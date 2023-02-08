Западные танки могут не доехать до фронта на Украине из-за проблем с логистикой

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев во вторник объявил, что Берлин "дал добро" нескольким европейским странам на поставки Украине более ста старых танков Leopard 1.

Немецкий чиновник пояснил, что поставка будет осуществляться поэтапно. По его словам, Германия, Дания и Нидерланды планируют поставить боевые танки "в течение следующих нескольких месяцев", и "к лету" на Украину должно быть отправлено от 20 до 25 танков, а к концу года — ещё порядка восьмидесяти. По-настоящему же поставки активизируются ко второму кварталу 2024-го — "эта цифра превысит сотню".

Ранее во вторник Der Spiegel сообщил со ссылкой на свои источники, что власти Германии одобрили поставку Украине 178 танков Leopard 1.

"Сколько танков "Leopard 1 A5" на самом деле будет доставлено в Украину, зависит от хода ремонтных работ", — цитирует издание слова представителя Минобороны.

Действительно, у Киева есть повод радоваться: ему поставят танки, которые, мало того, что устарели, так ещё и находятся в нерабочем состоянии. Перемога…

Вопрос в другом — доедут ли?

Тяжелая бронетехника, обещанная Киеву Западом, может не дойти до фронта из-за проблем с логистикой, считают обозреватели чешской газеты Lidovky.

"Нам придётся подготовить большое количество бронетехники, которая будет отправлена с Запада на Восточный фронт поездами, тракторами и грузовиками в сопровождении полиции. И все это должно быть сделано тайно", — отмечают авторы опубликованной изданием статьи, подчёркивая, что, даже если танки "доедут", толку от них будет немного из-за "сложностей с их обслуживанием".

Логистическая битва впереди

По данным чешской газеты, поставка западной бронетехники, из-за которой было сломано немало копий, повлечет за собой ещё одну "битву" — логистическую, ведь потом надо будет обеспечивать ВСУ боеприпасами, топливом и запчастями.

"Можно ожидать, что людей, которые будут задействованы во всём этом, будет больше, чем бойцов", — предполагают журналисты.

Киев уже празднует перемогу

В самом же Киеве опасения союзников по поводу предстоящих поставок ему немецких танков нимало не волнуют. В Офисе президента Зеленского громко радуются полученным обещаниям.

Например, пока сам глава государства в вечернем обращении к народу рассказывал о том, как на встрече с министром обороны Германии, "говорили о танках и артиллерии", глава Минобороны Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой, сообщая, что тот "приехал в Киев и привёз с собой первый для Украины немецкий танк Leopard 2 (правда, игрушечный)".

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