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Любовь Степушова

Обстановка накаляется в ожидании контрнаступления ВСУ

5:00
Силовые структуры » Министерство обороны

Российская армия готова к контрнаступлению ВСУ, если оно состоится в ближайшие недели.

Обстановка накаляется в ожидании контрнаступления ВСУ

США ждут контрнаступления от ВСУ в "ближайшие недели"

Президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя готовящееся масштабное контрнаступление ВСУ, заявил, что у россиян "ещё есть время уйти с Украины, иначе мы их уничтожим".

Зеленский, видимо, ответил на ожидания постпреда США при НАТО Джулианны Смит.

"Мы ожидаем, что украинцы предложат или начнут своё собственное весеннее наступление в ближайшие недели", — сказала она на брифинге.

The New York Times указывает, что Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению, которое произойдёт "в следующем месяце или около того".

"Время имеет решающее значение", поскольку "бюджет США на военную помощь, как ожидается, будет исчерпан примерно к сентябрю. Высокопоставленный представитель Пентагона назвал последний транш снарядов и ракет, отправленных Украине, "заключительной попыткой", пишет The New York Times.

Шансы на успех ВСУ в "весеннем контрнаступлении"

Однако, опрошенные газетой эксперты не гарантируют ВСУ успех, так как союзники Украины "медлили с отправкой оружия, а солдатам приходилось довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики". Другой опасностью газета называет минные поля, "поскольку Россия располагает широким арсеналом мин". Моральный дух украинцев после "мясорубки в Бахмуте" тоже вызывает сомнения.

Контрнаступление ВСУ описывается в СМИ по одному сценарию разными источниками. Оно якобы начнётся с интенсивных артиллерийских обстрелов узкого участка линии фронта, за которыми последуют сапёрные группы и танки. Ожидаемая глубина наступления — 80 километров, предполагаемое направление — Мелитополь с выходом к Азовскому морю, чтобы перерезать "сухопутный коридор в Крым".

Тем временем, украинские Telegram-каналы пишут, что контрнаступление может и не состояться, так как в США есть политические силы, которые понимают его бесперспективность. При его удаче — последует тактический ядерный удар ВС РФ с непредвиденными последствиями. При неудаче — наступление ВС РФ с разгромом ВСУ. Наиболее вероятным этим людям представляется сценарий, при котором Вашингтон "начинает разговор о заморозке ситуации на Украине".

Военные специалисты в Киеве тоже сомневаются. Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что 5 истребительных бригад, усиленных передачей польских и словацких МиГ-29, "ни в коем случае не решат вопрос "контрнаступления", "победы" и так далее".

Не хватает и живой силы. ВСУ необходимо набрать ещё 100 тысяч человек в кратчайшие сроки, чтобы сформировать дополнительные резервы для контрнаступления, пишет Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник.

ВС РФ готовы к отражению атак

Российские эксперты уверяют, что у РФ есть спутниковая группировка, которая отслеживает подготовку к массированному наступлению, тем более, когда речь идёт о сроках в "недели". Как доказательство бдительности ВС РФ — ночные удары по обладающей "зерновым иммунитетом" Одессе, в результате которых, по сообщениям местных Telegram-каналов, уничтожен цех по сбору беспилотников и склада с ними.

Это то, чем пугают в СМИ — якобы у ВСУ имеются несколько роёв БПЛА, которые заменят авиацию в контрнаступлении.

Заметно также, что ВКС РФ перестали наносить массированные удары по инфраструктуре Украины, значит Генштаб готовится к украинскому контрнаступлению и формирует значительные резервы всех видов оружия.

Российские военнослужащие с мест сообщают, что вдоль всей линии соприкосновения, начиная от Херсонской области и заканчивая оккупированной частью ДНР, отмечается скопление личного состава и техники. По разведывательным признакам украинские формирования могут начать активную фазу наступления в ближайшие дни, пишет "Рыбарь". Конкретно, на передовой в Запорожской области боевые подразделения приведены в полную боевую готовность.

Другие российские источники подчёркивают, что противник ведёт дезинформационную кампанию, включая радиоигру, отчего периодически появляются очередные "достоверные сигналы" о его переходе в наступление той или этой ночью.

Что же касается ответа Зеленскому на "мы вас уничтожим", то он пришёл от губернатора Крыма Сергея Аксёнова: "Ждем. Встретим. Похороним".

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