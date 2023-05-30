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Александр Приходько

Пластун: "Казак всегда знал секрет победы"

4:06
Силовые структуры » Министерство обороны

Боец с позывным Бумбараш — пластун. Из-под чуть нависших бровей глаза глядят с хитринкой, лицо побронзовело от загара и ветра.

Пластун: "Казак всегда знал секрет победы"
Фото: Всероссийское казачье общество

Из истории о пластунах известно немного, и все перемешано с легендами и байками. Одно точно, пластуны были и есть лучшие разведчики. Они оставили свой след в истории русско-турецких войн и войн на Кавказе. Пластуны во все времена считалась не просто элитой, но еще и самыми эффективными воинами. В простонародье их называют "дедушки" спецназа.

Мы поговорили с Григорием-Бумбарашем — о том, почему казак не боится смерти, почему муж спокоен за свою жену-казачку, и почему казак — один в поле воин.

Григорий — из донских казаков. Принимал участие в разных военных конфликтах, в его боевом арсенале — две чеченские кампании, Сирия.

— Когда началась Чечня, наш атаман говорит: "Ратуйте, собирайтесь, нужна помощь". И мы, казаки, со всей страны слетелись, — вспоминает боец.

На вопрос, кто же такие казаки, Григорий отвечает:

— Чтобы понять, что такое казак, нужно слушать наши песни или вникать в пословицы. Там вся правда. Вот, к примеру: "За туманом нас ждет атаман, смерть веселая, крест да бурьян". Почему смерть веселая? Да потому что казак ее не боится. Или вот: "Мужик сидит и врага ждет". А пока он ждет, землю пашет. Казак же врага ищет. Чувствуете разницу? Я не буду ждать, когда ворог окажется в моем доме. Я точно знаю, что должен делать здесь, на земле, и что буду делать на том свете. Там я тоже окажусь в отряде воинов. Но я не воюю. Для меня война — это работа. Я чернорабочий войны.

Чтобы казаку стать пластуном, нужно пройти жесткий отбор. Кроме природной удали необходимо иметь верный глаз и твердую руку для стрельбы без промаха. А еще терпение и хладнокровность. Например, чтобы в непосредственной близости от неприятеля просидеть несколько часов в камышах, нередко в ледяной воде, дыша через соломинку. При этом не выдать своего присутствия неосторожным движением.

— Пластун — это особый из лучших. Умеющий делать все. Стрелять из любого вида оружия, водить любую технику. Акваланг, парашют — этим тоже владею. Есть такая пословица "Один в поле не воин". Если ты, конечно, не казак-пластун, — улыбается Григорий. — Мой отец когда-то дал мне шашку и сказал: "Все остальное ты добудешь себе сам". По этому принципу и живу. Всему учусь и всего добиваюсь сам.

Григорию 60 лет. Он говорит, что до последнего своего вздоха будет защищать Отечество. И пока он "работает", за семью переживаний нет:

— Кто станицу защищает, когда казак уходит на войну? Старики, дети и бабы. И они хорошо обороняются, это исторически сложилось. Не дай Бог кому-то из недругов вечером встретить мою супругу. Я даже встревать не буду, моя Елена Прекрасная сама расправится с ними.

Казак говорит, что на войне — как на любой работе — есть свои правила. Не надо играть в футбол на минном поле. Тогда дольше проживешь. То есть, не рискуй без надобности.

— На войне первым погибает кто? Правильно, патриот с горящим сердцем, который бросается на дзот и закрывает его грудью. Молодец, конечно. Но есть и другие методы для этого, — считает казак.

Григорий говорит, что казаки со стороны работают скучно, но эффективно. И они знают секрет победы.

— Слово "казак" наоборот прочитайте, — с хитрецой в глазах улыбается Григорий. — И это не просто так. Как не крути, сломать нас не получится. Казак — он и есть казак!

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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