Владимир Рогов: ВСУ хотят захватить Запорожскую АЭС

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Какое направление станет главным для анонсируемого наступления ВСУ, почему выход к Азовскому морю крайне важен для обеих армий, какое оружие Запада вызывает особую тревогу, и как ВСУ готовят десант для терактов на Запорожской АЭС, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

— Владимир, сейчас в зоне СВО как будто бы затишье. При этом, все ждут наступления — и от наших войск, и от противника. Какая у вас сейчас обстановка?

— На запорожском направлении ситуация стабильно напряжённая. Каждый день идут попытки прорыва ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), разведки боем, артобстрелы.

Думаю, нацисты сунутся на запорожском направлении в сторону Азовского моря. Но сунутся, минуя города, чтобы не увязнуть в уличных боях, чтобы дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор. Такое наступление не раз анонсировали в ведущей западной прессе (Financial Times, Bloomberg) в своих интервью Зеленский, Залужный и прочие. Это важное направление.

Если они туда, не дай Бог, выходят, то наша группировка в Херсонской области лишается подвоза вооружения, боеприпасов и не сможет долго контролировать территорию, потому что нечем будет воевать.

Это во-первых. Во-вторых, сразу наносится большой удар по Крыму с точки зрения физической безопасности. А учитывая новые поставки вооружения Западом, они уже с этих позиций могут дотянуться до Крымского моста и, перебив его, лишат Крым обеспечения чем бы то ни было. Морем ты не доставишь такие объёмы продовольствия, вооружения и прочего.

Естественно, мы готовимся. Делаем глубоко эшелонированную оборону: несколько рядов "зубов дракона", как говорят наши оппоненты. Это конусообразные острые бетонные блоки в несколько рядов, скреплённые между собой тросом, чтобы их невозможно было по отдельности разобрать. Что это даёт? Когда приходит вражеская техника, то она надолго застревает. Пока они будут бороться с укрепрайонами, её можно накрыть артиллерией, ракетами системы залпового огня (РСЗО), авиацией.

С Запада идут поставки мостоукладчиков — это тревожно. Мостоукладчик строит переправу, значит, это техника для наступления.

Полгода назад Запад поставил Киеву бронекатера. Только в официальных сводках их было свыше 40 штук. Они выдержат осколочные удары, стрелковое оружие, чего вполне достаточно, чтобы дойти до берега и высадить десант для штурма. Недавно была уничтожена ДРГ в Каховском водохранилище силами Южного военного округа 58-й армии, когда они производили высадку на левом, освобождённом берегу. Они постоянно проводят учения в городе Запорожье, который подконтролен Киеву. У ДнепроГЭС есть верхний бьеф, где вода выше, чем в нижнем. Там на учениях они делали:

форсирование реки,

высадку десантов,

закрепление на плацдарме,

захват крупного техногенного объекта.

С нашей стороны подобным объектом является Запорожская атомная электростанция. Время от времени, осуществляется беспокоящий огонь по прибрежной зоне АЭС. Они пристреливаются к территории.