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"Бахмутская мясорубка" лишила ВСУ возможности атаковать на других направлениях – военный эксперт Коротченко

1:40
Силовые структуры » Военные новости

Российский журналист, военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом нашего издания отметил, что "Бахмутская мясорубка", продолжавшаяся 224 дня, имела значение для всей специальной военной операции с точки зрения вытягивания и удержания сил украинской армии.

"Бахмутская мясорубка" лишила ВСУ возможности атаковать на других направлениях – военный эксперт Коротченко
Фото: Телеграм-канал Захара Прилепина

В ходе боев за освобождение Артемовска бойцы частной военной компании "Вагнер" наглядно продемонстрировали мощь российского оружия, "перемалывая" на протяжении семи месяцев наиболее боеспособные силы противника, а также добились исторической победы в рамках СВО.

Комментируя так называемую "Бахмутскую мясорубку", Игорь Коротченко подчеркнул, что данная операция имела значение с точки зрения вытягивания и удержания сил ВСУ, чтобы не дать возможности реализовать украинской армии наступательную операцию на других участках фронта.

"Бахмутская операция отвлекала на себя значительный контингент украинских войск, не дала возможности концентрированно наносить удары на других направлениях — в этом ее главный смысл", — заявил военный эксперт.

Ранее о роли ЧВК "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина в ходе освобождения Бахмута также высказывался политолог Сергей Марков. По его словам, своими заявлениями Пригожин оскорблял и заманивал Зеленского, удерживая в сражении за Артемовск. Тем самым глава ЧВК "Вагнер" смог не только выиграть время для укрепления позиций Вооруженных сил РФ, но и мобилизовать российское общество и вернуть веру в победу.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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"Бахмутская мясорубка" лишила ВСУ возможности атаковать на других направлениях – военный эксперт Коротченко
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