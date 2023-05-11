Российских военнослужащих накормили "победным" обедом

Повара приготовили к 9 мая тематический обед и пироги на десерт.
Повара комбинатов питания поздравили военнослужащих со знаковым для всех россиян днем. В столовых для питающихся была создана праздничная атмосфера. Кроме того, к событию приурочили Дни национальной кухни. На обед бойцам подали традиционные русские и белорусские блюда.
Столовые российских воинских частей — это места не только для приема пищи. Здесь проводят Дни именинника, а также отмечают государственные и религиозные даты. Один из важнейших праздников — 9 мая. День Победы призван напомнить военнослужащим о том, что они — потомки мужественных героев. Примеры бойцов прошлого вдохновляют и воодушевляют современников.
Соответствующую атмосферу в этот день создали работники армейский столовых. Питанием в воинских частях занимаются профессиональные повара профильных комбинатов. Их задача: ежедневно обеспечивать тысячи подопечных полезным, безопасным и сбалансированным питанием. Однако современное армейское питание сложно представить без аппетитной подачи и хорошего вкуса. Польза блюд и удовольствие от них насыщают физически и поддерживают морально.
В армии важнее всего дисциплина, так что даже на обед военнослужащие отправляются организованным строем. К их приходу обеденные залы уже украшены. Оформление индивидуально для каждой столовой: где-то повесили воздушные шары и плакаты, где-то разместили цветы, копии фронтовых писем и даже макеты техники и вечного огня.
Перед линией раздачи положено вывешивать меню и выставлять контрольные порции, так и делают. Питающимся предложен выбор — можно взять любой из нескольких салатов и гарниров, выбрать мясное. За линией раздачи размещается салат-бар с зеленью, овощными нарезками, соленьями и другими добавками.
К торжественной дате приурочили Дни национальной кухни. Посетители столовой смогли попробовать такие белорусские блюда, как суп-кулеш, картофельная бабка, битки в томатном соусе и курицу в горчице. Также в меню были представлены традиционные блюда русской кухни: буженина, щи, рассольник, сытная каша, говядина по-деревенски.
Сытный полезный обед завершился приятным дополнением. На десерт шли фруктовые соки и свежие фрукты, печенье, конфеты, а также пироги и торты ручной работы. Такое угощение можно также попробовать в Дни именинника, которые проводятся в воинских частях ежемесячно.
Труд поваров не остается незамеченным. Военнослужащие благодарят профессионалов записями в специальном журнале.
"Все очень вкусно! Приятная атмосфера, патриотический дух, отличные песни", — отзываются солдаты.
Система питания в российской армии считается одной из лучших в мире. Культурно-массовые мероприятия также поддерживаются руководством. Считается, что совместные праздники укрепляют армейский коллектив и поднимают боевой дух.
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