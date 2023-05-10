Леонков объяснил, кого отправят на военные сборы в первую очередь

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Документ вступил в силу с момента опубликования.

Фото: ВКонтакте

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что есть три категории запасников, которые могут быть отправлены на сборы. Все военнообязанные различаются по возрастам и званиям, объяснил он.

На военные сборы изначально призывают военнослужащих из первой категории — рядовые и сержанты, а также прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, офицеры и высший руководящий состав до 45-60 лет в зависимости от звания.

"Граждане по повестке призываются в военкомат, сборы могут длиться месяц, два, три, в зависимости от военно-учётной специальности. Бойцы отправляются на те полигоны, которые частично освободились", — указал он в беседе с "Радиоточкой НСН".

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