Артёмовск скоро будет зачищен от ВСУ. Это косвенно признала вице-премьер Украины

3:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук потребовала от мирных жителей, остающихся в российском городе Артёмовск, немедленно покинуть его. Чиновница заявила, что она очень удивлена тем, что тысячи людей остаются в этом районе, тогда как за него идут ожесточённые бои.

”Честно говоря, мне интересно, что там всё ещё делают шесть тысяч гражданских лиц, — написала Верещук в одной из запрещённых в РФ соцсетей в пятницу. — Если человек вменяемый, законопослушный и патриотичный гражданин, ему следует немедленно эвакуироваться”.

Политик утверждает, что, оставаясь в городе, мирные жители рискуют своей жизнью и "жизнью людей, пытающихся им помочь" (имея в виду, конечно, солдат ВСУ, об истинном отношении которых к населению города много рассказывают те, кто сумел уехать из города). По словам госпожи Верещук, артёмовцы "стоят на пути украинских войск, сражающихся в этом районе" (наверное, это следует понимать как "мешаются под ногами"?).

К слову, украинские власти уже закрыли Артёмовск (Киев называет город Бахмут) для въезда гражданских, в том числе для волонтеров и журналистов. И что там происходит на самом деле с немногими оставшимися жителями не знает никто.

В течение нескольких недель идут интенсивные бои за контроль над городом, который находится в Донецкой Народной Республике и является частью линии обороны Донбасса, которую годами готовил Киев. Российские войска продвинулись вперед и, согласно сообщениям, значительно подорвали способность Украины снабжать войска в городе, что не позволяет ВСУ продолжать вести активные боевые действия. Петля на шее гарнизона становится все туже.

Хозяева Украины "рекомендуют" Киеву сдать Артёмовск

В Вашингтоне не считают Артёмовск стратегически важным городом, определяющим ситуацию на фронте:

"Даже если город падёт, это не окажет стратегического влияния на общую войну", — заявил на этой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Правительство США, как сообщается, призвало президента Украины Владимира Зеленского вывести войска и подготовиться к будущему контрнаступлению. Однако на этой неделе The Washington Post сообщила, что Зеленский отказывается выполнять это указание, потому что он” придаёт символическое значение" городу и опасается падения морального духа, если Артёмовск (Бахмут) будет сдан. Поэтому, несмотря на то что ВСУ не в состоянии удерживать оборону, Киев продолжает отправлять туда новое "пушечное мясо" из числа мобилизованных.

И на фоне всего этого "переживания" украинской вице-премьера о судьбе остающихся в городе мирных жителей выглядят несколько зловеще. Она ведь хочет, чтобы они "эвакуировались" на территорию Незалежной…

Читайте также:

Кто не спрятался, тот стал солдатом: в Британии начался "сезон охоты" на украинских беженцев

USA Today признало: Россия "фактически выигрывает войну против Украины"

Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России"