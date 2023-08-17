Newsweek: "бойцы ВСУ кричат и умирают" от русских снарядов

Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ заканчивается полным провалом. Российское войска надёжно окопались на своих рубежах и извели все натовские резервы в считанные месяцы, пишут ведущие иностранные СМИ.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Forbes приводит пример из района Работино, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону своей элитной (!) 82-й десантно-штурмовой бригадой. Она насчитывает две тысячи человек, укомплектованная БМП "Мардер" и "Страйкер", а также танками "Челленджер-2".

Звучит гордо, но зафиксировано… "победное" движение на три метра вперёд. С потерями до 50% техники и 40% личного состава — из этого невозможно вылепить даже медийную победу. Брошенная в "мясной штурм" элита войск Украины с лучшей техникой гибнет.

Удже давно все поняли, как командует в этих случаях первый человек в ВСУ Валерий Залужный. Его давно окрестили "мастером мясных штурмов".

Сначала в атаку идут тысячи мобилизованных, в большинстве своём немолодых и малообученных бойцов, которые занимают какой-то окоп. При этом российские военные чаще отходят, чтобы избежать ненужных потерь.

После такого "успеха" солдаты ВСУ докладывают о взятии опорного пункта, к ним подходят более опытные войска, и… по ним начинает бить российская артиллерия, РСЗО, вертолёты, а впереди — минные поля.

Понятно, что уцелевшие украинцы (в лучшем случае — каждый десятый) заявляют потом, что их силы на исходе, а возможности — на пределе.

По данным Junge Welt, ещё одна огромная проблема ВСУ — старшие офицеры. Они получают приказ на "победу любой ценой" и изо всех сил пытаются устроить хотя бы её подобие. Итог — на фронте сплошные "сталинграды, что приводит к колоссальным потерям". При этом украинское командование бережёт свою и иностранную технику, но не людей.

Западная пресса пишет, что ВСУ решились на последний рывок. Хотя у Киева в запасе остаётся группировка "Север", но она прикрывает дорогу на столицу. А значит, рассчитывать на серьёзное пополнение на юге и востоке ВСУ не приходится.

Считается, что в неуспехе ВСУ виновата катастрофическая нехватка боевой авиации, которая должна "подавить русских". Отвечать за это должна администрация Байдена, которая выжидала больше года и только потом разрешила странам НАТО через год (!!!) отправить на Украину истребители F-16, заявили аналитики The New York Times.

А Дэвид Бреннан на портале популярного американского журнала Newsweek высказал мнение, что Зеленский находится в политическом цейтноте.

Часть его администрации настроена против "мясников" из военного командования и просит вернуться на "переговорный трек", остановиться, да хотя бы "снова отложить контраступление, которое явно провалено". Другая часть команды Зеленского — военные — сильны, работают с западными спецслужбами и хотят продолжения боевых действий, убеждая, что "вот-вот контрнаступ станет удачным". А в это время, как пишет издание, "бойцы ВСУ кричат и умирают под разрывающими их снарядами, минами и ракетами русских".

Выпускник Вест-пойнтской военной академии США и бывший спецсоветник Залужного Дэн Райс отметил, что американцы "надеялись на то, что у Украины всё получится, как в Харькове и Херсоне, но у русских в Крыму было десять лет, чтобы подготовить оборону".

Как заявил сенатор Томми Тубервиль в интервью Fox News, "Украина в противостоянии с Россией выглядит как команда младших классов, вышедшая играть против команды колледжа".

По словам Джеймса Роджерса, вполне возможно ослабление поддержки Украины на Западе в случае провала контрнаступления.

Он озвучил вывод, что "противостояние может длиться годами", но… экономически США и Европой его просто не потянут. Не потому, что нет денег: США могут напечатать ещё триллионы долларов, — а потому, "что находящиеся в медицинском, социальном и топливном кризисе западные граждане уже спрашивают: "Почему у нас так плохо, но мы платим Украине?"

"Чем дольше будет затягиваться решение этого вопроса, тем будет выше вероятность победы России, потому что Россия обеспечивает свои стратегические цели, даже если они значительно отличаются от тех, какими они могли быть в феврале 2022 года", — признали эксперты.