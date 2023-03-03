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Ольга Лебедева

Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд"

Силовые структуры » Министерство обороны

Обучение молодых украинцев с детства и их размещение в военных лагерях, организованных на базе экстремистских группировок "Азов"*, "Правый сектор"* и "Айдар"*, даёт свои результаты: пока взрослые последователи нацистов выполняют для властей Киева грязную работу, подростки начали прибывать на передовую. Уже можно с уверенностью сказать: Гитлерюгенд прибыл.

Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд"

Помимо иностранных наёмников и разномастных неонацистских батальонов, ряды ВСУ пополнились недавними воспитанниками неонацистов-инструкторов — в окрестностях Артёмовска была замечена группа примерно из тридцати совсем юных бойцов.

По данным издания "Донбасс Сегодня", прибывшие на передовую подростки — "не простые школьники, а идейные, накаченные пропагандой в специальных лагерях участники молодёжных националистических движений, натасканные на экстремистскую и террористическую деятельность".

Сообщается также, что они прибыли в качестве пополнения в карательный батальон "Айдар"*.

Информацию подтвердил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своём Telegram-канале он написал, что "украинские националистические подразделения находящиеся на ЛБС начали привлекать детей к ведению боевых действий". По его словам, молодых людей привезли в район Артёмовска на автобусе "для оказания помощи в ведении боевых действий".

Недавняя предыстория

Как ранее уже сообщалось, на территории Луганской народной республики была обнаружена специальная база, где иностранные инструкторы и украинские военные обучали подростков основам диверсионной деятельности в рамках "военно-патриотической игры"".

Впрочем, существование таких "детских" лагерей на постмайданной Украине никогда и не скрывали. Напротив, ими даже гордились. Например, американский телеканал NBC даже выпускал спецрепортаж, в котором прямо говорилось:

"Эти тренировочные лагеря связаны в основном с "Айдаром"*, "Азовом"* и "Правым сектором"*. И в их руках оказалось целое поколение. Только в лагере "Азова"* под Киевом каждое лето 400-500 детей проходят подготовку, а в выходные и школьные каникулы там проводятся занятия для наиболее мотивированных.

Обучение очень простое — подростков учат убивать русских и сепаратистов, обращаться с оружием, владеть боевыми приемами, не говоря уже о приведении в порядок умов повторением лозунгов, простых и жестоких".

И в подтверждение рассказа корреспондента дети на камеру скандировали:

"Какой у нас девиз? Мы дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам все равно! Мы собираемся завоевать весь мир! Смерть, смерть москалям!"

Ещё тогда, несколько лет назад, американский корреспондент сдержанно констатировал, что подобные лагеря работают "по всей Украине", путёвки в них "бесплатные", а "отдохнуть" в них могут дети, начиная с семи лет.

Сегодня уже известно, что первый лагерь для обучения молодых нацистов на Украине был создан при поддержке главы СБУ Валентина Наливайченко и назывался "Трезубец Степана Бандеры*". Идею подхватили в Киевской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Закарпатской областях.

"Это целая сеть, которая и сегодня производит пушечное мясо, необходимое НАТО на Украине. Фанатичная масса, неспособная к рассуждениям, готовая на любые жертвы, уже приведшая к разрушению Украины, — отмечает французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко. — и всё это вооружает, финансирует, поддерживает глобалистская ось. Именно эти нацистские методы формирования общества поддерживают наши (западные) страны".

Лиха беда — начало?

Если вспомнить о том, что киевские власти требуют на местах мобилизовать ещё 100 тысяч украинцев, а выполнить этот "план" у военкомов никак не получается, даже под страхом собственной отправки на фронт, то факт появления 30 подростков в районе Артёмовска, наверное, можно считать первым случаем массовой отправки на передовую детей.

Интересно то, что во всем мире на этот вопиющий с точки зрения здравого смысла факт внимание обратили только в России — наш Следком уже возбудил уголовное дело о привлечении нацформированиями Украины подростков к боевым действиям. "Цивилизованный" и "демократичный" мир молчит…

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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