Россия под прицелом: Убит известный блогер Татарский

5:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Убийство в Петербурге военкора Владлена Татарского - это продолжение серии громких терактов Украины против Кирилла Стремоусова, Дарьи Дугиной и других.

Мишень для теракта выбрана не случайно

Известный блогер, писатель и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) — более 500 тысяч подписчиков в Telеgram, убит при взрыве в петербургском кафе 2 апреля. По последним данным, пострадали 25 человек человека, в том числе один ребенок, госпитализированы 18 человек, среди них четыре в тяжелом состоянии.

Мишень выбрана не случайно, Татарский — ополченец ДНР с 2014 года, в своих ежедневных видеороликах под названием "Вечерний Владлен" называл солдат ВСУ "петухами", издевался над трусостью и подлостью нацистов, то есть его люто ненавидели.

В то же время он был одним из инициаторов поставок БПЛА в ВС РФ из Китая, когда с ними было в армии совсем плохо. Потом Татарский организовал курсы обучения операторов БПЛА. Блогер пользовался уважением российской аудитории за конструктивную критику Минобороны.

Убийца — знакомая девушка

Мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила, сообщили правоохранительные органы. По данным СМИ, скорее всего, бомбу пронесла девушка. Она спрятала её в статуэтку и подарила Татарскому. Источник сообщил ТАСС, что взрывчатка была размером с кусок мыла и без проблем поместилась в статуэтку.

"Фонтанка" поместила рассказ свидетеля, что в помещении кафе было "около 100 человек". Некая Настя сообщила, что "сделала бюст" Татарского. Она прошла в гардероб, вернулась и отдала ему "что-то позолоченное". Девушка села на свое место и через минуты три раздался взрыв. "Настя", казалось, не ушла заранее", — сообщила свидетельница происшествия журналистам.

Однако на видео видно, что передаёт бюст Татарскому мужчина. Источник сообщил РИА Новости, что статуэтку осматривали перед передачей, девушка, которая её принесла, была знакома Татарскому.

Бомба была уже заложена в помещении кафе

Вторая версия говорит о том, что бомба была заложена в помещении. Организатор события — движение "Кибер фронт Z", прокомментировал, что "мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно".

На Украине — ликование

Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что теракт направлен "на запугивание ЛОМов и всех тех, кто поддерживает СВО" и русский мир. Авторы уверены, что ГУР и СБУ будут ставки повышать с каждым разом — "взрывы будут всё громче и масштабнее с жертвами".

В Офисе президента Владимира Зеленского праздник. Всем пабликам, группам и ботофермам спустили методичку — потешаться над смертью врага. Ликование такое что, как будто полностью отбили Бахмут, пишут украинские Telegram-каналы.

В России взывают к мести за смерть Татарского

Блогер и волонтёр Алексей Живов пишет:

"Вы думаете твари, если вы убьете одного из нас, двоих, троих, что-то изменится?! Изменится только то, что мы с вас начнём кожу сдирать живьём. Нас тут много, всех не убьёте. Владлен, я клянусь, мы закончим в Киеве, а наши враги будут болтаться на столбах. За Дашу, за Макса, за пацанов, мы за всех воздадим сполна!"

Военкор Александр Коц утверждает в Telеgram, что "земля должна гореть под ногами любого киевского функционера, будь он в погонах или без".

По мнению Коца, "надо задавать вопрос, почему мы не бьём по лицам, принимающим решения — но мы ведь это все уже говорили, когда взорвали Дарью Дугину".

Писатель Захар Прилепин подчёркивает, что "они убили Владлена для поднятия духа":

"Забрали Лавру, убили одного из самых знаменитых военкоров… А вы нам что?". А мы им что? Это вопрос. Мы им что?".

Политолог Сергей Марков считает, что цель теракта — запугать всех, кто поддерживает "вооруженное освобождение Украины от неонацистского терористического режима, а в информационном поле — отвлечь внимание от террора против православия и захвата Киево-Печерской Лавры".

Сколько ещё терактов должна организовать киевская хунта, чтобы мы официально признали киевский режим террористическим государством? Когда мы начнём бить по террористам так, как нужно бить по террористам?, — спрашивает Марков в Telegram-канале "Логика Маркова".

"Ты был им опасен, ты делал своё дело, как никто не мог его делать. Мы за тебя помолимся, брат", — написал командир батальона "Восток" ДНР (где служил Татарский) Александр Ходаковский в Telegram.

Предыдущий теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года, и это был взрыв в метрополитене.

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