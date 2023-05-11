Российских военнослужащих накормили "победным" обедом

3:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Повара приготовили к 9 мая тематический обед и пироги на десерт.

Повара комбинатов питания поздравили военнослужащих со знаковым для всех россиян днем. В столовых для питающихся была создана праздничная атмосфера. Кроме того, к событию приурочили Дни национальной кухни. На обед бойцам подали традиционные русские и белорусские блюда.

Столовые российских воинских частей — это места не только для приема пищи. Здесь проводят Дни именинника, а также отмечают государственные и религиозные даты. Один из важнейших праздников — 9 мая. День Победы призван напомнить военнослужащим о том, что они — потомки мужественных героев. Примеры бойцов прошлого вдохновляют и воодушевляют современников.

Соответствующую атмосферу в этот день создали работники армейский столовых. Питанием в воинских частях занимаются профессиональные повара профильных комбинатов. Их задача: ежедневно обеспечивать тысячи подопечных полезным, безопасным и сбалансированным питанием. Однако современное армейское питание сложно представить без аппетитной подачи и хорошего вкуса. Польза блюд и удовольствие от них насыщают физически и поддерживают морально.

В армии важнее всего дисциплина, так что даже на обед военнослужащие отправляются организованным строем. К их приходу обеденные залы уже украшены. Оформление индивидуально для каждой столовой: где-то повесили воздушные шары и плакаты, где-то разместили цветы, копии фронтовых писем и даже макеты техники и вечного огня.

Перед линией раздачи положено вывешивать меню и выставлять контрольные порции, так и делают. Питающимся предложен выбор — можно взять любой из нескольких салатов и гарниров, выбрать мясное. За линией раздачи размещается салат-бар с зеленью, овощными нарезками, соленьями и другими добавками.

К торжественной дате приурочили Дни национальной кухни. Посетители столовой смогли попробовать такие белорусские блюда, как суп-кулеш, картофельная бабка, битки в томатном соусе и курицу в горчице. Также в меню были представлены традиционные блюда русской кухни: буженина, щи, рассольник, сытная каша, говядина по-деревенски.

Сытный полезный обед завершился приятным дополнением. На десерт шли фруктовые соки и свежие фрукты, печенье, конфеты, а также пироги и торты ручной работы. Такое угощение можно также попробовать в Дни именинника, которые проводятся в воинских частях ежемесячно.

Труд поваров не остается незамеченным. Военнослужащие благодарят профессионалов записями в специальном журнале.

"Все очень вкусно! Приятная атмосфера, патриотический дух, отличные песни", — отзываются солдаты.

Система питания в российской армии считается одной из лучших в мире. Культурно-массовые мероприятия также поддерживаются руководством. Считается, что совместные праздники укрепляют армейский коллектив и поднимают боевой дух.