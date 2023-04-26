СМИ обратили внимание на очередное молчание МО об успехах ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

За время проведения спецоперации ЧВК "Вагнер" стала самым обсуждаемым российским подразделением. Однако успехи "музыкантов" долго игнорировались Министерством обороны РФ и федеральными СМИ. Причиной этого мог быть негласный запрет на упоминание "Оркестра", считают журналисты.
МО РФ упоминало ЧВК "Вагнер" в своих брифингах и сводках всего 13 раз за последние 14 месяцев. Такая практика молчания была привычной еще со времен событий в Сирии. Однако в мае 2022 года "Первый канал" нарушил запрет и выпустил репортаж "Четверо против восьмерых" о боях за Попасную. На титре было четко написано, кто именно штурмовал населенный пункт, однако вслух произнести правду корреспонденты и не решились. Позднее на федеральном ТВ открыто заговорили про бойцов "Оркестра", а министр энергетики ДНР Андрей Чертков поблагодарил "вагнеровцев" за освобождение Углегорской ТЭС.
Спустя почти год после начала СВО "музыкантов" все же включили в официальную сводку МО, но только после общественного резонанса. Глава компании Евгений Пригожин подчеркнул, что Соледар освобождали исключительно бойцы "Оркестра", однако в сводках ведомства продолжали упоминаться лишь непонятные подразделения ВДВ и безымянные "штурмовые отряды". Патриотическая общественность потребовала министерство внести ясность в ситуацию и признать заслуги ЧВК "Вагнер".
После скандала со снарядным голодом на упоминание "Оркестра" вновь был наложен запрет, поэтому следующее появление "музыкантов" в сводке случилось только 11 апреля. Евгений Пригожин сообщил, что Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николевка и другие населенные пункты на левом и правом фланге ЧВК "Вагнер" под Бахмутом переданы подразделениям Министерства обороны. Вслед за его заявлением последовал ответ ведомства.
"На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта", — сообщили в Минобороны.
Стоит отметить, что пока действовал запрет на упоминание ЧВК "Вагнер" в подконтрольных медиа, военкоры, военные блогеры и эксперты продолжали рассказывать людям правду о происходящем в Бахмуте. В связи с этим контраст между реальностью и официальными сводками постоянно увеличивался.
В апреле Минобороны еще несколько раз упомянуло ЧВК "Вагнер" в своих сводках, однако в последнюю неделю на громкие успехи подразделения вновь закрывают глаза. Бойцы взяли под свой контроль ж/д-станцию "Бахмут-2", СИЗО, элеватор и дома по улице Пушкина. Ничего из этого не попало в брифинг Минобороны.
Остается лишь догадываться, почему официалы пытаются игнорировать очевидное. Вероятно, присутствует ревность к успехам подразделения, поскольку бойцы "Оркестра" продолжают выполнять задачи несмотря ни на что.
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