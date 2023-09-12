На этом жизнь не заканчивается: казак вернулся на службу после ранения

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Сергей Николаевич Антонюк — человек большого мужества и силы духа. Он был ранен не раз, год назад потерял в бою руку и ногу, но это не помешало ему вернуться на службу. Кавалер ордена Мужества с позывным Бульдозер рассказал о ранениях, реабилитации и возвращении на службу руководителю проекта Общероссийского народного фронта "Служба сопровождения ветеранов СВО" Ирине Куксенковой.

Фото: Всероссийское казачье общество

Сергей жил в Днепропетровской области. Раньше работал водителем, развозил молоко и творог. С 2014 года он отстаивает интересы русского мира.

"После Майдана, когда начали жечь ОМОН в Киеве, я понял, что это беспредел. У нас, у казаков, принято так: если требуются защитники Родине, Отчизне, подымаемся и идем", — рассказал Антонюк.

Позывной Бульдозер Сергей получил за характер — всегда шел напролом.

"Приказ есть приказ, выполняй его как хочешь, но ты должен его выполнить", — считает боец.

Первое тяжелое ранение казак получил в 2015 году. В подразделении тогда осталось в живых только три человека. Сергей не знает, как сослуживцам удалось вытянуть его с поля боя. Он пришел в себя уже в госпитале, когда рядом сидели сестра с зятем и жена.

"Супруга ругалась. Я ее выслушал, успокоил. Сказал, что все будет нормально", — рассказывает Антонюк.

Он уже не мог вернуться на Украину. Кое-как собрав деньги, они с женой купили маленькую избу в деревне в Саратовской области: комната, кухонька и веранда. Там и жили, держали небольшое хозяйство, скотину.

Когда объявили о начале специальной военной операции в феврале 2022-го, Сергей решил не оставаться в стороне. Он хотел попасть именно в казачье подразделение.

"Казаки — мои братья. Они испокон веков стояли за Родину",

— прокомментировал Антонюк.

Сергей попал в ремонтную роту "Дон". Во время одного из боев под городом Изюмом рядом с Сергеем пролетела мина…

"По рации узнали, что кто-то из наших тяжело ранен. Когда поняли, что это Бульдозер, остановились и пытались его эвакуировать поскорее и доставить в госпиталь. Счет шел на минуты, на секунды", — рассказывает Константин Мишустин, боец с позывным Оскол.

К раненому сначала не могли подобраться, потому что кругом не прекращались обстрелы. Сослуживцы рассказывают, что пока несли Сергея, он не терял ни капли самообладания, еще и улыбался.

"Была большая потеря крови, мы переживали, довезем ли его. Но ребята правильно наложили повязки. И довезли", — добавил Мишустин.

В результате ранения Сергей потерял кисть правой руки, правую ногу ампутировали по колено.

Врачи подготовили конечности к протезированию. Впереди предстоял сложный путь реабилитации.

"Мы общаемся с нашими пациентами. Это всегда много боли. С казаками — участниками СВО легче работать. Это люди, которые много повидали, не разбалованные, некапризные, они действительно хотят встать на ноги", — рассказывает протезист Ибрагим Ибрагимов.

Жена Сергея Татьяна, когда приехала в госпиталь в Санкт-Петербурге в первый раз, плакала. Потом успокоилась и пошутила, вызвав удивление соседей по палате: "Хорошо, что у тебя руку и ногу оторвало. Каждый вечер домой будешь приезжать, протезы в "оружейку” мне сдавать, а утром я тебе их буду выдавать".

Сергею пришлось учиться жить с протезом руки и затем ноги, учиться ходить заново: сначала с ходунками, затем с помощью костылей. Супруга была рядом и поддерживала.

"Его желание жить, желание быть самостоятельным — вот его вдохновение на реабилитацию. Любовь и вера позволяют нам пройти этот путь", — рассказывает Татьяна.

Сергей учился все делать сам: чистить картошку, резать курицу, ходить с костылями, полностью себя обслуживать. Получение паспорта РФ помогло решить проблемы с документами, которые долго не удавалось решить.

"Когда получил российский паспорт, ощущал радость, будто стал частицей чего-то большого", — поделился Сергей.

Сергей вернулся на службу, на территорию расположения подразделения. На нем вся воспитательная и замполитская нагрузка. Антонюк полностью самостоятелен, передвигается по территории на костылях. А если кто-то пытается намекнуть или поместить Сергея в ранг ущербных, он поправляет их костылем. Герой рассказал, что протезы для службы не подходят — сильно натирают, порой до крови. Хотелось бы получше. Но рад, что может двигаться и быть самостоятельным.

"Всем ребятам, кто переживает после ранений, хочу сказать: не надо впадать в уныние, на этом жизнь не заканчивается. Держаться надо, потихоньку приходить в себя, слюни не пускать", — дает напутствие Сергей.

Указом президента РФ за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе решения боевых задач в ходе СВО, Сергей Николаевич Антонюк награжден орденом Мужества.