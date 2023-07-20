ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России?

5:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) прекратили предпринимать активные попытки наступать на запорожском направлении и обстановка в регионе стабилизировалась.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Pravda.Ru разбиралась с экспертами, что это значит и какие пути это открывает для Вооружённых сил Российской Федерации.

"На пологовско-ореховском и времевском направлениях обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье — всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", — сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ранее ВСУ били по гражданской инфраструктуре, подтверждением чему стал вчерашний обстрел Васильевки при помощи артиллерийского вооружения.

"Разрушен дом культуры, повреждения получили жилые дома, дороги, перебита газовая труба, ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома. Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь, её жизни и здоровью ничего не угрожает", — добавил врио губернатора.

Значение запорожского направления для СВО

Накануне ВСУ особенно активно наступали на запорожском направлении. Так, 18 июля Балицкий сообщил об усилении обстрелов. По его словам, группа украинских разведчиков выдвинулась ночью в направлении российских позиций, но её удалось ликвидировать.

Позднее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перегруппировались на запорожском направлении. Ситуация, по его словам, была напряжённой, ожидались новые наступательные действия.

"Ситуация стабильно напряжённая [на запорожском направлении]. Идёт большая перегруппировка ВСУ. Но наши ребята накрывают артиллерией их ротацию и попытки переброски боевиков. Скорее всего, в ближайшем будущем ВСУ попытаются здесь предпринять наступательные действия", — цитирует Рогова ТАСС.

В результате Балицкий сообщил, что цель наступательных действий ВСУ — Запорожская АЭС. По его словам, Украина концентрировала силы, чтобы направить их на атаку атомной электростанции. Балицкий подчёркивал, что такая стратегия ВСУ — это "очередная попытка противника привести мир на порог ядерной катастрофы".

Какие возможности появились у России?

С таким вопросом Pravda.Ru обратилась к эксперту по военно-политическим вопросам, доктору политических наук Михаилу Александрову. Он объяснил, почему ВСУ приняли решение прекратить попытки наступать на запорожском направлении.

"ВСУ немножко пораскинули мозгами и поняли, что, продолжая наступление, они несут большие потери не только в живой силе, но и в технике, так сказать, подтачивают свой боевой ресурс, и, в итоге, может оказаться так, что они даже обороняться уже не смогут. Потому что у них единственная возможность как-то затянуть конфликт — это только обороняться, а наступление они не в состоянии осуществлять. После того, как Россия серьёзно взялась за дело, создала линию обороны, нарастила численность вооружённых сил, развернула военное производство, стало очевидно, что никакое наступление Украины успеха иметь не может. Поэтому складывается такая ситуация: Украина может вести эффективно только оборонительные действия. Может быть, до них это дошло, и они перешли к стратегической обороне", — объяснил эксперт.

По его мнению, теперь у Вооружённых сил РФ появляется больше стратегических возможностей для проведения наступательных операций.

"А России надо наступать, надо увеличивать ещё состав вооружённых сил, наступать в Сумской области, в Черниговской области, растаскивая человеческий ресурс Украины по разным фронтам — у нас же больше людей. Нам надо решить проблему […] традиционным способом — за счёт численного превосходства. Надо создать численное превосходство, ещё миллион человек в армию призвать и наступать на разных направлениях, и украинский фронт развалится тогда", — добавил Александров.

В свою очередь, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков убеждён, что ситуация объясняется тем, что ВСУ готовят наступление по другому направлению.

"Без громких слов. ВСУ остановили по той простой причине, что готовится наше наступление на севере. Они, видимо, сейчас перебрасывают туда войска, чтобы попытаться сдержать наше наступление на севере. Как это скажется на ходе нашей специальной военной операции? Я полагаю, что это связано с тем, что на юге дальнейшая деэскалация напряжённости", — заключил Сивков.