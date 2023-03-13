Герои нашего времени: в чем феномен ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнер" стала самым боеспособным российским подразделением, которое в данный момент выполняет задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Но успехи штурмовиков вызвали ревность у военных чиновников и функционеров, что в итоге перелилось в нехватку у "вагнеровцев" снарядов. В этих условиях, сражение за Бахмут (Артемовск) приобретает характер ключевой битвы для всей российской истории.

О феномене ЧВК "Вагнер" и о том, как в данный момент вопрос поставки боеприпасов становится краеугольным в судьбе России, в авторской колонке рассказывает военный эксперт Петр Краснов.

Боевое братство

Благодаря своей высокоорганизованной системе управления и отточенным в других операциях боевым навыкам "вагнеровцы" провели грамотный штурм населенного пункта Попасная и укрепрайонов ВСУ вокруг него, тем самым заложив основы для окончательного освобождения территории ЛНР от украинской оккупации.

После этого штурмовые добровольческие подразделения ЧВК "Вагнер" провели операцию по освобождению Светлодарска и Углегорской ТЭС. Далее началась операция по освобождению Бахмута, а также блистательный штурм Соледара в начале 2023 года.

Успехи "музыкантов" вызвали ревность у чиновников в Минобороны РФ, которые инициировали рукотворную нехватку снарядов у штурмовиков "оркестра".

Уже 16 февраля бойцы-артиллеристы ЧВК "Вагнер", обеспечивающие прикрытие штурмовых подразделений под Бахмутом, обратились к Минобороны в связи с нехваткой боеприпасов.

Своих бойцов поддержал основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. К концу февраля пришли первые сообщения о начале отгрузки боеприпасов для "музыкантов", однако уже спустя неделю Пригожин сообщил, что проблема с нехваткой снарядов остается актуальной.

Как отмечают военные аналитики, эксперты и те, кто часто бывает на передовой, ситуация с нехваткой боеприпасов в ЧВК "Вагнер" может стать зеркальной для всех армейских и добровольческих подразделений, в данный момент задействованных на фронте СВО. В случае, если "вагнеровцев" попытаются загнать в угол военные чиновники, вся стратегическая инициатива российских подразделений на фронте будет потеряна, а так называемый "снарядный голод" поразит все боеспособные части ВС РФ.

Эту ситуацию как нельзя лучше понимают бойцы и командный состав подразделений в Донбассе, которые, руководствуясь негласным кодексом боевого братства, помогают "вагнеровцам" и делятся частью своих боеприпасов.

ЧВК "Вагнер" поддерживают в этом вопросе различные подразделения ВС РФ — десантники, морские пехотинцы, ополченцы и добровольцы из регионов России. Они фактически сдерживают весь пыл чиновников МО РФ, пытающихся продавить и сломать принципы боевого братства.

Яркие и "неудобные" герои

Отчего же такое отношение у военных функционеров к ЧВК "Вагнер"? По сути, Пригожин и созданное им подразделение остро раздражает чиновников, которые должны управлять и контролировать, решат вопросы и направлять на разрешение проблем — но которые при этом ничем не управляют на местах.

В отличие от бюрократов создатель ЧВК "Вагнер" непрерывно находится на фронте под Бахмутом и лично контролирует ситуацию у бойцов и выполнение боевых задач своими подопечными.

В этом смысле, Пригожин лично держит руку на пульсе событий и имеет гораздо больше знаний и пониманий об особенностях ведения боевых действий в Донбассе, в отличие от тех, кто назначен на это сверху. При этом, руководитель "вагнеровцев" постоянно обращается с вопросами о решении проблем боеприпасов, в том числе и на самом высоком уровне, включая президента РФ.

При этом, вопреки всем завистливым пересудам, именно ЧВК "Вагнер" сейчас, а не российская армия, занимает место в истории русского оружия. Фактически "вагнеровцы" сейчас получили статус "спасителей Отечества", которые успешно реализуют боевые задачи и спасают население Донбасса. Пригожин и командиры ЧВК "Вагнер" мыслят о судьбе и о будущем России — при том они крайне амбициозные и "неудобные" для политического истеблишмента. И это злит как чиновников в РФ, так и недругов РФ на Западе: им бы хотелось, чтобы такие яркие и харизматичные герои ушли с авансцены.

Помощь от промышленников

До поры до времени ситуация с боеприпасами — как для ЧВК "Вагнер", так и для других подразделений — не решалась чиновниками и старательно заметалась под ковер. Все изменилось после того, как в дело включилась российская промышленность.

Благодаря фактически ручному управлению со стороны правительства РФ, в кратчайшие сроки удалось наладить выпуск боеприпасов различных номенклатур для воинских подразделений на крупных российских заводах.

Не удивительно, что такое достижение в текущих условиях было замечено руководством страны. Оно отметило заслуги вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и директора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова, которым удалось перенастроить промышленность под военные нужды.

Евгений Пригожин также отозвался благожелательно о работе профильных российских промышленных ведомств и лично отметил заслуги Мантурова и Насенкова.

По его словам, в целом ситуация с боеприпасами для бойцов ЧВК "Вагнер" лучше не стала, однако тот факт, что промышленность РФ вышла на необходимые обороты и уже поставляет новые боеприпасы в войска, говорит о многом.

Вопрос жизни и смерти для России

Параллельно с обсуждением проблемы нехватки боеприпасов, штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" уже подобрались к центру Бахмута (Артемовска).

В данный момент, согласно сообщениям с мест, "вагнеровцы" ведут ожесточенные бои за подземную часть "Артемовского завода обработки металлов" (АЗОМ), при этом столкновения с окопавшимися там силами ВСУ происходят на глубине до 320 метров над уровнем моря.

Тяжелые бои идут и на юге города, в районе Мариупольского кладбища.

Однако нехватка боеприпасов осложняет работу "вагнеровцев" на столь опасном направлении удара. И несмотря на то, что соседние подразделения делятся со штурмовиками частью своих запасов снарядов, проблема не решается в первую очередь чиновниками, которые не осознают и не понимают необходимость поддержки.

На фоне пополнения количества снарядов и успехов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, все больше вопросов от общества и руководства страны поступает в адрес военных и штабистов.

В первую очередь, это касается постоянных военных неудач, которые преследуют военных чиновников последние полгода на фронте СВО. Потери значительных территорий в Харьковской и Херсонской областях сильно сказались на российской армии, однако никаких кадровых оргвыводов по итогам сделано не было.

По всей видимости, сейчас чиновники мыслят не с точки зрения победы России и будущего страны — а с точки зрения чистой записи в трудовой книжке.

И поэтому сейчас, на фоне проблем со снарядами у "вагнеровцев" под Бахмутом, точно такие же проблемы встают у подразделений уже ВС РФ в Авдеевке и под Угледаром.

Можно было бы дать снаряды штурмовикам ЧВК "Вагнер", чтобы они наконец освободили Бахмут и смогли перебросить свои силы на другие участки фронта, чтобы уже там помочь братьям по оружию. Но — снарядов не дают.

Вопрос сейчас ставится так: кто победит — ЧВК "Вагнер" под Бахмутом или чиновники и бюрократы? Ясно одно: если сегодня "вагнеровцы" будут повержены, вся история России может пойти по непредсказуемому сценарию.