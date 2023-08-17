"Надо провести расследование": военный политолог Кошкин о задержках посмертных наград погибшим бойцам ЧВК "Вагнер"

2:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Необходимо провести расследование и разобраться, кто затягивает выплаты семьям погибших бойцов ЧВК "Вагнер", заявил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Фото: YouTube

Соответствующим образом он отреагировал на новости о том, что Министерство обороны отказывается посмертно награждать погибших в ходе СВО "музыкантов".

Накануне СМИ сообщили, что посмертные награды, предназначенные для 450 погибших бойцов ЧВК "Вагнер", до сих пор не выданы.

"Минобороны РФ отказывается даже принимать заявки, ссылаясь на указания Шойгу. При этом речь идет о тех бойцах, которые штурмовали Бахмут и которых государство обещало наградить еще задолго до Марша Пригожина", — говорилось в публикации.

Задержки прокомментировал военный политолог Андрей Кошкин, отметив заслуги бойцов ЧВК "Вагнер" по взятию Артемовска.

"Я глубоко убежден, что все вопросы разрешили, произошла встреча, все вопросы отрегулировали, отношение нашей власти — уважительное к людям, которые отдали свою жизнь, особенно выполнив важнейшую задачу в специальной военной операции — это взятие Артемовска, это была героическая эпопея, она еще будет глубоко осмыслена и по достоинству оценена в последующем и военными, и российским обществом", — указал военный политолог.

Он также выразил надежду, что бюрократический момент будет преодолен.

"Я глубоко убежден, что все встанет на свои места, а этот бюрократический момент будет преодолен", — заявил Кошкин.

В заключение Кошкин призвал провести тщательное расследование и разобраться, кто виновен в задержках выплат.

"Да, у людей горе, трагедия, да, затягивание — это очень плохо, но надо провести расследование и разобраться, кто затягивает. Моя точка зрения, что все будет преодолено, есть понимание сложившейся ситуации, есть высочайшая оценка героизма парней, которые отдали свою жизнь, я глубоко убежден, что будет все отрегулировано и все награды, которые положены, все получат", — подытожил Кошкин.

Ранее заслуги ЧВК "Вагнер" в ходе проведения СВО отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что "музыкантам" удалось отвлечь на себя внимание ВСУ, что дало возможность военнослужащим ВС РФ подготовить рубежи для обороны.