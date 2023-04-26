СМИ обратили внимание на очередное молчание МО об успехах ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

3:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

За время проведения спецоперации ЧВК "Вагнер" стала самым обсуждаемым российским подразделением. Однако успехи "музыкантов" долго игнорировались Министерством обороны РФ и федеральными СМИ. Причиной этого мог быть негласный запрет на упоминание "Оркестра", считают журналисты.

МО РФ упоминало ЧВК "Вагнер" в своих брифингах и сводках всего 13 раз за последние 14 месяцев. Такая практика молчания была привычной еще со времен событий в Сирии. Однако в мае 2022 года "Первый канал" нарушил запрет и выпустил репортаж "Четверо против восьмерых" о боях за Попасную. На титре было четко написано, кто именно штурмовал населенный пункт, однако вслух произнести правду корреспонденты и не решились. Позднее на федеральном ТВ открыто заговорили про бойцов "Оркестра", а министр энергетики ДНР Андрей Чертков поблагодарил "вагнеровцев" за освобождение Углегорской ТЭС.

Спустя почти год после начала СВО "музыкантов" все же включили в официальную сводку МО, но только после общественного резонанса. Глава компании Евгений Пригожин подчеркнул, что Соледар освобождали исключительно бойцы "Оркестра", однако в сводках ведомства продолжали упоминаться лишь непонятные подразделения ВДВ и безымянные "штурмовые отряды". Патриотическая общественность потребовала министерство внести ясность в ситуацию и признать заслуги ЧВК "Вагнер".

После скандала со снарядным голодом на упоминание "Оркестра" вновь был наложен запрет, поэтому следующее появление "музыкантов" в сводке случилось только 11 апреля. Евгений Пригожин сообщил, что Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николевка и другие населенные пункты на левом и правом фланге ЧВК "Вагнер" под Бахмутом переданы подразделениям Министерства обороны. Вслед за его заявлением последовал ответ ведомства.

"На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта", — сообщили в Минобороны.

Стоит отметить, что пока действовал запрет на упоминание ЧВК "Вагнер" в подконтрольных медиа, военкоры, военные блогеры и эксперты продолжали рассказывать людям правду о происходящем в Бахмуте. В связи с этим контраст между реальностью и официальными сводками постоянно увеличивался.

В апреле Минобороны еще несколько раз упомянуло ЧВК "Вагнер" в своих сводках, однако в последнюю неделю на громкие успехи подразделения вновь закрывают глаза. Бойцы взяли под свой контроль ж/д-станцию "Бахмут-2", СИЗО, элеватор и дома по улице Пушкина. Ничего из этого не попало в брифинг Минобороны.

Остается лишь догадываться, почему официалы пытаются игнорировать очевидное. Вероятно, присутствует ревность к успехам подразделения, поскольку бойцы "Оркестра" продолжают выполнять задачи несмотря ни на что.