Успех Китая или это другое: аэростат-шпион летает над США и Канадой

Если китайский аэростат-шпион свободно летает над территорией США, то система ПВО США находится в нерабочем состоянии. В Китае считают, что в США шпиономания, но есть и версия давления на Пекин.

Китай "обнаглел" со своим аэростатом-шпионом

Китайский аэростат-шпион уже несколько дней летает над Соединёнными Штатами, сообщил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Правительство обнаружило и отслеживает высотный аэростат-зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью Соединённых Штатов", — цитирует его Reuters.

Другой высокопоставленный представитель Пентагона отметил с "высокой уверенностью", что этот аэростат из Китая, так как "это не первый случай, когда воздушный шар такого типа пролетает над континентальной частью Соединённых Штатов".

"Поэтому мы не сомневаемся, что это воздушный шар КНР", — сообщает ANI.

Аргументация — слабая.

По данным Reuters, военное руководство посоветовало президенту Джо Байдену не сбивать аэростат над штатом Монтана в среду, опасаясь падающих обломков. Отмечается, что на базе ВВС Мальмстрем в Монтане находится 150 шахт межконтинентальных баллистических ракет.

Агентство подаёт этот инцидент как "наглый" в преддверии поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Однако, возможно, что это метод давления на Си Цзиньпина в преддверие поездки, которая не обещает быть простой в связи с поддержкой Китаем России.

В Китае считают, что в США шпиономания

Китайское издание Global Times рассказывает, как завод по переработке кукурузы, который должен был быть построен в Северной Дакоте, стал "китайской угрозой", потому что может использоваться "для наблюдения" за близкорасположенной авиабазой.

"Нормальный инвестиционный проект был саботирован. Это говорит о том, что деловая среда в США столь же неопределённа и непредсказуема, как и сама страна, которая находится в политическом беспорядке, и не похожа на зрелый рынок. "Национальная безопасность" (у американцев) подобна дамоклову мечу, нависшему над головами всех иностранных компаний в США", — говорится в статье.

Это же издание иронизирует над ситуацией с аэростатом и американской системой ПРО.

"Аэростат сам по себе является большой мишенью. Если воздушные шары из других стран действительно могут беспрепятственно проникнуть на континентальную часть США или даже подняться в небо над определёнными штатами, это только доказывает, что система ПВО США является полностью декорацией, и ей нельзя доверять", — пишет Global Times.

Насколько ПВО США способна сбивать аэростаты

Telegram-канал Fighterbomber поясняет, что аэростаты — это очень сложная цель, так как они слабо отражают радиосигнал. Поэтому ракетами ЗРК с радиолокационным принципом "они не сбивались практически никогда и никем". Нужен специальный противоаэростатный снаряд, особенностью которого является "сверхчувствительный взрыватель, способный взводиться от касания тончайшей оболочки аэростата".

В СССР под уничтожение таких шпионов выделялись самолёты со специальным вооружением. А самым эффективным (и по сути, единственным) методом остаётся атака ракетами "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения "в попытке захватить нагретую Солнцем сторону аэростата", пишет Fighterbomber

А может быть, это российский аэростат?

Отметим, что аэростаты-шпионы обычно работают на высоте 24 000-37 000 м — выше, чем обычные истребители. Они широко использовались СССР и США во время холодной войны и представляют собой недорогой метод сбора разведданных. Может быть, стоило Минобороны РФ позволить себе вспомнить советский опыт, потому что американские самолёты-разведчики, не стесняясь, летают вдоль российских границ. Или российские военные уже вспомнили?

Читайте по теме: Конгрессвумен Грин: Байден должен немедленно сбить китайский зонд в небе над США

Baijiahao: Россия преподнесла Китаю неожиданный "презент"

Китай назвал США виновником украинского кризиса и призвал прекратить поставки оружия Киеву