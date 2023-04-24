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Сергей Лебедев

Своими поражениями на поле боя Россия обязана политикам, а не военным

Силовые структуры » Министерство обороны

К сожалению, академиков сегодня в России мало кто знает. Также нам неизвестны и армейские полководцы, а в особенности — цвет русской армии, который когда-то составлял русский Генеральный штаб.

Своими поражениями на поле боя Россия обязана политикам, а не военным

Помнят ли сегодняшние офицеры имена Драгомирова, Леера, Масловского, Левицкого, Байкова, Сухотина и многих других, которые были известны не только в России, но и в западных армиях. Мигрантам из Средней и Центральной Азии они не нужны. Но это нужно нам, гражданам России, если мы хотим жить, не обращая внимания на всякие выдуманные нашими врагами санкции. Именно русский Генштаб делал всё, чтобы граждане России чувствовали себя в безопасности и могли в любую минуту дать отпор противнику.

Начштаба всегда был главным советником командира

А когда-то, как в годы царской России, так и Советской, этой элитой офицерского корпуса гордилась вся страна. Запад внимательно изучал работу мозга русской армии. В частности, накануне Первой мировой войны высшую оценку русскому Генштабу дали немецкие генералы фон Цеппелин и вице-адмирал Бач. А генералитету Германии прошлого надо доверять. Успешный опыт двух мировых войн на два фронта кое-чего значит. И не вина немцев, что их политики делали ставку не на тех союзников. Как и сегодня.

Анализируя русский генштаб, немцы прошлись по всем доступным источникам нашей армии и флота: организации, численности и боевых достоинствах сухопутных и морских сил России. Интернет сегодня — это откровенная "деза", а тогда русский царь был шефом немецких полков, как и немецкий кайзер — у русских. К тому же, немцы с приставкой "фон" были своими не только в придворных кругах русского царя, но и занимали высокие посты в русской армии. Так что, все сведения о нас были из первых рук. И уже накануне Первой мировой войны немцы сумели выяснить военное могущество своих потенциальных противников, затянув войну на несколько лет.

Надо отметить, что никогда западные аналитики не баловали русских беспристрастной критикой. И неважно, какой режим был за московскими окнами. Чаще всего, к нам относятся с высокомерием и снисходительностью. Но вот отношение к русскому Генштабу, русским военным деятелям, накануне Первой мировой откровенно удивляла своей объективностью. И даже, по мнению современников, вызывала какую-то зависть у высокопоставленного генералитета старой Германии.

Как отмечали немецкие специалисты,

"офицеры русского Генерального штаба занимают в своей армии исключительное положение. Он как бы представляет отдельный корпус, причём офицеры пользуются служебными преимуществами, соответствующими их блестящему специальному и общему образованию".

Действительно круг деятельности офицеров русского генштаба был намного обширнее, чем у их коллег из западноевропейских армий. Не говоря уже об авторитете, даже в глазах высшего начальства.

Например, начальник штаба дивизии или корпуса русской армии в противоположность немцам был не простым подготовителем и исполнителем приказов комдива, а скорее его старшим советником, высказывающим свою точку зрения в ходе составления планов боевых действий. Во всех вопросах, касающихся духовного и технического прогресса армии, русский Генштаб играл главнейшую роль.

Своими поражениями Россия обязана политикам

Надо всомнить о массе публицистических работ, выходивших из-под пера генштабистов. И это не банальные вырванные цитаты из Интернета, а работы, написанные непосредственными участниками боевых действий. Свобода мнений и искренность суждений были поразительны. Но цель была одна — принести пользу и указать на ошибки, которые впоследствии принесли бы победу России. Офицеры не боялись, что это вызовет недовольство в высших сферах страны: у царя, двора и массы прихлебателей с липовыми генеральскими погонами.

Русский Генштаб никогда не принижал боевой потенциал будущих противников. Их ошибки и недостатки разбирались особенно тщательно. Поэтому в старой России и не существовала, как на Западе, "приукрашенная" военная литература.

Старый русский Генштаб дал бы фору сегодняшнему в плане научных исследований: топография, и съёмка местности, которая всегда фиксировалась на русских военных картах. Всё, что европейцы узнавали когда-то о климате, почве, растительности, животных, сведения о жителях отдалённых уголков России, их быте и привычках — это заслуга офицеров русского Генштаба. Их образцовая научная подготовка и мужество в экстремальных условиях увенчались блестящими успехами. Напомню о Венюкове, Пржевальском, Путятине. Здесь также стоит добавить, что русский Генштаб всегда был центром просвещения русской армии.

В годы войны офицеры Генштаба являлись тем цементирующим звеном Красной и Советской армии, которое позволило победить "красным" в годы Гражданской и в годы Великой Отечественной войны. Судя по прошлому и настоящему, во многом мы обязаны нашими проигрышами не Генштабу, а посредственностью или коррумпированностью властей и отнюдь не пророссийской политике отечественных дипломатов.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы ссср война армия россия история германия вторая мировая война
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