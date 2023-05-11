Военные эксперты рассказали, кого и зачем призывают на военные сборы-2023

6:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно новому указу президента РФ Владимира Путина, в 2023 году часть россиян, находящихся в запасе, должна побывать на военных сборах.

Фото: cherepovec.bezformata.com

В его первом пункте говорится, что граждан РФ, пребывающих в запасе, будут призывать для прохождения военных сборов:

в ВС РФ,

войсках национальной гвардии РФ,

органах государственной охраны,

органах ФСБ.

Также имеются два пункта "для служебного пользования" (ДСП), которые вызвали ажиотаж в СМИ и соцсетях, хотя они имеются в аналогичных указах прошлых лет и даже девяностых годов (а также СССР).

"На сборах вспоминают, как служили, знакомятся с новой техникой. Так должно быть во всяком случае. В советские времена их называли "партизаны", приезжали (вспоминать технику и вооружение) пацаны, выпивали вместе в рамках разумного, конечно. А засекречены, скорее всего, количественные параметры, может, военно-учётные специальности там указаны", — считает эксперт КС НКО Дмитрий Дрозденко.

Напомним, военные сборы — это один из видов воинской обязанности. Сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Они ежегодно объявляются указом президента РФ, в этом нет ничего нового или связанного с СВО, мобилизацией и т. д.

Депутат Госдумы Виктор Соболев пояснил, что на военных сборах люди "занимаются восстановлением своих навыков по военно-учётной специальности".

Он отметил, что в последние годы "армия также испытывала большой дефицит специалистов и нужно восстановить мобилизационную базу граждан, имеющих военно-учётную специальность". Проще говоря, собрать тех, кто живёт "не по прописке", пропал из поля зрения военкоматов и т. д.

Также сборы нужны для того, чтобы "в случае чего, например, танкист знал, как управляться с новым танком, артиллерист — с новыми системами, мотострелок — с новой тактикой боёв в условиях работы БПЛА и т. д."

По закону военные сборы подразделяются на:

Учебные (восстановление навыков, обучение новой технике, тактике боя, оружию, медицинским навыкам и пр.) Проверочные (когда у воинских частей проверяют умения и боеготовность).

Продолжительность сборов не может превышать два месяца, при этом мобилизовать людей так нельзя и отправить в горячие точки — тоже.

При этом неважно, проходил ли человек когда-то военную службу по призыву или по контракту, окончил военную кафедру или военный учебный центр.

На сборы, по данным СМИ, могут быть привлечены даже те, кто уклонялся ("бегал") от призыва до 27 лет, а после пришёл "вот он я, дайте военный билет для работы и загранпаспорта".

Кого не призовут на военные сборы?

Женщин.

Имеющих бронирование на предприятиях ОПК, в органах управления, специалистов (в том числе IT-специалистов) оформивших "бронь" организаций.

Сотрудники МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, ФСИН и таможни, гражданский персонал ВС РФ и силовых структур.

Представители лётно-технического состава, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, "непосредственно занятые перевозками или обслуживанием и ремонтом" того, что возит пассажиров по рельсам и в небе.

Педагогические работники, студенты очной или очно-заочной формы обучения, граждане, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей.

Россияне, постоянно и официально (с уведомлением государства) живущие за границей.

Перед сборами нужно будет пройти медицинское освидетельствование, чтобы на них не попали "сердечники", больные тяжёлыми хроническими заболеваниями и т. д.

За время прохождения военной переподготовки работающим гражданам военкомат выплачивает компенсацию, а также оплату расходов за проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, найму жилья и командировочных.

Тем, кого призывают на сборы:

Платят по месту работы среднюю заработную плату на время сборов (ИП рассчитывается от МРОТ). В армии им также будут платить за звание и должность, которые они будут занимать во время сборов.

А главное, в зону СВО со сборов никто не попадёт.

Хотя во время сборов военнообязанных могут (как и на "гражданке") агитировать пойти на контракт, воплотить свои новые (или "освеженные") знания в реальных условиях, заработать от 200 тыс. рублей в месяц (плюс получить отсрочки по кредитам, социальные выплаты и господдержка).

"Особой "благосклонностью" военкоматов традиционно пользуются мотострелки, штурмовики, связисты, представители инженерных и сапёрных специальностей, артиллеристы и миномётчики, танкисты (любая ВУС), специалисты стройбата, спецы по ремонту всевозможной техники и те, кто разбирается в программировании и автоматических системах управления, БПЛА", — пишут авторы издания "Новости на каждый день", анализируя опыт сборов прошлого года и прошлых лет. "Раньше на сборах в основном мужики вспоминали, как что заводить, копать, стрелять, ну и бухали чутка, их со времён СССР звали "партизанами". С 2022 года в нормальных частях учат мужиков стрелять, по возможности — ездить и работать на технике и пытаются хоть как-то "подтянуть пузо и ФИЗО", — сообщают комментаторы в Telegram.

Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней форме, при этом в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться электронным способом, напоминают военные, рекомендуя проверять "почтовые ящики и сайт "Госуслуги".

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