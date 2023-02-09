Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши

Решение о поставках Украине тяжелой бронетехники окончательно разрушило миф о том, что у Киева много союзников, которые из лучших побуждений помогают "свободолюбивому украинскому народу" в его борьбе против "тирана и агрессора", вставшего на пути к светлому демократическому завтра.

Теперь уже даже тем, кто пребывает в мире розовых пони очевидно — это просто бизнес. Жестокий, кровавый, но — бизнес. И пока есть возможность получать прибыли — Украине будут поставлять оружие. Любое. В любом количестве.

Напомню, что едва только США, Германия и другие страны НАТО объявили о намерении поставить Украине большое количество танков, как Киев немедленно потребовал дать ему истребители F-16. Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил агентству Reuters, что теперь-то Незалежная получит всё, что захочет:

"Они не хотели давать нам тяжёлую артиллерию, а потом дали. Они не хотели давать нам системы HIMARS, а потом дали. Они не хотели давать нам танки, теперь они дают нам танки. Кроме ядерного оружия, не осталось ничего, чего мы не получим”, — сказал он.

Театр военных действий будет расширяться

Казалось бы, какая связь между "хотелками" Киева и бизнесом, если платить получателям оружия нечем? Мне кажется, связь прямая:

инвестиции рано или поздно окупятся, сейчас просто идёт процесс "накопления денег", особенно, если учесть, что Украине сбывают всякое старьё, в утилизацию которого теперь не надо вкладываться — двойной профит; многие военные эксперты считают, что, если после танков спонсоры решат-таки поставлять истребители, то это станет началом расширения территории театра военных действий, как минимум, до Польши.

Почему? Да потому, что авиабазы на Украине никому и в голову не придёт размещать — нерентабельно сие. А где их ставить? Очевидно — в Польше. Такое "расширение боевого пространства" неизбежно потребует новых — и немаленьких — вложений. Нужны будут танки, бронетранспортёры, истребители…

Военно-промышленный комплекс, наверное, уже радостно подсчитывает грядущие прибыли.

Запад глух

В этом стрекоте калькуляторов утонул голос аналитиков Пентагона, чьи аналитики опубликовали доклад, вывод в котором однозначен:

победа Украины "невозможна" и "маловероятна", конфликт нельзя распространять на Польшу, а пора вообще сворачивать, ибо его продолжение невыгодно США (подробнее об этом здесь).

К слову, невыгодно — это ещё мягко сказано. Напомню, что глава российской делегации в ОБСЕ на днях предупредил, что если западные бронебойные снаряды с обедненным ураном или бериллием будут размещены на Украине — как это сделали ранее США в Ираке и Югославии — то Россия расценит это как использование грязных ядерных бомб против себя. И ответит так, что мало не покажется.

То есть, если до сего момента у кого-то ещё были сомнения в отношении российских "красных линий" и их местонахождения, то теперь всё предельно ясно. И двойного толкования быть не может. Запад был предупрежден.

Читайте также:

Отважный президент Литвы призвал НАТО не бояться "российских красных линий"

Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень

"Посещение чёртова диктатора дорого нам обойдётся": читатели Daily Mail о визите Зеленского в Лондон