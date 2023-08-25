Создана казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" на базе одноименного отряда

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Казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" создана по решению вышестоящего командования и с учетом героических действий одноименного отряда, сообщил порталу "Российское казачество" замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.

Фото: Всероссийское казачье общество

В бригаду войдут еще три отряда, названные в честь казачьих сибирских рек.

"Смысл в том, что практически все казачьи отряды имеют названия рек, где находятся их казачьи войска. Допустим, если это бригада "Дон", то в ней есть отряды, который называются в честь притоков Дона — "Аксай", "Маныч", "Хопер", "Елань", "Бузулук" — это все структурные подразделения бригады. То же самое в бригаде "Терек" и "Днепр", теперь и в бригаде "Сибирь". Все отряды, которые в нее входят и будут входить, будут иметь названия рек", — уточнил Николай Дьяконов.

На данный момент в бригаду входят отряды "Сибирь" и "Енисей", на стадии формирования находятся подразделения "Ангара" и "Иртыш". Пополняться она будет казаками-сибиряками из Сибирского, Енисейского, Иркутского казачьих войск.

"На сегодняшний момент бригада дислоцируется на территории Луганской Народной Республики, также некоторые из ее подразделений находятся на территории Донецкой Народной Республики, прямо на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул Дьяконов.

Новое казачье подразделение не испытывает нехватки личного состава или снабжения, причина этого, по словам Дьяконова, в знаменитом подвиге одноименного отряда и личности его командира, а также в сплоченности казачьей общины.

"После героических действия отряда "Сибирь", который стал известен по всему миру, поток людей, увидевших, что сибиряки — это люди, из которых гвозди можно делать, несгибаемые настоящие мужчины, и изъявили желание присоединиться именно к этому подразделению, увеличивается кратно", — отметил Дьяконов.

Замкомандира Добровольческого штурмового корпуса также сообщил, что немалую роль играет и личность командира отряда "Сибирь" Олега Ликонцева, Героя России, теперь занимающего должность заместителя командира бригады "Сибирь".

"Олек Ликонцев — достойный человек, Герой России, конечно, является своеобразным флагом. Настоящий сибиряк, казак, потомок Ермака с такой же отвагой, да и казаки у него такие же", — подчеркнул Дьяконов.

Наладить обеспечение подразделений помогает и казачья община, которая, в частности, приобретает оборудование, не входящее в нормы обеспечения Министерства обороны РФ.

"Есть огромное казачье сообщество, которое по тем или иными причинам находится не на фронте — жены, молодежь, ветераны, они все помогают. Никаких разутых и голодных нет, люди выполняют свою задачу и даже не думают об этом, потому что есть надежный тыл", — заключил замкомандира Добровольческого штурмового корпуса.