Память о генерале Ватутине: бандеровцы снова против освободителей Украины

Пока в Киеве сносят памятники Николаю Ватутину, подразделения ЧВК "Вагнер" готовятся освобождать улицу имени советского полководца в Артемовске. Однако это не просто глубокий символизм, а историческая параллель, которая отражает реальное положение дел на Украине.

Николай Федорович Ватутин — выдающийся советский полководец времен Великой Отечественной войны, который за свои заслуги был удостоен звания Герой Советского Союза посмертно. С июля по октябрь 1942 года он командовал Воронежским фронтом, с октября 42-го по март 43-го Юго-Западным, а с октября 43-его года по март 44-го 1-ым Украинским.

Ватутин принимал непосредственное участие в боевых действиях под Сталинградом и Курском, в форсировании Днепра и освобождении Киева, а также в боях на Правобережной Украине. Причем воевал Ватутин не только с фашистско-немецкими захватчиками, но и с бандеровцами из "Украинской повстанческой армии" (УПА), той самой запрещенной в РФ организации, которой вдохновляются современные украинские националистические формирования. "Слава Украине — героям слава" — изначально лозунг УПА*.

Именно бандеровцы виновны в гибели советского полководца. 29 февраля 1944 года Ватутин на двух машинах с сопровождением выехал из штаба 13-й армии в районе города Ровно в расположение 60-й армии в районе города Славута, чтобы проверить ход подготовки к очередной операции. Однако при въезде в село Милятын на юге Ровенской области по машинам командующего и сопровождения был открыт ружейный огонь.

Генерал Ватутин был ранен в ногу выше колена и его можно было бы спасти. Однако перевязку ему смогли сделать только по прибытию в село Гоща, когда было уже поздно — военачальник потерял слишком много крови. Сначала его доставили в военный госпиталь города Ровно, а оттуда — в Киев. За жизнь генерала боролся известный хирург Николай Бурденко и другие лучшие врачи Советского Союза. Однако в ночь на 15 апреля 1944 года генерал Ватутин скончался.

Благодарные жители освобожденных при его участии территорий увековечили память о нем скульптурами, мемориальными досками, названиями улиц, переулков, теплоходов и так далее. Однако спустя почти восемьдесят лет после его гибели киевский режим решил сначала снести памятник Ватутину, а затем и перезахоронить останки советского полководца, освобождавшего Украину от фашистов и бандеровцев.

Показательно, что в это же время подразделения ЧВК "Вагнер" ведут ожесточенные бои в городе Артемовск, где находятся сразу два топонимических упоминания командующего 1-м Украинским фронтом. Переулок и улица Ватутина расположены в районе Забахмутка на юго-востоке города. Их еще только предстоит освободить "вагнеровцам". Однако половина переулка уже контролируется "музыкантами", а к улице подразделения ЧВК "Вагнера" уже подошли вплотную.

И в этом кроется глубокий символизм, показывающий реальное положение дел. Пока потомки боевиков УПА продолжают воевать со всем русским и советским, условные потомки Ватутина в лице бойцов ЧВК "Вагнер" снова освобождают Украину от националистов. История повторяется и хочется верить, что на этот раз враг будет не просто разбит, а полностью ликвидирован.

* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ