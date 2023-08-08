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Петр Ермилин

Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты

6:35
Силовые структуры

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально предполагалось, что операция займет несколько месяцев, однако в связи с рядом непредвиденных для Москвы обстоятельств (в частности, финансовой и военной поддержки Киева Западом) конфликт затянулся, и к данному дню длится уже почти полтора года. Ряд политиков делали заявления о возможности завершить конфликт "за один день", такие слова говорил и бывший американский президент Дональд Трамп. Pravda.Ru задалась вопросом о том, какие у ВС РФ в данный момент есть препятствия к тому, чтобы завершить конфликт на Украине в самое ближайшее время.

Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Фото: aif.ru

Украина и Запад не готовы к переговорам

Такую причину Pravda.Ru назвал Олег Иванников, военно-политический аналитик, подполковник запаса МВД России

Какие основные препятствия у России?

"Украинская сторона отказывается вести переговоры о мирном завершении конфликта, постоянно совершаются террористические акты на территории Российской Федерации и, что самое основное, нет желания у западных стран идти к этим переговорам. Так как киевский режим не является самостоятельным и полностью зависит от воли западных спонсоров, покровителей, решения принимать он не может. И все это в комплексе сказывается на продолжительности спецоперации и использования все новых и новых образцов вооружения", — объяснил он.

По его мнению, Западу выгодно проведение спецоперации на Украине, так как появляется возможность продемонстрировать новые образцы вооружений, также заключаются многомиллиардные контракты на поставку вооружений в различные страны мира. По словам Иванникова, спецоперация будет продолжаться до тех пор, "пока кровавый Запад не насытится деньгами от продажи вооружений".

"Отсутствие у Запада желания прекратить эту операцию — ключевой момент, на который нужно обращать внимание. Выгодополучатели, которые находятся на Западе, им неинтересно даже в замороженном виде участвовать в этом конфликте. Им нужно больше продать, произвести, продемонстрировать. Фактически российская спецоперация и такое яростное украинское противодействие российским реалиям показывает именно то, что Запад все больше и больше втягивается в этот конфликт, что, в конечном итоге, приведет к возможному столкновению России и НАТО", — объяснил эксперт.

В связи с этим Иванников предположил, что Минобороны стоит провести дополнительную мобилизацию и закончить СВО.

"Если говорить о завершении специальной военной операции, то необходимо провести дополнительную мобилизацию и уничтожить Вооруженные силы Украины. Это единственный и верный способ закрыть вопрос с опасным киевским режимом на несколько десятилетий", — считает аналитик.

Отсутствие политической воли у России

"У России нет препятствий (для завершения СВО. — ред.), должна быть политическая воля всего-навсего. Будет политическая воля — мы будем двигаться вперед. Нет такого политического решения — мы не движемся вперед. [...] Вот вы слышали когда-нибудь от высших руководителей нашего государства: «Где финиш специальной военной операции?» Мы знаем задачи, которые поставил президент 24 февраля 2022 года: безопасность наших республик, демилитаризация Украины, денацификация. Но пока ни одна задача не решена. А где граница, куда мы идем?" — таким мнением с Pravda.Ru поделился Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке.

Специалист также рассказал о более практической стороне вопроса. Он перечислил регионы, которые России предстоит освободить, чтобы СВО считалась оконченной.

"Чтобы мы закончили, надо освободить для начала Николаевскую, Одесскую области, отрезать Украину от Черного моря, лишить ее возможности нападать на наши корабли, на наши портовые города. Для того, чтобы что-то изменить, надо было отодвинуть украинские боевые части от наших границ, от Белгородской, Брянской областей и так далее. То есть освободить Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. А потом, поскольку они всё равно будут стрелять по освобожденным территориям, двигаться дальше, на север и на запад, пока не дойдем до польской границы, на мой взгляд", — высказался Литовкин.

Обязательства и договоренности

В беседе с Pravda.Ru Алексей Суконкин, военный обозреватель, предположил, что одним из препятствий может быть наличие ряда договоренностей и обязательств, которые страны на себя взяли в прошлом.

"Мешают какие-то обязательства и/или договоренности, которые не позволяют применять вооруженные силы в конфликте. Но если посмотреть на документы, которые появлялись в советское время для ведения наступательных операций, там пункт "применение ядерного оружия" не сильно подчеркивался. Но мы говорим о том, что вот мы не применяем такое средство ведения войны. И плюс, понятно, что центры принятия решений находятся даже если и в Киеве, то они почему-то не поражаются, хотя логика требует уничтожения головы вначале, а потом уже всего остального, а те, которые находятся в Лондоне или в Вашингтоне, в принципе недоступны почему-то", — сказал он.

Он также поделился своим мнением о том, в каком случае СВО можно будет считать завершенной.

"Есть политические показатели, которые необходимо достигнуть, есть военные. Военным показателем является взятие Киева или Львова, например, дополнительно, что должно обнулить существующий режим, так называемый киевский режим. Это вот военный показатель. Что касается политических показателей, то, пока мы не добьемся каких-то военных успехов, мы не сможем перейти к политическому процессу. Наверное, после вот этих нападений на суда, как вы знаете, военные успехи, вероятнее всего, должны закончиться как минимум отрезанием Украины от Черного моря. И, очевидно, Россия будет добиваться такого положения, после чего, может быть, вступит в переговоры", — заключил эксперт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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