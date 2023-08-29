Когда начнутся мирные переговоры по Украине? Объясняют эксперты

4:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вопрос начала мирных переговоров является одним из самых ожидаемых в контексте начавшегося в 2022 года конфликта на Украине. Как эксперты, так и российские официальные лица отмечают, что одним из наиболее выгодных для Киева вариантов разрешения конфликта станет мирная инициатива, более того, российская стороны не раз заявляла о готовности ведения переговоров, однако констатировала, что в данный момент другая сторона готова к переговорам на неприемлемых для России условиях.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Сейчас, спустя полгода после начала конфликта и провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украине (ВСУ), на Западе начинают все чаще звучать голоса, поддерживающие идею переговоров. Pravda.Ru беседует с экспертами о том, насколько текущая ситуация далека от проведения мирных переговоров и пытается выяснить, как образом должны сложиться обстоятельства для начала невоенной коммуникации между противоборствующими сторонами.

Сейчас переговоры невозможны

Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал Олег Барабанов, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мне кажется, в ближайшее время это маловероятно, хотя осуществляется всё большее давление, в том числе со стороны партнеров по БРИКС, африканских стран, в пользу прекращения огня. Но на данный момент никто, очевидно, не готов [к переговорам] , хотя периодически проходят какие-то то слухи, то утечки о якобы теневых переговорах. Но очевидно, что главный повод к началу переговоров — это полный такой цугцванг на фронте и усталость от дальнейшего хода конфликта", — сказал эксперт.

Информацию о готовности Запада к началу мирных переговоров специалист счел иллюзорной, подчеркнув, что на данный момент это всего лишь "абстрактные призывы".

"Здесь, мне кажется, за рамками абстрактных призывов вряд ли что-то нас ждет, хотя, опять же, возникают слухи, что для предвыборной кампании Байдена лучше это закончить. Но одновременно украинское давление на фронте продолжается, военные заказы уже размещены, они будут делаться. И вести боевые действия чужими руками — очень удобная ситуация для Штатов и для НАТО. И зачем от нее отказываться, когда никакого стратегического изменения ситуации на фронте в пользу России пока не видно?", — высказался Барабанов.

Осталось ждать несколько лет

"Если глобально говорить, то когда будет окончательно достигнут паритет и когда политики как в России, так и на Западе будут уверены, что они уже точно никак не смогут добиться абсолютной победы на поле боя, будут возможны мирные переговоры. То есть в таком случае стороны начнут разговаривать с возможными уступками друг для друга", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог, историк Семен Бойков.

Он также рассказал о том, когда все же стоит ждать появления мирной инициативы. Бойков заметил, что подобный сценарий невозможен до конца текущего года.

"И думаю даже, что в 2024 году — тоже вряд ли. Я думаю, еще года 2-3 как минимум будет такая ожесточенная фаза, потому что пока еще военный потенциал, военный сценарий развития, военный запал еще не исчерпался. Пока еще и Запад готов воевать с Россией, и России пока есть чем ответить. Никто пока не готов уступать, а нужно идти на уступки, чтобы реально договориться", — объяснил эксперт.

Причина неготовности сторон к переговорам

В свою очередь Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки, назвал причину по которой стороны не готовы к коммуникации за столом переговоров.

"Сейчас переговоры невозможны из-за выдвинутых уже заранее условий обеих сторон. Мы не можем допустить существования в каком бы то ни было виде, хотя бы в виде трех западных областей, государства Украины в том виде, в каком оно есть, тем более присоединения к НАТО и прочее. Потому что это значит, что будет открытая трофическая язва, залечить которую представляется очень сложным. Для этого нужна большая смена, прежде всего, тех, кто сейчас у власти в западной Европе в большинстве стран, они должны уйти. Они уйдут. Потому что ситуация для нас развивается в неблагоприятную сторону. Мы, может, и несем определенные потери, но у нас пока есть необходимая стабилизация для этих условий", — заключил собеседник Pravda.Ru.