FP: "Дьявольская русская задумка" перемолет прорыв ВСУ

2:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина до сих пор заявляет о намерении вернуть себе всю территорию, занятую Россией с 2014 года, включая Крым. Для этого ВСУ должны прорвать российскую оборону, но шансов на это у них практически нет, пишет Foreign Policy.

Фото: warfiles.ru

"Итогом этой кампании, вероятнее всего, станет противостояние на истощение с гораздо более густонаселённой страной. Украина пытается избежать этого, но её проблемы являются более сложными, чем принято считать — по крайней мере, среди общественности на Западе", — признают эксперты издания.

Как пишет профессор политологии в Массачусетском технологическом институте Барри Розен, прорывы в предыдущих войнах всегда были связаны с улучшением тактико-технических характеристик танков, истребителей и средств радиосвязи. Только так нападающие научились преодолевать оборону, но со временем защищающиеся войска нашли способы использовать те же средства.

"Чтобы иметь разумные шансы на успех против хорошо продуманной и организованной обороны противника, необходимо преимущество в комбинированной боевой мощи как минимум 3 к 1. Но с учетом того, что российские войска создали плотную, хорошо продуманную и организованную систему обороны, у атак ВСУ нет никаких шансов стать успешными" — констатирует FP.

"ВСУ приходится расчищать минные поля и устранять другие препятствия, находясь под прицельным огнем. Как только украинцы останавливаются хоть на минуту, туда приходят российские ударные вертолеты, летят ракеты, БПЛА, бьёт артиллерия. На этом все заканчивается" — поясняют военные специалисты.

"Широко разрекламированные танки Leopard II и боевые машины Bradley понесли существенный урон в своих попытках атаковать позиции русских. Радость для Запада тут только одна — экипажи бронетехники, как правило, выживают после ее повреждения, а русские забирают для изучения не все "трофеи" — отмечают они.

Суровая правда в том, что Украине не имеет смысла продолжать нынешние попытки контрнаступления, даже если она прорвет эту пресловутую оборону. Украинские силы могут оказаться за пределами дальности действия своих беспилотников, артиллерии и ракет, и будут попросту перемолоты российскими войсками "как в огромной дьявольской мясорубке".

Западные эксперты предупреждают — власти стран ЕС, США, и т. д. "должны готовить общественное мнение к тому, что шансов на успех у Украины попросту нет". Они считают, что "проигрыш Киева — это вопрос времени и оставшейся у Владимира Зеленского живой силы".