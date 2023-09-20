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Петр Ермилин

США одобрили передачу Украине ракет ATACMS. Изменит ли это ход СВО?

4:53
Силовые структуры » Военные новости

Все американские ведомства одобрили поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS, теперь слово за американским лидером Джо Байденом, сообщил сотрудник аппарата Конгресса США в беседе с журналом Foreign Policy.

США одобрили передачу Украине ракет ATACMS. Изменит ли это ход СВО?
Фото: Openverse

"Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", — заявил собеседник издания, указав, что все ведомства США согласились на поставку ATACMS.

По словам Foreign Policy, "опасения возможной эскалации со стороны России по-прежнему определяют подход США к поставкам вооружений" на Украину.

Pravda.Ru рассказывает, как ATACMS могут применяться в рамках боевых действий и анализирует, как это может сказаться на ходе специальной военной операции (СВО).

Спорный вопрос

Вероятная передача Украине ракет ATACMS является предметом для дискуссий с момента появления первых слухов о подобной вероятности. Многие из экспертов, например, все еще сомневаются в том, что Вашингтон решится на такой ход.

Так, например, корреспондент Fox News Лукас Томлинсон, комментируя ранее упомянутую информацию Foreign Policy, отметил, что в краткосрочной перспективе Киев точно не получит ATACMS. Свое мнение он подкрепил ссылкой на официальные лица.

«Украина не получит ATACMS, тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль которые Зеленский срочно запросил для уничтожения российских войск в Крыму и на других контролируемых Россией территориях, в ближайшее время», — написал Томлинсон в соцсети X, уточнив, что об этом стало известно за день до визита Зеленского в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом.

Аналогичного мнения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с ИА Regnum он заявил, что Россия и Глобальный Юг могли бы выступить с нотой протеста на Генеральной Ассамблее ООН в отношении США в случае, если Вашингтон подтвердил намерение поставить дальнобойные ракеты ATACMS Украине.

"Байден специально не стал принимать решение сейчас. Если бы это случилось до или во время Генассамблеи, то Россия и Глобальный Юг могли бы негативно отреагировать и выразить ноту протеста в рамках заседаний", — сказал эксперт, добавив, что сразу после ГА ООН Байден согласует поставку этого типа вооружений.

Кнутов также назвал еще одну причину затягивания этих поставок.

"Не хотят поставлять ещё потому, что это же не новые ракеты, и одна из них может упасть и не взорваться или сбиться с курса. И тогда она в целости и сохранности попадёт к нам. То есть технологии будут у нас. И они могут бояться, что тогда мы сможем разработать устройства, чтобы перенаправлять, уводить с курса эти ракеты", — отметил он.

Цель поставок

Вашингтон может передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку Киев не достигает желаемого результата на поле боя, сообщал ранее политолог Руслан Бортник. По его словам, Украина может атаковать полуостров Крым, как тыловое обеспечение Южной группировки войск ВС РФ.

"Именно крымские цели, Крымский мост будут главными задачами для ATACMS. США сегодня вынуждены постоянно повышать технологичный уровень украинской армии и повышать ее возможности в силу того, что военные цели не достигаются. Также это элемент угрозы и давления в отношении России — продолжение войны означает повышение технологических возможностей украинской армии и увеличение глубины территории поражаемости", — отмечал в эфире интернет-канала Politeka аналитик.

Фактор уязвимости

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер подчеркивал, что системы радиоэлектронной борьбы РФ способны подавить ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии. Он отметил, что система ATACMS будет уязвима перед российскими средствами противоракетной обороны, которые способны перехватить ракеты до того, как они достигнут своей цели.

"Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире", — отметил специалист в статье для Sputnik.

Риттер утверждает, что Пентагон хорошо осведомлён о возможности России перехватывать ракеты такого типа. Он также полагает, что ATACMS и другое оружие, поставляемое США Украине, не смогут значительно помочь этой стране.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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