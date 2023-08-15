"Бахмутская мясорубка" лишила ВСУ возможности атаковать на других направлениях – военный эксперт Коротченко

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский журналист, военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом нашего издания отметил, что "Бахмутская мясорубка", продолжавшаяся 224 дня, имела значение для всей специальной военной операции с точки зрения вытягивания и удержания сил украинской армии.

Фото: Телеграм-канал Захара Прилепина

В ходе боев за освобождение Артемовска бойцы частной военной компании "Вагнер" наглядно продемонстрировали мощь российского оружия, "перемалывая" на протяжении семи месяцев наиболее боеспособные силы противника, а также добились исторической победы в рамках СВО.

Комментируя так называемую "Бахмутскую мясорубку", Игорь Коротченко подчеркнул, что данная операция имела значение с точки зрения вытягивания и удержания сил ВСУ, чтобы не дать возможности реализовать украинской армии наступательную операцию на других участках фронта.

"Бахмутская операция отвлекала на себя значительный контингент украинских войск, не дала возможности концентрированно наносить удары на других направлениях — в этом ее главный смысл", — заявил военный эксперт.

Ранее о роли ЧВК "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина в ходе освобождения Бахмута также высказывался политолог Сергей Марков. По его словам, своими заявлениями Пригожин оскорблял и заманивал Зеленского, удерживая в сражении за Артемовск. Тем самым глава ЧВК "Вагнер" смог не только выиграть время для укрепления позиций Вооруженных сил РФ, но и мобилизовать российское общество и вернуть веру в победу.