В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?

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Украинский военачальник Александр Тарнавский заявил, что на Запорожском направлении ВСУ прорвали первую линию обороны ВС РФ. И "дальше будет легче". Так ли это на самом деле?

Фото: https://t.me/stranaua

ВСУ "прорвали" первую линию обороны ВС РФ под Работиным

В интервью The Observer украинский генерал-лейтенант Александр Тарнавский, возглавляющий контрнаступление ВСУ на юге Украины, заявил, что его солдаты "решительно прорвали" первую линию обороны России под Запорожьем и наступают в направлении Новопрокоповки, южнее Работина. Об этом же сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По мнению Тарнавского, первая линия обороны у россиян самая сильная, а на вторую и третью ВС РФ "потратили всего по 20% сил и средств".

"Противник подтягивает резервы. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул наступать больше и быстрее", — сказал Тарнавский.

Ранее он сообщил о продвижении ВСУ и в сторону Вербового, то есть в расширение плацдарма к востоку от Работина.

Прорыва нет, есть "выдавливание"

Продвижение ВСУ признал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram. По его данным, 3 сентября ВСУ "выдавили" при ротации подразделений российскую армию из южных окраин Работина, то есть взяли под контроль населённый пункт полностью.

В том числе важный опорный пункт, который угрожал их флангам. 4 сентября, продолжил Подоляка, украинские штурмовики пытались идти дальше на юг с целю закрепиться на высотах и спуститься в низину, развивая наступление на Мелитополь.

Этого им сделать не удалось, тем не менее, по мнению блогера, бои будут на этом участке Запорожского направления продолжаться долго и будут очень ожесточёнными — ВСУ нельзя уйти в зиму, твёрдо не закрепившись на этом плацдарме.

Официальные источники, такие как минобороны и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, утверждают, что армия России "отражает попытки наступления врага у Работина". Вчера, например, в результате стрелкового боя группа в 20 штурмовиков была уничтожена в полном составе. За сутки враг потерял 140 человек, также уничтожены шесть танков, пикап, четыре БПЛА, заявил Балицкий.

Почему ВСУ имеют успех у Работина

Telegram-канал "Фронтовая птичка", автор которого позиционирует себя как "офицер, находящийся непосредственно на линии боевого соприкосновения", сообщает, что "противник имеет успех в своём локальном продвижении у Работина исключительно из-за превосходства в артиллерии". В который раз указывается, что контрбатарейная борьба у ВС РФ проигрывает в дальности "стволам" ВСУ.

"Держимся благодаря настоящему русскому солдату! Благодаря минным полям (которые кое-кто настоял поставить) и сапёрам, которые лезут в серую зону с огромными рюкзаками. Благодаря расчётам ПТУР, которые жгут технику на её подъезде + очень малому проценту наших расчётов FPV. Благодаря артиллеристам, которые стреляют с близкого расстояния", — пишет автор.

Зачем ВСУ заявляют о "прорыве"

Telegram-канал "Русский инженер" указывает, опровергая Тарнавского, что основная линия обороны у армии РФ находится южнее Работина. И если судить по открытым данным — их более четырёх.

По мнению автора канала, заявления украинцев о "прорыве" необходимы для того, чтобы Запад ускорил поставки оружия. На самом деле прорыва, который подразумевает стремительное выдвижение к Токмаку, нет.

Празднует тот, кто празднует последним

Как пишет аналитик американского ресурса 19FortyFive Дэниел Дэвис, пока Украина празднует взятие Работина, со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяжённостью 1000 километров остаётся в основном такой, какой она была в начале 2023 года.

То есть анонсированная приазовская операция ВСУ провалилась.

Дэвис указывает, что Украина собрала для неё 12 бригад численностью до 40 тысяч солдат и готовилась полгода. Киеву дали танки, другую бронетехнику, множество оборудования и боеприпасов. Но в итоге на Великоновоселковском и Ореховском фронтах ВСУ "ценой диких потерь" удалось продвинуться примерно на 10 километров. При этом пока не видно, что "на каждом километре" захваченной территории размещён гарнизон, который должен защищаться от ожидаемых атак с флангов.

Аналитик считает, что Украина исчерпала большую часть своего наступательного потенциала, едва дойдя до Работина.

"По всей вероятности, Украина находится на исходе своего пути. Вскоре ей, возможно, придётся вернуться к обороне, чтобы удержать территорию, которую она отвоевала у России". И чем дальше она будет здесь наступать, тем это будет труднее, а не легче, считает Дэвис.

По его словам, основными причинами отсутствия успеха Украины в этом наступлении являются её принципиальные недостатки в авиации, противовоздушной обороне и артиллерийских боеприпасах и особенно в нехватке средств разминирования.

Конечно, Киев надеется восстановить силы к весне. Но проблема в том, что Москва тоже копит силы для наступательных ударов. Суровая реальность такова, что "выдворение российских войск является с военной точки зрения недостижимой задачей", констатирует аналитик.

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