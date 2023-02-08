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Ольга Лебедева

Западные танки могут не доехать до фронта на Украине из-за проблем с логистикой

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев во вторник объявил, что Берлин "дал добро" нескольким европейским странам на поставки Украине более ста старых танков Leopard 1.

Западные танки могут не доехать до фронта на Украине из-за проблем с логистикой

Немецкий чиновник пояснил, что поставка будет осуществляться поэтапно. По его словам, Германия, Дания и Нидерланды планируют поставить боевые танки "в течение следующих нескольких месяцев", и "к лету" на Украину должно быть отправлено от 20 до 25 танков, а к концу года — ещё порядка восьмидесяти. По-настоящему же поставки активизируются ко второму кварталу 2024-го — "эта цифра превысит сотню".

Ранее во вторник Der Spiegel сообщил со ссылкой на свои источники, что власти Германии одобрили поставку Украине 178 танков Leopard 1.

"Сколько танков "Leopard 1 A5" на самом деле будет доставлено в Украину, зависит от хода ремонтных работ", — цитирует издание слова представителя Минобороны.

Действительно, у Киева есть повод радоваться: ему поставят танки, которые, мало того, что устарели, так ещё и находятся в нерабочем состоянии. Перемога…

Вопрос в другом — доедут ли?

Тяжелая бронетехника, обещанная Киеву Западом, может не дойти до фронта из-за проблем с логистикой, считают обозреватели чешской газеты Lidovky.

"Нам придётся подготовить большое количество бронетехники, которая будет отправлена с Запада на Восточный фронт поездами, тракторами и грузовиками в сопровождении полиции. И все это должно быть сделано тайно", — отмечают авторы опубликованной изданием статьи, подчёркивая, что, даже если танки "доедут", толку от них будет немного из-за "сложностей с их обслуживанием".

Логистическая битва впереди

По данным чешской газеты, поставка западной бронетехники, из-за которой было сломано немало копий, повлечет за собой ещё одну "битву" — логистическую, ведь потом надо будет обеспечивать ВСУ боеприпасами, топливом и запчастями.

"Можно ожидать, что людей, которые будут задействованы во всём этом, будет больше, чем бойцов", — предполагают журналисты.

Киев уже празднует перемогу

В самом же Киеве опасения союзников по поводу предстоящих поставок ему немецких танков нимало не волнуют. В Офисе президента Зеленского громко радуются полученным обещаниям.

Например, пока сам глава государства в вечернем обращении к народу рассказывал о том, как на встрече с министром обороны Германии, "говорили о танках и артиллерии", глава Минобороны Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой, сообщая, что тот "приехал в Киев и привёз с собой первый для Украины немецкий танк Leopard 2 (правда, игрушечный)".

 

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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