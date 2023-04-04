Военный эксперт: Владлена Татарского убила спецслужба MI6

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Убийство военкора Владлена Татарского является терактом. Почему за преступлением стоит британская MI6, а не американское ЦРУ; правда ли, что MI6 совершала теракты вместо ИГИЛа; как в России уничтожают "мозговой центр", и почему отвечать на теракты массовыми артобстрелами в зоне СВО нерезультативно, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

— Уход из жизни военного корреспондента Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, покушение на главу телеканала "Царьград" Малофеева показывают, что совершаются теракты в стиле ИГИЛ и террористов эпохи чеченских войн в России.

Олеся Лосева, ведущая "Время покажет", предполагает, что не было ИГИЛа как такового, а были англосаксы, скорее всего MI6, которые уже после исчезновения "Исламского государства" осуществили:

взрыв на Крымском мосту,

налёт на Новомихайловку,

налёты переделанных Ту-141 и Ту-143 от Белгорода до Рязани.

То есть, мы видим почерк. В криминалистике самое главное — это почерк.

Значит, наши попытки рубить "вершки" не приведут ни к чему. Потому что "корешками" является спецслужба MI6. Я не выгораживаю ЦРУ. Я знаю, как действовала "Фракция Красной армии" в Западной Европе в 1970-е годы, и сваливалось всё на коммунистов. Потом швейцарский историк Даниеле Ганзер доказал, что это на самом деле было ЦРУ: надо было легитимизировать массовое присутствие баз США в Западной Европе с "Першингами", атомными бомбами.

Но сегодня ЦРУ поступает мудрее, к несчастью для нас: США хотят продвинуться на определённые рубежи, закрепиться на них, через 20 лет продолжить наступление на восток. А у MI6, Великобритании террористический стиль.

Уход из жизни военкора, которого готовили к вручению правительственной награды за подвиги на фронте, заставляет предполагать, что будут ещё попытки. Люди, подпадающие под определение "политолог", "военный аналитик", "военкор", не защищены ничем. Они паркуются на улице, живут в обычных квартирах, работают в зданиях, где нет службы безопасности. Попасть к ним очень легко. В то же время это люди, достаточно известные в обществе. Соответственно, достигается цель террора, а параллельно — устранение уникальных мозгов, то есть мозгов людей, которые в состоянии что-то решить, разработать.

В конце 1990-х по России прокатилась волна убийств технарей — пожилых учёных, которые обладали большими знаниями. Просто звонок в квартиру, человек открывал дверь — его убивали. Общество лишается специалистов, способных повлиять на ситуацию и посоветовать что-то чиновникам, которые принимают решение.

Сейчас удар приходится по мыслительному аппарату Российской Федерации, а также по людям, которые собирают информацию, как Владлен. Попытка ответить на убийство ударом из РСЗО будет нерезультативной. Потому что это не ВСУ. ВСУ не переходили к бандеровским террористическим методам, как некоторые говорят, что переход к терроризму связан с тем, что бандеровцы чувствуют, что проиграли войну. Они не думают пока её проигрывать. В худшем случае, Запад выторгует им почётный мир.

А здесь действует внаглую MI6. Вспомните дело с "Новичком", со Скрипалями, отравление полонием.

Наши спецслужбы, которые работают по Великобритании, Европе, должны активизироваться и подать встречный сигнал, иначе подобные акты будут продолжаться.

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