Политолог: размещение ТЯО спасёт Белоруссию от нападения Польши

Путин и Лукашенко договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО). Как к этому решению относятся сами белорусы, станет ли их страна мишенью для Запада, и как размещение ТЯО повлияет на отношения Минска с Польшей и Прибалтикой, рассказал политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант.

— Алексей Валерьевич, с вашей точки зрения, почему было принято такое решение?

— Оно было принято, исходя из оценок белорусской стороной тех угроз, которые сложились вокруг наших границ. Польша у нашей западной границы, у границы Союзного государства сосредоточила группировку войск до 40 тысяч человек. Если она нападёт, то быстро сможет оккупировать значительную часть Белоруссии. Кроме того, Польша не скрывает свои планы нарастить армию до 300 тысяч человек в ближайшее время.

Чем мы на это могли ответить? Ввязаться в гонку вооружений и увеличить 60-тысячную белорусскую армию в 2-3 раза. Либо подумать про другие возможные средства сдерживания, про ядерное оружие, потому что с его помощью можно уничтожить любую атакующую группировку.

Было решено согласовать с Россией размещение ТЯО, чтобы не дать ни малейшего шанса Польше либо иному недружественному государству захватить хоть часть Белоруссии.

— Как белорусы относятся к этому решению? Ведь они становятся потенциальной мишенью для Запада?

— Мы и без размещения ядерного оружия давно являемся мишенью. Известны планы американского ядерного удара времён холодной войны: они бы нанесли удары по Минску и другим объектам Белоруссии. Я не думаю, что эти планы изменились.

Размещая на своей территории ядерное оружие, мы получаем безопасность, потому что знаем, что такое ядерное сдерживание: никто не нападёт на тебя, зная, что будет ответный удар. Так снижается риск:

нападения,

ядерной войны.

Эта логика взаимного сдерживания может ту сторону остановить от резких и агрессивных действий.

Это делается не ради того, чтобы грозить дубиной и агрессивно себя вести, а, наоборот, чтобы потенциальный противник понимал: нападать на нас нельзя, будет адекватный ответ.

Я считаю, что хуже и тревожнее ситуация, когда враг думает, что вы слабы и не можете ничем ответить. На данный момент, польская армия более сильная, чем белорусская, она действительно представляет угрозу. Но любую группировку можно тактическим ядерным оружием уничтожить очень быстро, можно поразить половину Польши. Поэтому для нас уровень опасности нападения снижается.

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