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Петр Ермилин

Еще один танк Challenger 2 уничтожен в зоне СВО. Что это дает ВС РФ?

4:57
Силовые структуры » Военные новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили еще один поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ) танк британского образца Challenger 2. До этого, в среду 6 сентября, стало известно об уничтожении первого "Челленджера" — тогда это стал первый подобный танк, который был уничтожен, а кадры разрушения распространились по всему миру. Pravda.Ru рассказывает об этой ситуации и разбирается в том, какое значение имеет уничтожение этих танков.

Еще один танк Challenger 2 уничтожен в зоне СВО. Что это дает ВС РФ?
Фото: Телеграм-канал "Бабель"

Заявление Балицкого

"Их (танков Challenger 2. — Ред.) порядка семи штук. Наши "птички" видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали (российским противотанковым ракетным комплексом. — Ред.) "Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали", — сказал Балицкий в эфире "России 24".

Врио губернатора подчеркнул, что из-за тяжести машины украинские военные неспособны эвакуировать ее из зоны уничтожения: по мнению Балицкого, "Челленджеры" теперь будут музейными экспонатами. Более того, Балицкий отметил, что Challenger 2 на поле боя "себя никак не показывают". 

Не первый раз

6 сентября в интернете появилось видео, на котором было видно уничтоженную украинскую технику в районе Работино запорожского направления. На кадрах среди другого разрушенного вооружения был и танк Challenger 2. Позднее информацию подтвердила и газета The Guardian, которая подчеркнула, что Challenger 2 впервые с начала применения в 1994 году был уничтожен на поле боя российскими войсками.

Позднее стало известно, что британский танк был уничтожен благодаря противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) «Корнет». Выяснилось, что Challenger 2 был на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Информацию подтвердил и глава Минобороны Британии Грант Шаппс, который также подчеркнул, что Лондон не будет отправлять ВСУ новый танк на замену уничтоженному.

Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что российские военнослужащие, которые уничтожили танк Challenger 2 на запорожском направлении, будут представлены к наградам. По его словам, бойцы РФ получат гарантированные выплаты за сокрушительный удар по тяжёлой технике противника. Кроме того, он выразил уверенность в том, что гражданское общество выдвинет дополнительные идеи, связанные с награждением участников спецоперации.

Украине было поставлено 28 танков 

В начале текущего года появилась информация о том, что Великобритания передаст Украине танки Challenger 2. Уточнялось, что в рамках этой партии помощи Киеву будет предоставлено 14 "Челленджеров". 

В марте 2023 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко проинформировал, что Лондон решил расширить пакет выделяемой помощи и поставить Киеву в два раза больше машин — 28 вместо 14. Тогда же появилась информация, что спустя несколько недель тренировок танкисты ВСУ завершили курс обучения по использованию британских танков.

Спустя два месяца на тот момент действующий глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что все "Челленджеры" прибыли на Украину. Об этом свидетельствовали и фотографии из зоны боевых действий, на которых было видно соответствующие машины.

Россия развеяла миф о западных танках

До спецоперации на Украине существовал миф о том, что Запад производит только "непобедимые" танки, однако российским войскам удалось его развеять, сообщало Национальное радио КНР (CNR) в социальной сети WeChat, комментируя информацию об уничтожении первого "Челленджера" в зоне СВО.

Военный обозреватель Вэй Дунсюй отмечал, что на территории Ирака этот танк демонстрировал большую живучесть, чего не скажешь о его работе в зоне украинского конфликта. По его словам, российские войска, оснащённые вертолётами, штурмовиками, дронами и барражирующими боеприпасами, способны противостоять тяжёлой технике Запада.

"Миф о том, что "западные танки непобедимы", давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь", — сказано в публикации.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу великобритания
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