участвовал в освобождении Новолуганского, Николаевки и Углегорской ТЭС — сложнейших операциях, которые ЧВК "Вагнер" самостоятельно провела на своем театре боевых действий. За один из особо тяжелых боев, когда он получил контузию, Андрей был награжден медалью "За Отвагу", которую дают только непосредственным участникам боевых действий, отличившимся в бою.

"Пацаны наши вышли на связь и сказали, что их окружают. Командир дал команду помочь, и мы пошли обратно. Было тяжко, работала вражеская артиллерия, минометы… Потом на нас выехал танк, выпустил более 15 залпов, меня ранило в голову. Но командир по рации сказал: "Пацаны, надо держаться". И мы выдержали. За это и получил медаль, — рассказал Ястребов. — Вообще, конечно, каждый бой тяжелый. Но когда у тебя есть командир, который правильно руководит, вдохновляет, все легче. Командиры у нас хорошие, опытные".

Отношение к противнику у опытного бойца ЧВК "Вагнер" скорее снисходительное: "Вагнер" сильнее", уверенно говорит Андрей. Побыв немного "на гражданке", он собирается вернуться обратно в боевое братство.

"А здесь, на гражданке, я посмотрел на мужчин… почему они не воюют? Иди, подписывай контракт, тебе все дадут — и автомат, и амуницию и даже танк, если надо. Я обратно хочу. Понимаете? Там мне уже легче, чем на гражданке. Ну что тут? В магазине охранником стоять? Нет! Мужчина должен быть там, где сложно прямо сейчас", — уверен Андрей Ястребов.

Его знакомая Светлана рассказал КП, что вернувшись из Донбасса, Андрей изменился в лучшую сторону.

"Всем говорит, что скоро обратно поедет на СВО. Деньги хорошие там платят, говорит. Подвиги. А здесь что? Здесь тоска", — отмечает она.

Многие российские заключенные воспользовались предложением руководства ЧВК "Вагнер" присоединиться к компании в качестве добровольцев в обмен на освобождение и снятие судимости. Первые группы успешно завершивших контракт бойцов начали возвращаться на Родину с начала января 2023 года. Каждую группу по дороге домой встречал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК "Вагнер". В напутственном слове он призывал бойцов, заслуживших свободу, не возвращаться на прежнюю кривую дорожку.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы евгений пригожин
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